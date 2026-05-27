Ropa prohlubuje ztráty a testuje lokální minima 🚩 Piper Sandler sází na odraz

Ropa Brent (OIL) dnes klesá téměř o 3 %, obchoduje se kolem 93 USD za barel a prohlubuje jasně medvědí krátkodobý trend. Tlak na straně nabídky nadále dominuje navzdory pokračující nejistotě kolem Hormuzského průlivu. Zároveň se některé analytické týmy, včetně Piper Sandler, stále více přiklánějí ke scénáři „prodloužené krize“, místo aby očekávaly rychlou deeskalaci kolem Hormuzu. Podle banky může trh vyhodnocovat signály o možné dohodě s Íránem příliš optimisticky, zatímco skutečná situace v lodní dopravě v regionu zůstává velmi křehká.
Piper Sandler sází na vyšší ceny ropy
Ve své nejnovější zprávě Piper Sandler uvádí, že Hormuzský průliv by mohl zůstat fakticky částečně uzavřený ještě několik měsíců. To by znamenalo pokračující narušení toků ropy a LNG z Blízkého východu do Asie a rostoucí tlak na fyzický trh s ropou.
- Klíčovým problémem nemusí být nutně formální „uzavření“ Hormuzu, ale dramatický pokles komerční tankerové dopravy. Podle Piper Sandler se šance na zotavení objemu lodní dopravy alespoň na 50 % předkrizových úrovní jeví jako nízké. A to nejen v příštích týdnech, ale potenciálně i v dalších měsících.
- Trhy v posledních dnech obdržely smíšené signály. Na jedné straně Donald Trump naznačil, že dohoda s Íránem je z velké části vyjednána. Na druhé straně Pentagon potvrdil další údery na íránská vojenská zařízení a plavidla pokládající miny poblíž průlivu. Tento vývoj naznačuje, že vojenské napětí stále spíše eskaluje, než aby sláblo.
- Piper Sandler se domnívá, že Washington se zdráhá usilovat o rozsáhlou konfrontaci, protože širší íránská odveta by mohla destabilizovat region a dále narušit globální dodavatelské řetězce. Teherán se zároveň zřejmě domnívá, že stále drží významnou vyjednávací páku, což snižuje pravděpodobnost rychlého kompromisu.
- To vše vede banku k poměrně agresivnímu závěru: ceny ropy by mohly později v létě stále dosáhnout nových letošních maxim.
Tento pohled nelze snadno odmítnout. Ještě donedávna procházela Hormuzským průlivem zhruba jedna pětina globálního námořního obchodu s ropou. Pokud tankerová doprava zůstane delší dobu omezená, problém se přesune od volatility na futures trhu k fyzické dostupnosti ropy, zejména pro Asii.
Strategické rezervy USA míří na východ
Spojené státy nyní posílají vzácný náklad ropy ze svých strategických ropných rezerv do Asie, což ukazuje, jak výrazně hormuzská krize přetváří globální energetické toky. Podle přepravních dat citovaných agenturou Reuters tanker převážející ropu z amerických SPR vyplul z Mexického zálivu směrem na Filipíny. Jde o první zásilku americké strategické ropy do Asie od konce roku 2022.
- Tento krok je neobvyklý, ale strategicky logický. Narušení běžné tankerové dopravy přes Hormuz vážně zasáhlo tradiční dodavatelské trasy z Blízkého východu do Asie. Před krizí dovážely asijské ekonomiky kolem 80 % své ropy z Blízkého východu, zatímco Filipíny byly silně závislé na Saúdské Arábii, Iráku a SAE.
- Například řecký tanker VLCC Arosa nyní přepravuje přibližně 616 000 barelů americké sirné ropy ze SPR spolu s dalšími 700 000 barely jiné americké sirné směsi. To ukazuje, že Washington nepřesměrovává ropu pouze do Evropy, ale stále více se snaží kompenzovat také nedostatky v Asii.
- Problémem je, že rozsah možného narušení dodávek z Blízkého východu zůstává obrovský. Odhady naznačují, že pokračující napětí by mohlo ovlivnit produkci v rozsahu 14 až 15 milionů barelů denně. I široké koordinované uvolnění rezerv členských států IEA se může ukázat jako nedostatečné, pokud se hormuzská krize protáhne.
Navzdory nedávnému poklesu cen ropy vstupuje globální trh s ropou do fáze nucené reorganizace. Asie, tedy region nejvíce závislý na energetických dodávkách z Blízkého východu, pravděpodobně ponese nejvyšší logistické a cenové náklady. Spojené státy mezitím stále více vystupují jako nouzový dodavatel nejen pro Evropu, ale také pro asijské odběratele.
OIL, denní graf D1
Ropa WTI nejprve prudce vzrostla směrem ke 120 USD za barel, poté však ustoupila pod hranici 100 USD. Podle Piper Sandler ale trh může příliš brzy započítávat normalizaci. Pokud krize přetrvá, obnovený tlak na nabídku by mohl ceny ropy znovu výrazně vytlačit výše. To by mohlo zatížit jak globální ekonomický růst, tak nedávné oživení na akciových trzích.
Zdroj: xStation5
