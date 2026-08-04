Wells Fargo zavádí tokenizované vklady. Platby poběží nepřetržitě 24/7 💳

Společnost Wells Fargo představila nový platební program založený na tokenizovaných vkladech, který umožní firemním klientům provádět přeshraniční platby prostřednictvím blockchainové infrastruktury. Banka tak pokračuje v rozšiřování využití digitálních technologií v tradičních finančních službách a připojuje se k rostoucímu počtu institucí, které zavádějí blockchain do běžného bankovnictví.
První fáze projektu se zaměří na přeshraniční platby mezi americkým dolarem (USD) a britskou librou (GBP). V průběhu příštího roku plánuje Wells Fargo rozšířit službu o další měny, země i firemní klienty.
Platby budou probíhat nepřetržitě
Tokenizované vklady představují digitální podobu klasických bankovních depozit. Na rozdíl od běžných bankovních převodů však umožňují převádět prostředky v reálném čase, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celý rok.
Z pohledu klienta se přitom způsob využívání bankovních služeb nijak nemění. Podle finančního ředitele společnosti Mikea Santomassima budou podniky nadále komunikovat s bankou stejným způsobem jako dosud, zatímco samotné zpracování plateb bude probíhat prostřednictvím blockchainové infrastruktury.
Díky tokenizaci mohou banky využít výhody blockchainu, aniž by bylo nutné pracovat s veřejnými kryptoměnami nebo vytvářet dodatečné regulatorní komplikace. Platby jsou rychlejší, lépe programovatelné a dostupné nepřetržitě.
Blockchain proniká do tradičního bankovnictví
Projekt potvrzuje rostoucí zájem velkých finančních institucí o tokenizaci tradičních aktiv. Místo využívání stablecoinů nebo jiných digitálních měn banky stále častěji vytvářejí vlastní tokenizované vklady, které zůstávají plně součástí regulovaného bankovního systému.
Tento přístup umožňuje modernizovat platební infrastrukturu při zachování stávajících pravidel pro správu vkladů, identifikaci klientů i řízení rizik.
Význam tokenizovaných vkladů spočívá také v možnosti automatizace platebních procesů prostřednictvím chytrých smluv. Firmy mohou efektivněji řídit likviditu, zrychlit vypořádání transakcí a snížit provozní náklady spojené s přeshraničními převody.
Wells Fargo spolupracuje s dalšími velkými bankami
Vedle vlastního projektu je Wells Fargo také členem konsorcia předních amerických bank, které buduje společnou síť tokenizovaných vkladů pod vedením organizace The Clearing House.
Cílem této iniciativy je vytvořit standardizovanou infrastrukturu, která umožní bezpečné a okamžité převody mezi bankami bez nutnosti využívat veřejné blockchainové sítě nebo externí poskytovatele platebních služeb.
Pokud se podobné projekty rozšíří, mohou během příštích let významně změnit fungování firemních plateb, mezinárodního vypořádání i správy hotovosti. Tokenizace se tak stává jedním z hlavních směrů modernizace tradičního bankovnictví.
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