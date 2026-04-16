Ranní shrnutí: Rekordy na Wall Street v očekávání otevření Hormuzského průlivu (16.04.2026)

- Neoficiální informace naznačují, že Írán navrhuje částečné otevření Hormuzského průlivu s využitím teritoriálních vod Ománu. Cena ropy na tuto zprávu zatím nereaguje a otevírá na včerejších závěrečných úrovních.
- Takový návrh je podmíněn pokrokem v jednáních se Spojenými státy.
- Obě strany zároveň zvažují prodloužení příměří o další dva týdny. Platnost prvního příměří končí příští úterý.
- Ropa Brent se obchoduje mírně pod úrovní 95 USD za barel, těsně před rolloverem futures kontraktů. Ropa WTI se po rolloveru obchoduje níže, na úrovni 88 USD za barel.
- Zlato se drží nad úrovní 4 800 USD za unci, ale nepokračuje v silném odrazu ze začátku týdne, který souvisí s obrovskou nejistotou na trzích.
- Zároveň sledujeme rekordy na US500 navzdory pokračující válce v Íránu, což souvisí s dobrými firemními tržbami. US500 dosáhl úrovně téměř 7 080 bodů a dnes přidává 0,3 %. Podobná situace nastává i na US100, kde indexový kontrakt překonává historická maxima a přibližuje se k úrovni 26 500 bodů.
- EURUSD proráží úroveň 1,1800, ale růst tohoto měnového páru souvisí spíše s očekáváním deeskalace na Blízkém východě než s očekáváním zvýšení sazeb ze strany ECB.
- Konflikt uvnitř Fedu pokračuje. Slyšení Warshe mohou začít příští týden, zatímco Trump dál hrozí odvoláním Powella, pokud později nerezignuje na svou pozici guvernéra.
- Britské HDP za únor rostlo silněji, než se očekávalo. Meziročně jde o růst o 1,0 % y/y, zatímco meziměsíčně sledujeme odraz o 0,5 % m/m. GBPUSD testuje oblast úrovně 1,3600.
- Během asijské seance jsme se dozvěděli smíšená data z Číny. Data o HDP dopadla lépe, než se očekávalo, zároveň však přicházejí slabá data týkající se cen nemovitostí a maloobchodních tržeb.
- HDP za 1. čtvrtletí v Číně roste o 5,0 % y/y oproti očekávání 4,8 % y/y a předchozí úrovni 4,5 % y/y.
- Maloobchodní tržby vzrostly jen o 1,7 % y/y, oproti očekávání 2,3 % y/y a předchozí úrovni 2,8 % y/y. Průmyslová výroba naopak vzrostla mírně nad očekávání na 5,7 % y/y oproti očekávání 5,5 % y/y, stále však jde o zpomalení z 6,3 % y/y.
- Muller z ECB uvádí, že změna úrokových sazeb na dubnovém zasedání není vyloučena, ačkoli většina členů banky spíše poukazuje na stabilitu sazeb. Ještě donedávna trh oceňoval 100% pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb do poloviny roku.
- Bitcoin se včera obchodoval na nejvyšší úrovni od začátku února, když prorazil hranici 75 000 bodů.
- TSMC vykázala rekordní výsledky v Q1 2026 a oznámila růst čistého zisku o 58 % y/y na úroveň 18,1 miliardy USD. Hrubá marže společnosti dosáhla 66,2 %. Čisté tržby činily téměř 36 miliard USD, což představuje meziroční nárůst o 40 %.
- Dnes po skončení seance na Wall Street zveřejní své výsledky Netflix.
US500 dosahuje nových historických maxim, když včera prorazil hranici 7 000 bodů a dnes se pohybuje na dosud neprobádaných úrovních.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.