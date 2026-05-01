Drahé kovy slábnou, trh se bojí vyšších sazeb 📉

- Zlato míří k týdenní ztrátě kolem 3 %, protože vyšší ropa podporuje obavy z déle trvajících vyšších sazeb.
- Citi čeká krátkodobý tlak na zlato s cílem 4 300 USD, ale v horizontu 6 až 12 měsíců vidí potenciál k 5 000 USD.
- Trh zatěžuje stagnace diplomacie na Blízkém východě, slabší výhled pro snížení sazeb Fedu a odlivy ze zlatých ETF.
Zlato míří k týdenní ztrátě přibližně 3 %, protože růst cen ropy zvyšuje obavy, že centrální banky budou nuceny držet úrokové sazby výše po delší dobu. Vyšší ceny energií totiž mohou znovu posílit inflační tlaky, což komplikuje případné uvolňování měnové politiky. Pro zlato je takové prostředí nepříznivé, protože nenese žádný úrok a v době vyšších výnosů dluhopisů často ztrácí relativní atraktivitu vůči úročeným aktivům.
Futures kontrakty na zlato v New Yorku klesly o 1 % na 4 570,20 USD za trojskou unci. Obchodování však bylo v pátek utlumené kvůli svátkům na klíčových asijských trzích, což mohlo zesílit krátkodobé cenové pohyby a zároveň snížit vypovídací hodnotu denní změny.
V předchozí seanci zlato našlo určitou podporu díky oslabení amerického dolaru. Japonský jen posílil poté, co vládní představitelé signalizovali možnou intervenci na podporu domácí měny. Slabší dolar obvykle pomáhá zlatu, protože jej činí dostupnějším pro investory držící jiné měny. Tento pozitivní faktor však tentokrát nestačil k výraznějšímu obratu, protože hlavní tlak dál přichází ze strany sazebních očekávání a geopolitické nejistoty.
Pod tlakem byly také další drahé kovy. Futures na stříbro klesly o 0,6 % na 73,61 USD za unci, zatímco platina odepsala 0,8 % na 1 977,80 USD za unci. Slabší vývoj napříč drahými kovy naznačuje, že nejde pouze o izolovaný pohyb zlata, ale spíše o širší přenastavení očekávání investorů směrem k delšímu období vyšších sazeb a opatrnějšímu postoji vůči komoditám citlivým na makroekonomické podmínky.
Podle Citi může zlato zůstat v krátkodobém horizontu pod tlakem, zejména pokud budou ceny ropy dál růst a zároveň dojde k další korekci akciových trhů. Banka ponechává svůj cíl pro příštích 0 až 3 měsíce na úrovni 4 300 USD za unci, což naznačuje prostor pro další pokles proti současným cenám. Krátkodobě tak Citi vnímá zlato spíše jako aktivum, které může být zasaženo výprodeji spolu s rizikovými aktivy, než jako okamžitě fungující bezpečný přístav.
Střednědobý výhled je však podle Citi výrazně příznivější. Banka očekává, že v horizontu 6 až 12 měsíců může zlato posílit až k 5 000 USD za unci. Důvodem je předpoklad, že pokud se geopolitická nejistota udrží a současně porostou rizika stagflace, začne zlato znovu plnit roli bezpečného aktiva. Historicky se totiž často stává, že v rané fázi výraznější tržní korekce zlato oslabuje spolu s ostatními aktivy, ale později se od nich odpojí a začne těžit z poptávky po ochraně kapitálu.
Na cenu zlata negativně působí také stagnace diplomatických snah o ukončení války na Blízkém východě. Podle analytika Simona-Petera Massabniho ze společnosti XS.com trh zatěžuje kombinace geopolitického napětí, chybějících vyhlídek na brzké snižování sazeb Fedu a výrazných odlivů z burzovně obchodovaných fondů krytých zlatem. Právě odlivy z ETF mohou být pro cenu zlata důležité, protože signalizují, že část investorů v krátkém období snižuje expozici vůči tomuto kovu.
Celkově se tak zlato nachází v obtížné situaci. Na jedné straně jej podporuje geopolitické riziko, slabší dolar a dlouhodobá poptávka po bezpečných aktivech. Na druhé straně však vyšší ropa zvyšuje inflační obavy, čímž oddaluje očekávání měnového uvolnění a drží výnosy na vyšších úrovních. Krátkodobý výhled proto zůstává opatrný, zatímco střednědobý scénář může být pro zlato stále pozitivní, pokud se naplno projeví obavy ze stagflace a pokračující geopolitické nestability.
Graf GOLD (H1)
Zlato se nachází v jasně negativním technickém nastavení. Cena se po předchozím poklesu pokusila o krátkodobé zotavení, ale růst se zastavil v oblasti horní vyznačené zóny kolem 4 630–4 650 USD, kde trh narazil na silnější rezistenci. Následně přišel prudší obrat dolů a cena se aktuálně obchoduje přibližně na úrovni 4 568,58 USD, tedy pod oběma hlavními klouzavými průměry. Klíčovým negativním signálem je návrat ceny pod EMA 50, která se nachází na hodnotě 4 599,92 USD, i pod SMA 100 na úrovni 4 615,07 USD. Oba průměry nyní působí jako dynamická rezistence a potvrzují, že krátkodobé momentum zůstává na straně prodejců. Zlato tak nedokázalo udržet předchozí odraz a znovu se přibližuje k nižším úrovním, kde se nachází důležitá podpůrná oblast.
Nejbližší support je patrný v dolní vyznačené zóně kolem 4 510–4 530 USD. Tato oblast již dříve zastavila pokles a vyvolala odraz, proto bude pro další vývoj velmi důležitá. Pokud by cena tuto podporu znovu otestovala a udržela, mohlo by dojít ke krátkodobé stabilizaci. Naopak její průraz by otevřel prostor k dalšímu poklesu směrem k oblasti 4 400 USD a případně i níže. Z technického pohledu bude nyní rozhodující, zda zlato dokáže zpět prorazit nad 4 600 USD a následně nad 4 615 USD, kde se nachází SMA 100. Teprve návrat nad tyto úrovně by oslabil aktuální medvědí scénář a otevřel prostor k opětovnému testu rezistence kolem 4 630–4 650 USD. Dokud se však cena drží pod klouzavými průměry, zůstává krátkodobý výhled negativní.
Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Tři trhy, které sledovat příští týden: USDJPY, US500, OIL (01.05.2026)
Shrnutí trhů – Data potvrzují intervenci BoJ. Čeká se na americký ISM (05.01.2026)
Měď drží silné zisky, ale trh brzdí sváteční ticho v Číně 🟠
🎥 Čtyři zasedání CB a reakce na trzích: fundamenty a technika
