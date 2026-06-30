Ranní shrnutí 📈 Růsty na burzách, USDJPY nejníže od roku 1986 (30.06.2026)

Asijské burzy zakončily kvartál výraznými růsty, těžíce z lepší nálady na Wall Street, kde sektor polovodičů opět táhl indexy vzhůru. Index MSCI Asia Pacific posílil téměř o 1,5 % a zaznamenal nejlepší kvartál za téměř 17 let. Optimismus se přenesl také na futures kontrakty, které naznačují možné pokračování růstů jak na amerických burzách (kde včera dosáhl rekordního závěru index Dow Jones Industrial Average), tak v Evropě.
- Nejsilnějším trhem zůstává Jižní Korea. Index Kospi vzrostl o 2,9 % a upevnil pozici nejlépe si vedoucího hlavního burzovního indexu na světě v letošním roce.
- Tahouny růstu byly opět společnosti spojené s AI a polovodiči. Samsung posílil během seance o více než 5 % a jeho letošní výnos překročil 100 %, zatímco SK Hynix ukončil kvartál působivým nárůstem dosahujícím téměř 240 %.
- V centru pozornosti měnového trhu zůstal japonský jen, který oslabil a překonal hranici 162 JPY za dolar, čímž překonal „neslavný" rekord z roku 1986 a prorazil úrovně, při nichž japonské úřady ještě v roce 2024 intervegovaly.
- Slabý jen podporuje výsledky japonských exportérů a pomáhá udržovat tamější burzu na rekordních úrovních, zároveň však zdražuje dovoz, zhoršuje situaci domácností a prohlubuje politický tlak na vládu.
- Verbální intervence zástupců japonských úřadů, včetně šéfa vládního sekretariátu Yoshimasy Kihary a ministra Katayamy, nedokázaly zastavit další oslabování japonské měny.
- Ceny ropy Brent se udržovaly v blízkosti 72,5 USD za barel a směřují k největšímu kvartálnímu poklesu od dob pandemie. Trh reaguje na zvýšený tok suroviny přes Hormuzský průliv v návaznosti na pokroky v mírových jednáních.
- Dodatečný tlak na ceny ropy vytvářejí prognózy Morgan Stanley, jehož analytici varují, že v nadcházejících měsících může globální trh vstoupit do fáze nadměrné nabídky suroviny.
USDJPY (interval D1, W1)
V Japonsku několik let „vonělo" změnami v extrémně uvolněné měnové politice a BoJ se odhodlal dokonce ke kosmetickým zvýšením sazeb. Holubičí politika nicméně stále dominuje a v bance není patrná odhodlanost změnit přístup k nákupům dluhopisů ani k dosud nízkým sazbám tváří v tvář zhoršující se konjunktuře. Slabší jen podporuje základ japonské ekonomiky, tedy export, a „slouží" akciím největších japonských firem.
Zdroj: xStation5
Přestože je pár blízko rekordů, indikátor RSI na týdenním intervalu dosahuje přibližně 65, což teoreticky ponechává ještě dostatek prostoru k růstu a v této fázi nepoukazuje na přehřátí. V roce 2025 pár respektoval odpor v podobě 200týdenní EMA200 v okolí úrovně 147,5, načež odskočil a vrátil se do rostoucího trendu. Průraz nad úroveň 163 by mohl otevřít cestu k dalšímu silnému vzestupnému impulzu.
Zdroj: xStation5
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