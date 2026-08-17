Ranní shrnutí: EURUSD na dvouměsíčním maximu! Sázky na zvyšování sazeb dál klesají (17. 8. 2026)

📊 Indexy a společnosti
- Po nejisté páteční seanci futures na americké indexy znovu rostou poblíž historických maxim. Nejvíce přidávají futures na Nasdaq (US100: +0,3 %). Rostou také futures na S&P 500 (US500: +0,15 %) a Russell 2000 (US2000: +0,05 %). Pokles futures na DJIA (US30: -0,05 %) naznačuje pokračující přesun kapitálu směrem k technologickým akciím.
- V Asii probíhá růstová seance podpořená klesajícími očekáváními ohledně dalšího zvyšování úrokových sazeb v USA po slabých pátečních spotřebitelských datech, včetně poklesu maloobchodních tržeb a indexů sentimentu. Růst vedou Hongkong (HK.cash: +1,1 %) a Čína (CHN.cash: +1,15 %). Futures na Nikkei 225 (JP225) rostou o 0,3 % navzdory výrazně slabším údajům o japonském HDP. Austrálie se obchoduje beze změny, zatímco Jižní Korea je kvůli svátku zavřená.
- V Japonsku a Číně vedl růst polovodičový sektor, včetně Kioxia +7,6 %, SMIC +7,1 % a Cambricon +5 %. Alibaba přidává 1,5 % po zprávách o plánovaném prodeji herního studia Lingxi Games, jehož hodnota přesahuje 1,5 miliardy USD. V Austrálii naopak některé společnosti po výsledcích výrazně klesají. Maloobchodní řetězec JB Hi-Fi a banka NAB ztrácejí přes 3,5 % po varováních před zpomalením hypotečního trhu.
🌍 Ekonomika a geopolitika
- Japonský HDP ve Q2 vzrostl anualizovaným tempem 1,1 % a mezikvartálně o 0,3 %, což výrazně zaostalo za konsensem 2 %. Hlavním důvodem bylo nečekané oslabení domácí poptávky. Soukromá spotřeba klesla poprvé za dva roky (-0,02 % q/q), zatímco kapitálové výdaje se snížily o 1,2 % q/q kvůli nejistotě v dodavatelských řetězcích související s válkou na Blízkém východě. Tyto poklesy vykompenzovaly pozitivní příspěvek čistého exportu, který podpořila poptávka po AI vybavení a hybridních vozech.
- Naopak průmyslová výroba pozitivně překvapila, když vzrostla o 4,9 % meziročně oproti očekávání 4,2 % a předchozím -2,1 %. Data tak odrážejí optimismus, který v poslední době naznačoval průzkum Tankan.
- Ministři zahraničí osmi zemí, včetně Turecka, Saúdské Arábie a Egypta, spolu s Hamásem odsoudili odmítnutí plánu Board of Peace ze strany Izraele. Turecký prezident Erdogan uvedl, že znovuotevření Hormuzského průlivu zůstává hlavní prioritou.
💱 Měny, komodity a kryptoměny
- Dolarový index klesá třetí seanci v řadě (USDIDX: -0,15 %) a dostává se k minimům, která v polovině června představovala klíčový support. Rostoucí chuť k riziku v Asii potvrzuje široké posilování australského a novozélandského dolaru (AUDUSD: +0,4 %, NZDUSD: +0,6 %). Jen posiluje navzdory slabým údajům o HDP (USDJPY: -0,15 %). EURUSD přidává 0,2 % a obchoduje se na dvouměsíčním maximu poblíž 1,1585.
- Futures na Brent (OIL) zůstávají poblíž pátečního závěru kolem 88,50 USD za barel, protože na Blízkém východě nedošlo k výraznějším změnám. Evropské futures na zemní plyn otevřely výše (NATGAS.EU: +2 %), zatímco americký zemní plyn klesá (NATGAS: -2 %).
- Klesající očekávání ohledně zvyšování sazeb Fedu znovu podporují drahé kovy. Zlato roste o 0,4 % na 4 393 USD za unci, zatímco stříbro přidává 1,6 % na 65,70 USD za unci. V plusu se obchodují také futures na platinu a palladium.
- Na kryptoměnovém trhu převládá mírný optimismus. Bitcoin roste o 0,9 % na 63 520 USD, zatímco Ethereum přidává 1,3 % na 1 900 USD.
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