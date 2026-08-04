Platina roste o 6 % podpořena zlepšením nálady na trhu s kovy a zastavením těžby v Implats 📈

Platina dnes posiluje o více než 6 %, a to krátce poté, co zlato odrazilo zpět k hranici 4 100 USD za unci. Za zmínku stojí, že nedávno jeden z největších světových dolů na platinu přerušil těžbu. Implats (Impala Platinum) zastavil 24. července těžbu v komplexu Rustenburg, jednom z největších světových dolů na platinu — a to po sérii smrtelných pracovních úrazů. Rozhodnutí mělo preventivní charakter a zahrnuje komplexní přezkum bezpečnostních postupů, nicméně znamenalo několikadenní přerušení výroby. Pro trh s platinou je tato událost zásadní, protože Rustenburg zajišťuje přibližně polovinu celkové těžby skupiny Implats a Jihoafrická republika zůstává největším světovým producentem kovů ze skupiny platinových kovů.
Nejdůležitější informace
- Implats pozastavil těžbu v komplexu Rustenburg v Jihoafrické republice v období 24.–28. července za účelem provedení komplexního bezpečnostního auditu.
- Rozhodnutí bylo přijato po šesti smrtelných pracovních úrazech za posledních 12 měsíců, z nichž dva nastaly v tomto měsíci. Rustenburg je největším aktivem Implats a zaměstnává přibližně 51 500 pracovníků.
- Komplex zajišťuje téměř 50 % celkové produkce kovů ze skupiny platinových kovů (PGM) společnosti. Ve finančním roce 2026 by měl důl vyprodukovat 1,67–1,76 milionu uncí PGM.
- Během přerušení provozu provede společnost inspekce, bezpečnostní audity, dodatečná školení zaměstnanců a přezkum klíčových postupů za podpory externích odborníků.
- Implats rovněž oznámil spolupráci s výrobcem systémů prevence kolizí podzemních lokomotiv, protože část nedávných incidentů se týkala právě podzemní kolejové dopravy.
- Vedení společnosti zdůraznilo, že prioritou je eliminace smrtelných úrazů a zlepšení bezpečnostní kultury ve všech provozech skupiny.
- Současné události opětovně upozorňují na výzvy spojené s provozem hlubokých dolů v Jihoafrické republice, které patří k technicky nejnáročnějším na světě.
- V listopadu 2023 došlo ve stejném dole k jednomu z nejtragičtějších pracovních úrazů v jihoafrickém hornictví posledních let, kdy při poruše těžní šachty zahynulo 13 horníků.
- Společnost odhaduje, že současné přerušení těžby zasáhne přibližně osm dní produkce ve finančním roce 2027, přičemž konečný dopad na objem těžby bude vyhodnocen po obnovení provozu.
Krátkodobý dopad na globální nabídku platiny by měl být sice omezený díky relativně krátké pauze a existujícím nadzemním zásobám, nicméně každé další přerušení provozu v Rustenburgu zůstává významným rizikovým faktorem pro trh s platinou, automobilový průmysl i odvětví využívající kovy ze skupiny PGM.
Platina (interval D1)
Pohledem na platinu vidíme, že kov od svého lednového vrcholu zaznamenal pokles přibližně o 50 % — investoři tehdy platili téměř 3 000 USD za unci oproti přibližně 1 500 USD před několika dny. V současné době platina testuje oblast EMA50 (přibližně 1 730 USD) a býci se možná pokusí otočit trend, pokud se cena trvale vrátí nad 1 830 USD za unci (EMA200).
Zdroj: xStation5
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