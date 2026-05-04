Ranní shrnutí: Přinese Project Freedom další úlevu trhům❓ (04.05.2026)

- Trump zahájil operaci Project Freedom. Oznámil, že od pondělí začne „humanitární“ evakuace neutrálních plavidel z Ománského zálivu a Hormuzského průlivu. Zároveň varoval, že jakýkoli pokus o narušení konvoje se setká s „důraznou“ reakcí.
- WSJ a američtí představitelé však upřesňují, že jde spíše o mechanismus pro koordinaci lodní dopravy a pojišťoven než o tradiční eskorty lodí americkým námořnictvem. CENTCOM současně do regionu vysílá torpédoborce, více než 100 lodí a letadel a 15 000 vojáků, což fakticky zvyšuje riziko vojenské konfrontace.
- Írán reaguje ostře. Azizi, předseda parlamentního bezpečnostního výboru, označuje Project Freedom za porušení příměří. Varuje, že Teherán nedovolí USA určovat pravidla plavby v Hormuzském průlivu.
- Ve vodách na trase Omán–Hormuz byl ropný tanker zasažen neidentifikovanými projektily přibližně 78 mil severně od Fudžajry. UKMTO hodnotí úroveň hrozby v průlivu jako „kritickou“, přestože Američané zřizují „posílenou bezpečnostní zónu“ jižně od íránského TSS.
- Kashkari z Fedu zdůrazňuje, že válka mezi USA a Íránem a uzavření Hormuzského průlivu zvyšují riziko přetrvávající inflace. To znamená, že nemůže signalizovat snižování sazeb a připouští dokonce možnost jejich zvýšení.
- Obchodování v Asii je kvůli svátkům v Japonsku a Číně mimořádně slabé. Hlavní měnové páry se pohybují v úzkých pásmech. Po ranní volatilitě USD/JPY pomalu roste, což odráží širší oslabování jenu navzdory nedávné intervenci v hodnotě přibližně 35 miliard USD.
- Barclays se domnívá, že posílení jenu po intervenci bude dočasné. Široký úrokový diferenciál mezi USA a Japonskem a vysoké ceny paliv způsobené válkou v Íránu nadále podporují slabý JPY. Riziko další intervence zároveň roste, protože USD/JPY se vrací k úrovni kolem 160.
- RBA má zítra oznámit rozhodnutí o měnové politice. Trh oceňuje více než 75% pravděpodobnost zvýšení sazeb o 25 bazických bodů na 4,35 %. CBA upozorňuje, že na jedné straně zůstávají inflace a trh práce příliš silné. Na druhé straně slabší data, včetně nižší jádrové inflace podle trimmed mean CPI, horší nálady a ochlazujícího realitního trhu, dělají z rozhodnutí těsnou volbu.
- Data Melbourne Institute ukazují, že inflace CPI v dubnu zpomalila na 0,6 % meziměsíčně, zatímco meziročně zůstala stabilní na 4,3 %. To může částečně zmírnit jestřábí očekávání. Prudký růst cen energií po uzavření Hormuzského průlivu však nadále tlačí RBA k restriktivnímu postoji.
- Na devizovém trhu dnes z hlediska relativní síly vynikají antipodské měny. NZD je nejsilnější měnou v koši G-10, zatímco AUD zůstává slabší před rozhodnutím RBA. Jen po intervenci umazává část ztrát, ale v širším pohledu zůstává pod tlakem. USD mírně posiluje kvůli rostoucím obavám ohledně sazeb Fedu.
- Na asijských akciových trzích roste JP225 přibližně o 0,8 % při nízké likviditě. Futures na hlavní americké indexy US100 a US500 i evropské indexy DE40 a EU50 mírně rostou. To signalizuje opatrný risk-on sentiment navzdory geopolitickému napětí.
- Energetický trh zůstává napjatý. Ropa Brent a WTI po předchozích ziscích mírně klesají. Trh však oceňuje vysoké riziko dalšího růstu cen, pokud by se Írán pokusil narušit americké konvoje v Hormuzském průlivu. Zemní plyn roste o více než 2 %, což odráží obavy o dodávky.
- Mezi drahými kovy zlato mírně klesá a stříbro zůstává slabší. To lze vnímat jako dočasné uklidnění po útěku do „bezpečných přístavů“. Další cenový vývoj však bude výrazně záviset na tom, zda Project Freedom povede k dalším incidentům v průlivu.
- Bitcoin poprvé od konce ledna překonal hranici 80 000 USD. Stává se jedním z mála jasných risk-on signálů seance a přitahuje poptávku v prostředí, kde jsou tradiční třídy aktiv brzděny geopolitickými riziky a jestřábími centrálními bankami.
- Na začátku evropské seance budou pro sentiment na trzích klíčové tyto faktory: první reakce ropného trhu na operační detaily Project Freedom, případné komentáře Íránu, které by plán interpretovaly jako skutečné porušení příměří, a finální pozicování před zítřejším rozhodnutím RBA. To by mohlo vytvořit precedent pro další rozhodnutí centrálních bank, které se potýkají s inflací taženou válkou. Z makrodat se vyplatí sledovat příchozí indexy PMI ve výrobě z hlavních evropských ekonomik a objednávky zboží dlouhodobé spotřeby z USA.
