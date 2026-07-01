Ranní shrnutí: Indexy po růstu nabírají dech, zlato pod 4 000 USD (01.07.2026)

07:46 · 1. července 2026
🇺🇸 Akcie v USA a tržní nálada
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Futures na americké indexy zaznamenávají mírné ztráty před otevřením evropské seance a zpomalují po dvou předchozích sezeních tažených odrazem technologických akcií.
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Futures na Nasdaq 100 (US100) a Russell 2000 (US2000) ztrácejí shodně 0,2 %, zatímco S&P 500 (US500) a Dow Jones (US30) klesají o 0,15 %, resp. 0,1 %. Evropský Euro Stoxx 50 (EU50) následuje stejný trend a oslabuje o 0,2 %.
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Nike překonává odhady díky vrácení cel, ale zklamává výhledem: Nike vykázalo zisk na akcii (EPS) ve výši 20 centů (oproti očekávaným 13) a tržby 10,97 mld. USD. Výsledky podpořilo vrácení cel v hodnotě 986 mil. USD v USA. Akcie však po uzavření burzy ztrácely 8 % v důsledku poklesu prodejů v Číně (-12 %), slabšího výsledku v USA a avizovaného stagnujícího zisku v nadcházejících čtvrtletích. V mimoburzovním obchodování akcie ztrácejí 3,3 %.
🌏 Trhy Asie a Tichomoří
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Asijské indexy se pohybovaly bez zřetelného směru, paralyzovány obavami z příliš vysokých valuací v sektoru infrastruktury AI a pozitivním impulsem z Wall Street. Přestože trhy v regionu právě uzavřely nejlepší čtvrtletí za 17 let, pozornost investorů se přesouvá na klíčová čtvrteční data z amerického trhu práce (NFP) a na pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb v USA v září (aktuálně 60 %).
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Jednotlivé trhy vykazovaly výrazné rozdíly v prostředí proměnlivých čtvrtletních kapitálových toků. Japonský Nikkei 225 posílil o 1,79 %, podpořen růstem v sektoru polovodičů. Jihokorejský KOSPI se odrazil o 1,52 % po silném výprodeji minulý týden, přičemž tamní technologické společnosti stále narážejí na technické odpory i přes téměř 100% nárůst od začátku roku 2026.
🌍 Ekonomika a centrální banky
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Zpráva Tankan překonala prognózy a podporuje jestřábí Bank of Japan: Červnová zpráva Tankan zaznamenala výrazný růst důvěry v japonském podnikatelském prostředí – index pro velké výrobce vzrostl na +22 (oproti očekávaným 16) a pro sektor služeb dosáhl +37. Pro cyklus zpřísňování měnové politiky BoJ je klíčové, že firmy zvýšily roční inflační očekávání na 2,7 % a pětiletá na 2,6 %. Velké podniky také navýšily investiční plány (capex) o 11,5 %, což upevňuje scénář rychlejšího zvyšování sazeb, a to i přes to, že finanční plány firem vycházejí z poněkud zastaralého kurzu 152,57 jenů za dolar.
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Výrobní PMI Číny zůstává v pásmu expanze na úrovni 51,7: Index RatingDog China General Manufacturing PMI se mírně snížil z 51,8 v květnu na 51,7 v červnu, čímž zaznamenal sedmý měsíc oživení v sektoru v řadě. Celkový počet nových objednávek rostl třináctý měsíc po sobě, což vedlo k nejlepšímu čtvrtletnímu průměru od konce roku 2020. Za zmínku stojí, že inflace obchodních nákladů klesla na pětiměsíční minimum a snížila tak tlak na marže, zatímco zaměstnanost rostla nejrychlejším tempem od srpna 2023.
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Představitelé ECB zmírňují tón v prostředí nižšího energetického tlaku: Členové Rady guvernérů Boštjan Dolenc a Mārtiņš Kazaks se vyjádřili výrazně méně jestřábím tónem ohledně dalších kroků v měnové politice. S poukazem na absenci zřejmých efektů druhého kola a stabilizaci cen ropy Dolenc naznačil, že ECB může vyčkat s rozhodnutím až do září. Kazaks pak dodal, že série dalších zvýšení sazeb již není naléhavou záležitostí, čímž se snižuje potřeba agresivní reakce na inflaci.
💱 Devizový trh (FX)
- Dolarový index přerušuje korekci, australský dolar pod tlakem: Index dolara (USDIDX) roste o 0,15 % po velmi volatilní seanci a vyráží z lokální korekce poté, co nalezl pevnou podporu v oblasti úrovně 101 500. Australský dolar ztrácí vůči všem měnám G10, reaguje na mírně nižší PMI z Číny, než se očekávalo (AUDUSD: -0,3 %). Jen pokračuje v poklesu (USDJPY: +0,15 %). EURUSD ztrácí 0,1 % na 1,1410.
🛢️ Komodity, energie a kovy
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Drahé kovy pod tlakem dolaru, zlato proráží podporu 4 000 USD: Futures na zlato (GOLD) klesly pod klíčovou psychologickou hranici a ztrácejí 0,8 % na 3 965 USD za unci. Ještě výrazněji oslabuje stříbro (SILVER), které zdražuje o 1,55 % na 57,70 USD za unci.
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Ropa stabilní v úzkém pásmu volatility: Futures na ropu Brent (OIL) ztrácejí symbolických 0,2 % a světové ceny tak zůstávají uvnitř úzkého pásma pohybu od 72 USD do 76 USD za barel, které omezuje cenové pohyby posledních pět seancí.
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (30.6.2026)
Denní shrnutí – Konec růstu cen ropy a skvělé čtvrtletí pro Wall Street (30.06.2026)
📋 Komoditní shrnutí za pololetí a čtvrtletí: Hlavní poražení a vítězové
⬆️US100 na konci 2. čtvrtletí roste o 1,6 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.