Ranní shrnutí: Hormuzský průliv byl konečně otevřen (15.06.2026)

Dlouho očekávaný den je tady. Spojené státy a Írán dosáhly dohody, která počítá s 60denním prodloužením příměří a – z pohledu trhu nejdůležitěji – otevřením Hormuzského průlivu.
🌍 Geopolitika
Tuto informaci jako první potvrdil pákistánský premiér Shehbaz Sharif. Později jsme obdrželi oficiální potvrzení od prezidenta Trumpa a náměstka íránského ministra zahraničí Kazema Gharibabadiho. Oficiální ceremoniál k podpisu memoranda se uskuteční tento pátek ve Švýcarsku.
- Okamžité příměří: Vojenské operace mají podle íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti okamžitě skončit na všech frontách, včetně Libanonu. Zprostředkovatelé obou stran mají tento týden uspořádat sérii jednání, aby doladili detaily dohody.
- Postupné znovuotevření: Hormuzský průliv se má otevírat postupně. Po dobu trvání příměří (60 dní) se Írán vzdá tranzitních poplatků pro proplouvající lodě. Íránské síly zároveň vyčistí oblast od námořních min rozmístěných v posledních týdnech.
- Jaderné ústupky: Minimální podmínkou dohody je údajně naředění uranu, který Írán dříve obohatil. Jeho zásoby nyní přesahují 9 000 kg, z toho 440 kg je obohaceno téměř na úroveň využitelnou pro výrobu jaderných zbraní.
🛢️ Komodity
- Ceny ropy klesly oproti pátečnímu závěru o více než 4 %.
- Barel ropy Brent nyní stojí těsně pod 84 USD, zatímco WTI se pohybuje okolo 81 USD. Jde o nejnižší úrovně od začátku března, kdy USA zahájily první útoky na Írán.
- Ceny plynu také pokračují v poklesu.
- MWh plynu na nizozemské burze TTF klesla pod 44 USD, zatímco NATGAS osciluje okolo 3,06 USD.
🏦 Měnová politika
- Tržní ocenění vývoje úrokových sazeb hlavních centrálních bank se výrazně reviduje směrem dolů.
- V USA nyní trhem implikovaná pravděpodobnost zvýšení sazeb do konce roku dosahuje těsně pod 65 %.
- V eurozóně a Spojeném království nyní základní scénář trhu počítá už jen s jedním dalším zvýšením sazeb v roce 2026.
🪙 Dluhopisy a drahé kovy
- Tento holubičí posun vede k poklesu globálních dluhopisových výnosů přibližně o 1–1,5 %.
- V důsledku toho – a možná trochu proti intuici – při výrazném uklidnění sentimentu na globálních trzích rostou ceny zlata a stříbra o více než 2 %.
🌏 Asie
- Akciové trhy ovládla euforie.
- Asijské indexy si připisují výrazné zisky. V čele stojí KOSPI (+4,7 %) a NIKKEI 225 (+4,7 %).
- Zeleně svítí také futures kontrakty v Evropě a USA. Před otevřením trhu roste S&P 500 o 1,3 % a DAX o 1,7 %.
💱 Měny
G10:
- Americký dolar výrazně oslabuje vůči ostatním měnám G10, včetně eura (-0,4 %).
- Na konci žebříčku najdeme také další komoditní měny: norskou korunu a kanadský dolar. Slabě si vede také japonský jen.
- Největším vítězem v prostoru G10 je švédská koruna (+1,2 % vůči USD), která patří mezi měny s nejsilnější korelací s širším tržním sentimentem v této skupině.
Rozvíjející se trhy (EM):
- Není překvapením, že vůči dolaru posiluje několik měn rozvíjejících se trhů: jihoafrický rand (+0,9 %), maďarský forint (+0,7 %), jihokorejský won (+0,6 %) a indická rupie (+0,5 %). Jde o měny zemí, které byly výrazně vystaveny riziku dlouhodobého uzavření Hormuzského průlivu.
₿ Kryptoměny
- Bitcoin (65 800 USD) a Ethereum (1 720 USD) také těží ze zlepšeného sentimentu. Obě kryptoměny dnes posilují přibližně o 3 %.
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (12.6.2026)
USA a Írán se dohodly na příměří, ropa prudce zlevňuje 📉
🎥 Dvě čísla & Proč je důležitá nezávislost centrální banky?
Denní shrnutí: Wall Street roste díky poklesu ropy 📈 SpaceX přidává 28 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.