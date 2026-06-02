Shrnutí trhů: Evropa dohání ztráty 🔼 Rozhodnou data CPI z eurozóny o zvýšení sazeb ECB?

Euro Stoxx 50 otevřel seanci růstem o 0,60 %, zatímco DAX přidal 0,55 %. Evropské akciové trhy míří výše navzdory rostoucím očekáváním zvýšení úrokových sazeb ze strany ECB. Hlavními tahouny růstu jsou silná rally technologických akcií a mírně nižší ceny ropy.
Předběžná data, která dnes zveřejnil Eurostat, potvrdila, že inflace v eurozóně v květnu zrychlila na 3,2 % r/r z dubnových 3,0 %. To je nad cílem ECB a nejvyšší úroveň za více než 2,5 roku. Jádrová inflace zároveň vzrostla na 2,5 % a inflace ve službách vyskočila na 3,5 % r/r. Tržní očekávání zvýšení sazeb ECB o 25 bazických bodů už na zasedání 11. června prudce vzrostla. Člen Rady guvernérů Rehn označil možný krok za „preventivní zvýšení“, čímž potvrdil, že inflační očekávání zůstávají ukotvená. Největší podíl na zrychlení inflace má energie. Energetická složka v květnu vzrostla o 10,9 % r/r, tažená konfliktem na Blízkém východě. Swapový trh oceňuje pravděpodobnost zvýšení sazeb na zasedání 11. června na 97 %.
Mezi sektory indexu Euro Stoxx 50 si nejlépe vedly telekomunikace/komunikace (+4,72 %) a technologie (+2,17 %). Silnou podporu poskytly také průmyslový sektor (+1,31 %) a finanční sektor (+1,03 %). V červených číslech uzavřely energie (-1,12 %) a zdravotnictví (-0,80 %). Druhý jmenovaný sektor zatížily negativní zprávy z biotechnologických společností.
Informace o společnostech
- Prosus zaznamenal největší růst v indexu Euro Stoxx 50, když vyskočil o 10,73 %. Antimonopolní úřady EU poskytly Prosusu na žádost Naspers dodatečný čas na splnění povinnosti výrazně snížit podíl ve společnosti Delivery Hero. To je jedna z podmínek spojených s akvizicí Just Eat Takeaway v roce 2025. Nový termín zůstává důvěrný.
- Infineon Technologies během dne vzrostl o 5,27 %, čímž zvýšil svůj působivý zisk od začátku roku na +125,7 %. Společnost je letos jasným lídrem indexu a rally výrobců čipů pohání rostoucí poptávka po datových centrech a AI. Pro srovnání, STMicroelectronics dnes vyskočila o více než 8 % poté, co zdvojnásobila výhled tržeb z datových center.
- Deutsche Post vzrostla o 3,55 % a dostala se na nejvyšší úroveň za více než čtyři roky. Podporou bylo zvýšení doporučení ze strany Kepler Cheuvreux na „koupit“. Firma jako klíčový ukazatel zmínila robustní objem přepravy.
- British American Tobacco klesla o 3,8 % a prodloužila svou sedmidenní sérii ztrát. Aktualizace prodejních čísel ukázala, že spotřebitelé přecházejí k levnějším produktům, což tlačí na marže společnosti. Tento vývoj zastínil potvrzený roční výhled i růst v kategoriích bez kouře.
- Rheinmetall klesl o 3,24 % po předchozích prudkých ziscích. Výrobce zbraní koriguje po rally spojené se závody ve zbrojení. Od začátku roku akcie stále ztrácí 24,5 %, i když společnost nadále těží ze zvýšených obranných rozpočtů v Evropě.
