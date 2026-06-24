Ranní shrnutí: Indexy se po výprodeji stabilizují 🔼 Trhy čekají na výsledky Micronu (24. 06. 2026)

- Globální akciové trhy se po úterním výprodeji taženém AI snaží stabilizovat, ale investoři zůstávají opatrní před dnešními výsledky Micronu po uzavření amerického trhu. Ty mohou být důležitým testem poptávky po paměťových čipech využívaných v infrastruktuře AI. Futures na Nasdaq 100 (US100) rostou o 0,2 %, zatímco futures na evropské indexy naznačují klidné otevření v Evropě.
- SpaceX ocenila svou vůbec první emisi dluhopisů na 25 miliard USD a nabídla dluhopisy se splatností v letech 2031 až 2056. Akcie po uzavření amerického trhu vzrostly jen o 0,5 % a v posledních dnech klesly až o 22 %. Výnosy z emise mají být použity na splacení překlenovacího financování a na obecné firemní účely. Rozsah emise ukazuje, že i nejdynamičtější technologické firmy se stále více obracejí na dluhové trhy, což je obzvlášť důležité v prostředí vysokých sazeb.
- FedEx také zveřejnil výsledky po uzavření trhu a zůstává klíčovým barometrem globálního obchodu a ekonomické aktivity. Akcie po reportu klesly o 6 % a v posledních týdnech ztratily téměř 25 %. Společnost vykázala upravený EPS 6,31 USD oproti 6,07 USD před rokem, zatímco tržby meziročně vzrostly o 13 % na 25 miliard USD. Tržby segmentu Federal Express se zvýšily o 14 % na 21,6 miliardy USD a management stanovil výhled upraveného EPS pro rok 2026 na 16,90–18,10 USD. Výsledky naznačují, že přepravní a logistická aktivita zůstává relativně odolná navzdory širším obavám ze zpomalení.
- Index MSCI All Country World klesl o 0,1 %, zatímco široký asijský akciový benchmark uzavřel níže o 0,4 % a odevzdal téměř celý dřívější zisk téměř 1 %. Pohyb ukazuje, že chuť riskovat zůstává křehká.
- Akcie TSMC klesly o více než 3 % a připojily se k širšímu výprodeji polovodičů po předchozím tlaku na americká technologická jména.
- Americké akciové futures před otevřením Wall Street mírně rostly, což naznačuje pokus o zotavení po prudkých ztrátách. Rozsah odrazu však zůstává omezený.
- Jihokorejský KOSPI část ztrát umazal, protože Samsung rostl po zprávách, že společnost může oznámit zpětný odkup akcií. Sentiment však zůstává křehký po jednom z nejprudších výprodejů v historii indexu.
- Úterní propad indexu KOSPI byl z velké části způsoben rychlým uzavíráním pákových pozic koncentrovaných v polovodičových akciích a společnostech těžících z AI. To ukazuje, jak velká část rally byla podporována agresivním pozicováním investorů.
- Na měnových trzích byl patrný klasický defenzivní pohyb. Dolar posílil na sedmiměsíční maximum, zatímco poptávka po amerických státních dluhopisech zůstala zvýšená. Investoři jsou opatrnější vůči ocenění rizikových aktiv a znovu vyhodnocují dopad vyšších úrokových sazeb na trhy.
- Ropa dál klesala, ale akciovým indexům nepřinesla výraznější úlevu. Brent se posunul směrem k 76 USD za barel, protože trh postupně odstraňoval geopolitickou rizikovou prémii spojenou s napětím na Blízkém východě.
- Normalizace tankerové dopravy přes Hormuzský průliv po prozatímní dohodě mezi USA a Íránem snížila obavy z narušení dodávek energií a omezila tlak na růst cen energií.
- Indonéské akcie klesly zhruba o 1,6 % poté, co MSCI odložila přezkum reforem zaměřených na zlepšení přístupu zahraničních investorů na trh. Rozhodnutí znovu otevřelo debatu o možném přeřazení Indonésie z kategorie emerging markets do frontier markets, pokud nebudou vyřešeny problémy s likviditou a přístupem na trh.
Grafy US100 a FedEx
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
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