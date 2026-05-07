Ranní shrnutí: mírová jednání USA a Íránu ve stínu Trumpova ultimáta

- Včerejší seance na Wall Street skončila výrazně pozitivně. Růst podpořily příchozí zprávy z oblasti Perského zálivu ohledně možného rámce dohody a také probíhající výsledková sezóna firemních tržeb. Hlavní americké indexy proto uzavřely na rekordních úrovních. S&P 500 vzrostl o více než 1,5 %, Nasdaq přidal přibližně 2 % a Dow Jones zakončil seanci růstem o 1,2 %.
- Situace kolem Íránu zůstává v centru pozornosti globálních trhů. Podle Wall Street Journal pracují íránští a američtí zástupci za účasti zprostředkovatelů na krátkém 14bodovém memorandu. To by mohlo sloužit jako základ možné dohody o ukončení konfliktu. Teherán by měl na americký mírový návrh odpovědět ve čtvrtek prostřednictvím zprostředkovatelských kanálů zahrnujících Pákistán.
- Rostoucí očekávání možné deeskalace investoři přijali pozitivně. V reakci na signály možné dohody klesly ceny ropy přibližně na 100 USD za barel. Trhy stále více započítávají scénář nižšího geopolitického rizika a lepší regionální stability.
- Zároveň se podle zpráv poradci Donalda Trumpa stále více obávají politických důsledků dlouhodobého konfliktu s Íránem. Platí to zejména před volbami v polovině volebního období a při rostoucích cenách pohonných hmot v USA. V administrativě sílí názor, že eskalace by mohla negativně ovlivnit podporu republikánů. Voliči totiž stále více pociťují tlak vyšších životních nákladů a cen energií.
- Trump však vůči Teheránu zachovává tvrdý postoj. Prezident vydal ultimátum a varoval, že nepřijetí navrhované dohody by vedlo k zesílení bombardování. Zopakoval také, že Spojené státy nedovolí Íránu získat jaderné zbraně.
- Podle nejnovějších zpráv Axios nadále existuje možnost, že Trump obnoví vojenské akce ještě před svou nadcházející cestou do Číny.
- Asijské trhy také zahájily seanci v silné náladě. Investoři zřetelně zvyšují chuť k riziku díky rostoucím nadějím na příměří kolem Íránu a na odvrácení narušení provozu v Hormuzském průlivu. Lepší sentiment podporuje akciové trhy i stabilitu v energetickém sektoru.
- Nejvýrazněji vyniká japonský Nikkei 225, který po návratu z volna během Golden Weeku vyskočil o více než 6 % a dosáhl rekordní úrovně nad 63 000 bodů. Silné zisky jsou patrné také napříč regionem. Hang Seng roste o více než 1,3 %, zatímco jihokorejský KOSPI přidává přes 1 %. Výše se obchoduje také australský S&P/ASX 200.
- Japonsko znovu slovně intervenovalo na měnovém trhu. Náměstek ministra financí Atsushi Mimura uvedl, že úřady pečlivě sledují jen a jsou připraveny reagovat na nadměrné pohyby měny. Analytici však upozorňují, že účinnost případné intervence může být omezená. Konflikt v Íránu totiž nadále podporuje americký dolar a prostřednictvím vyšších cen energií zvyšuje tlak na jen.
- Zápis z březnového zasedání Bank of Japan navíc ukázal stále více jestřábí postoj. Tvůrci měnové politiky signalizovali připravenost k dalšímu zvyšování úrokových sazeb, pokud se ekonomika a inflace budou vyvíjet v souladu s výhledy. Zároveň zdůraznili, že současné sazby zůstávají vzhledem k přetrvávajícím inflačním tlakům relativně nízké.
- Australská obchodní data však kontrastovala s obecně pozitivním globálním sentimentem. Země v březnu zaznamenala první obchodní deficit od konce roku 2017, a to ve výši 1,8 mld. AUD.
- Pozitivní sentiment pokračuje na trzích drahých kovů. Zlato roste přibližně o 0,4 % a obchoduje se nad 4 700 USD za unci. Stříbro překonává jeho výkonnost a připisuje si téměř 1,5 %.
- Naopak kryptoměny jsou dnes pod tlakem. Bitcoin klesá přibližně o 0,3 % a testuje úroveň 81 000 USD. Ethereum ztrácí téměř 1,5 % a propadá se pod 2 350 USD.
