Ranní shrnutí 🗽 Indexy se snaží oživit díky zprávě WSJ (31.03.2026)

- Akciové indexové futures posílily, zatímco ceny ropy klesly poté, co deník The Wall Street Journal informoval, že Donald Trump svým poradcům řekl, že může být připraven pozastavit vojenskou kampaň USA proti Íránu — i kdyby Hormuzský průliv zůstal z velké části zablokovaný. Samotný konflikt však pokračuje, přičemž noční zprávy poukazovaly na významný úder na podzemní íránská skladiště raket poblíž Isfahánu, po němž následovala série silných explozí.
- Futures navázané na index S&P 500 vzrostly o 0,8 %, zatímco evropské kontrakty přidaly 0,3 %, což odráží rostoucí očekávání investorů, že geopolitické napětí bude postupně polevovat. Oživení na asijských trzích však mělo jen krátké trvání. Index MSCI Asia Pacific nakonec klesl o 1 %, což ho nasměrovalo k nejslabšímu měsíčnímu výkonu od října 2008. Mezi nejvíce zasažené patřily akcie polovodičových firem.
- Uprostřed nadějí na deeskalaci na Blízkém východě ropa West Texas Intermediate smazala předchozí zisky a obchodovala se zhruba beze změny kolem 103 USD za barel, poté co předtím vzrostla téměř na 107 USD. Americké státní dluhopisy prodloužily svůj růst, zatímco dolar oslabil vůči většině měn G10.
- Po měsíci konfliktu se zdá, že Írán si zajistil významnou strategickou výhodu tím, že si udržel kontrolu nad provozem v Hormuzském průlivu. V březnu proplouvalo touto úzkou trasou spojující Perský záliv se světovými trhy jen asi šest lodí denně, oproti přibližně 135 lodím denně za běžných podmínek.
- Výnosy amerických státních dluhopisů po zprávě WSJ klesly, přičemž výnos 10letého dluhopisu se snížil o dva bazické body na 4,33 %. Ceny dluhopisů už v pondělí podporoval také předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell, který zlehčoval krátkodobá inflační rizika spojená s vyššími cenami energií.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.