Ranní shrnutí: Odrazí se trh po čtvrtečním výprodeji? ❓

- Geopolitika: Eskalace na Blízkém východě zvyšuje averzi k riziku. Írán odmítl návrh příměří předložený iráckým premiérem a varoval, že případný americký útok na Teherán povede k útokům na Tel Aviv a uzavření průlivu Báb al-Mandab ze strany Húsíů. Americké velitelství CENTCOM již potvrdilo 13. po sobě jdoucí noc leteckých úderů na íránské vojenské cíle, zatímco ministr obrany Pete Hegseth odhadl náklady případné války s Íránem pro USA na 37,5 miliardy USD. Húsíové navíc zaútočili na dva saúdské ropné tankery v Rudém moři, čímž vedle Hormuzského průlivu vzniklo další kritické místo pro světové dodávky ropy.
- Obchod: Trump spustil novou vlnu cel. Od pátku administrativa Donalda Trumpa zavedla cla ve výši 10–12,5 % na dovoz z 60 obchodních partnerů s odůvodněním nedostatečného boje proti nucené práci. Nová opatření nahrazují končící 10% globální clo podle Section 122. Rozhodnutí vyvolalo kritiku – Brazílie označila cla za „svévolná“, Austrálie za „neopodstatněná“ a Japonsko za „politováníhodná“. Žádná ze zemí však zatím neoznámila odvetná opatření.
- Reakce amerických trhů: Výprodej vedly ropa a technologie. Wall Street zakončila čtvrteční obchodování výrazně níže. Dow Jones odepsal více než 500 bodů (přibližně 1 %) a zaznamenal pátou ztrátovou seanci z posledních šesti. S&P 500 oslabil o 1,2 % a Nasdaq o 2,2 %, což byl jejich nejhorší den od 23. června. Největší tlak vyvolaly akcie Tesly (-15 %), které zažily nejhorší seanci od března 2025, a Alphabetu (-7 %) po zvýšení plánovaných investic do AI. Společně obě firmy ztratily přibližně 500 miliard USD tržní kapitalizace. Páteční futures jsou smíšené – S&P 500 -0,13 %, Nasdaq 100 -0,44 %, Dow Jones beze změny.
- Asie: Červená seance napříč regionem, obchodování v Jižní Koreji bylo dočasně pozastaveno. Nikkei 225 ztratil přibližně 2,7–2,8 %, Topix 1 % a Kospi propadl o více než 5 %, což aktivovalo ochranný mechanismus sidecar na burzách KOSPI a KOSDAQ, který dočasně pozastavil algoritmické obchodování. Hang Seng odepsal 1,33 %, CSI 300 1,4 % a ASX 200 0,95 %. Regionální technologický sektor byl pod tlakem kvůli poklesu akcií SK Hynix (-3,5 %), Samsungu (-4 %) a SoftBank (-7,5 %).
- Měny: Jen na 40letých minimech, dolar stabilní. Japonská jádrová inflace CPI v červnu vzrostla na 1,6 % meziročně, což odpovídalo očekávání. Růst podpořily vyšší ceny ropy, zatímco jen zůstává poblíž víceletých minim vůči dolaru (163,7–163,8 USDJPY). Americké ministerstvo financí tlačí na Bank of Japan, aby rychleji zvyšovala sazby, zatímco japonský ministr financí Katayama naznačil připravenost k devizové intervenci. Ranní pohyby na měnovém trhu jsou mírné: EURUSD +0,17 %, GBPUSD +0,18 %, USDJPY -0,01 %, USDPLN -0,24 %, EURPLN -0,02 %.
- Ropa se dnes obchoduje nad 90 USD za barel, zatímco výnosy dluhopisů rostou. Výnos 10letých amerických státních dluhopisů vzrostl na 4,705 %, což je nejvyšší úroveň od ledna 2025. Analytici upozorňují, že trh vstoupil do současné eskalace nepřipravený, což zesiluje cenové reakce na negativní zprávy o nabídce. Zlato zůstává stabilní poblíž podpory na 4 040 USD (-0,05 %), zatímco stříbro posiluje o 1,14 %.
- Společnosti: Volkswagen snižuje výhled, Intel a Oracle překvapily pozitivně. Volkswagen oznámil pokles provozního zisku téměř o 10 % na 3,5 miliardy EUR, pod očekáváním trhu (4,3 miliardy EUR), a poprvé očekává pokles tržeb až o 3 % v roce 2026. Krátce předtím potvrdil plán zrušit až 100 000 pracovních míst. Naopak Intel vykázal nejrychlejší růst tržeb za posledních 15 let (+25 % na 16,1 miliardy USD) a jeho akcie po uzavření trhu vzrostly o 9 %. Oracle přidal 3 % po podpisu 10leté softwarové smlouvy s Pentagonem v hodnotě až 7 miliard USD. SAP v předobchodní fázi posiluje o 3 % díky 27% meziročnímu růstu objemu cloudových zakázek na 22,9 miliardy EUR, přestože snížil výhled zisku pro rok 2026 kvůli vyšším nákladům na data pro AI.
- Kryptoměny a dnešní obchodování: Bitcoin mírně roste (+0,85 %) navzdory převládající averzi k riziku. Evropské akciové trhy by měly otevřít smíšeně – FTSE 100 -0,17 %, zatímco DAX +0,19 % a CAC 40 +0,22 %. Hlavními tématy dne zůstávají vývoj kolem Íránu, ropa nad 100 USD a další reakce trhů na novou vlnu cel Donalda Trumpa.
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Denní shrnutí: Trumpovy válečné hrozby tíží trhy. Wall Street se propadá do červených čísel
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