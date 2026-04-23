Ranní shrnutí: Příměří podporuje růst Wall Street, ale politická nejistota přetrvává

- Včerejší seance na Wall Street skončila ve výrazně pozitivním tónu, když hlavní americké indexy zaznamenaly solidní růst. Rally byla z velké části podpořena zprávou o příměří, které oznámil prezident Trump před jednáními s Íránem. Index S&P 500 vzrostl přibližně o 1 %, Nasdaq přidal více než 1,6 % a Dow Jones posílil o 0,8 %.
- Podle zpráv s odvoláním na zdroje z Bílého domu americký prezident Donald Trump nestanovil konkrétní časový rámec pro prodloužení příměří s Íránem. Absence termínu naznačuje snahu zachovat si flexibilitu a dát jednáním větší prostor, zároveň ale upozorňuje na nejistotu ohledně trvanlivosti tohoto příměří.
- Trump uvedl, že jednání s Íránem by mohla začít už v pátek v závislosti na pokroku v mediaci a splnění předběžných podmínek. Signály ukazují na možné obnovení dialogu během 36 až 72 hodin, situace ale zůstává nejistá, protože klíčové neshody přetrvávají.
- Íránští představitelé uvádějí, že hlavní překážky jednání představují údajná porušení závazků, sankce a hrozby. Zároveň zdůrazňují, že plnohodnotné příměří má smysl pouze tehdy, pokud budou omezení zrušena.
- Po nedávném nárůstu napětí ropa Brent vzrostla a drží se kolem 97 USD za barel.
- Německo výrazně snížilo svůj odhad růstu HDP pro rok 2026 z přibližně 1 % na 0,5 % s odkazem na dopady konfliktu s Íránem. Rostoucí geopolitické napětí tlačí ceny energií výše a zatěžuje ekonomiku, zatímco slabší export a vyšší inflace dále zpomalují oživení.
- Předběžný index PMI ve zpracovatelském průmyslu v Japonsku v dubnu vzrostl na 54,9, výrazně nad očekávání i předchozí hodnotu, což ukazuje na nejsilnější expanzi sektoru za dlouhou dobu. Růst táhly nové objednávky a produkce, což naznačuje zlepšující se podmínky v průmyslu.
- Předběžný PMI v Austrálii se také zlepšil, když vzrostl na 50,1 z 46,6, což signalizuje návrat k mírné expanzi v soukromém sektoru po předchozí kontrakci. Oživení táhly především služby, zatímco zpracovatelský průmysl se také vrátil nad hranici 50 bodů.
- Na forexovém trhu americký dolar dál posiluje vůči většině hlavních měn.
- Asijské akcie zůstávají pod tlakem kvůli pokračujícímu napětí mezi USA a Íránem, které zvyšuje averzi k riziku.
- Slabší sentiment je patrný i u drahých kovů, když zlato klesá přibližně o 0,7 % a testuje 4 700 USD za unci, zatímco stříbro oslabuje o více než 2,5 % a klesá pod 76 USD za unci.
- Negativní nálada se přelévá také do kryptoměn, kde je Bitcoin mírně níže a Ethereum ztrácí více než 2 %.
- Společnost Tesla vykázala lepší než očekávané tržby, zejména v ukazatelích ziskovosti, což investoři přijali pozitivně. Zpráva i komentář firmy ale zároveň upozorňují na náročnější fázi vývoje v příštím období, kdy se stále více pozornosti soustředí na kapitálově náročné projekty v oblasti AI, robotiky a autonomního řízení.
