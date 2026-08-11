Graf dne: Japonský jen opět oslabuje. Intervence nestačí, trh čeká na krok BoJ 💴

USDJPY se znovu vydává vzhůru a jen začíná odevzdávat část posílení, k němuž došlo po společné intervenci Japonska a Spojených států provedené koncem července. Šlo o mimořádně razantní reakci úřadů, která v krátkém čase výrazně stlačila kurz USDJPY a poskytla jenu potřebnou úlevu. Problém je v tom, že o několik dní později trh opět začíná testovat slabost japonské měny.
To ukazuje, že samotná měnová intervence může být účinným nástrojem k zastavení prudkého pohybu, ale nutně nestačí k trvalé změně trendu. V případě jenu je totiž problém mnohem hlubší. Rozdíl mezi úrovní úrokových sazeb v USA a v Japonsku zůstává stále velmi velký a právě ten byl po dlouhou dobu jedním z nejdůležitějších důvodů přetrvávajícího tlaku na japonskou měnu.
Trh proto stále více upírá pozornost k tomu, co by se mohlo odehrát na zářijovém zasedání Bank of Japan. Objevují se signály, že BoJ by se mohl rozhodnout pro další zvýšení sazeb 17. a 18. září. Takový krok by byl pro jen mnohem důležitější než samotná intervence, protože by znamenal reálnou změnu rozdílu v úročení aktiv mezi Japonskem a Spojenými státy.
Zdroj: xStation5
Faktory, které v současnosti formují USDJPY
Intervence jenu ulevila, ale efekt rychle slábne
Koncem července se USDJPY přiblížil k úrovním, které byly pro japonské úřady těžko přijatelné. Reakce byla mimořádně rozhodná, protože tentokrát se k japonským krokům připojily i Spojené státy. Společná operace umožnila rychle zvrátit část předchozího pohybu a vedla k výraznému posílení jenu.
Zpočátku byl efekt velmi zřetelný. USDJPY klesl do okolí 157 a trh začal znovu zvažovat možnost trvalého otočení trendu.
Dnes situace vypadá jinak. Kurz opět roste a podpora jenu vypadá stále křehčeji. Trh si všímá toho, že Tokio po intervenci nepřistoupilo k dalším agresivním krokům, což může naznačovat, že úřady chtějí především omezit prudké pohyby, nikoli se pokoušet trvale ustavit kurz na konkrétní úrovni.
Právě proto samotná intervence problém neřeší. Dokáže trh zastavit na několik dní nebo týdnů, ale pokud základní podmínky zůstanou nezměněny, tlak na jen se může rychle vrátit.
BoJ musí udělat více než jen intervenovat
Nejdůležitějším prvkem skládačky zůstává politika Bank of Japan.
BoJ zahájil proces normalizace měnové politiky a úrokové sazby již zvýšil. Trh stále silněji předpokládá, že to nebyl poslední krok. Nejnovější zprávy naznačují, že centrální banka se může rozhodnout pro další zvýšení sazeb na zasedání 17. a 18. září.
Pro jen by to byl mnohem důležitější signál než další měnová intervence. Zvýšení sazeb by snížilo rozdíl v úročení aktiv v USA a v Japonsku, a tím by omezilo atraktivitu strategie financování investic ve výše úročených měnách prostřednictvím jenu.
Prozatím však trh musí ještě vidět, zda je BoJ skutečně připraven jednat. Samotná možnost zářijového zvýšení sazeb poskytuje jenu určitou podporu, ale teprve skutečné rozhodnutí a signál ohledně dalších kroků by mohly změnit obraz trhu trvalejším způsobem.
Rozdíl úrokových sazeb je pro jen stále problémem
I kdyby BoJ v září přistoupil ke zvýšení sazeb, rozdíl mezi úrokovými sazbami v USA a Japonsku zůstane stále významný.
Právě zde leží hlavní problém japonské měny. Trh může jen po určitou dobu nakupovat v očekávání kroku BoJ, ale pokud po zvýšení sazeb centrální banka naznačí delší přestávku, výhoda dolaru se může rychle vrátit.
Proto samotné zvýšení sazeb nemusí stačit. Mnohem důležitější bude to, zda BoJ dokáže trh přesvědčit, že zahajuje delší proces normalizace měnové politiky.
Pokud se tak stane, USDJPY může vstoupit do trvalejšího klesajícího trendu. Pokud naopak BoJ zůstane opatrný a Fed bude udržovat vysoké sazby po delší dobu, tlak na jen se může vrátit navzdory dalšímu zvýšení.
Trh znovu testuje věrohodnost Tokia
Poslední intervence byla výjimečná i tím, že se na ní podílely jak Japonsko, tak Spojené státy. Takový krok zesílil signál vyslaný trhu a ukázal, že úřady jsou připraveny jednat proti nadměrnému oslabení jenu.
Problém je však v tom, že trh již začíná prověřovat, jak dlouho bude tento signál účinkovat.
Pokud se USDJPY bude znovu přibližovat k úrovním, které dříve vedly k intervenci, Tokio se ocitne před obtížnou volbou. Další intervence by byla velmi silným signálem, ale zároveň by bylo čím dál těžší přesvědčit trh, že kroky úřadů dokáží trvale zvrátit trend bez podpory měnové politiky.
Proto může být zářijové zasedání BoJ důležitější než samotná intervence. Trh bude chtít vidět, zda centrální banka skutečně hodlá využít politiku úrokových sazeb jako druhý prvek boje proti slabosti jenu.
USDJPY opět roste, ale září může změnit rozložení sil
Současný růst USDJPY ukazuje, že efekt společné intervence Japonska a USA postupně slábne. Jen získal několik týdnů úlevy, ale základy měnového trhu se nezměnily natolik, aby bylo možné hovořit o trvalém otočení trendu.
Pozornost se nyní přesouvá k Bank of Japan. Pokud v září skutečně dojde ke zvýšení sazeb a komunikace banky naznačí možnost dalších kroků, jen může získat výrazně silnější a trvalejší podporu.
Pokud naopak BoJ sazby zvýší, ale zároveň ponechá trh s přesvědčením, že další zvyšování bude obtížně dosažitelné, USDJPY může opět zamířit vzhůru.
Trh v tuto chvíli ukazuje, že samotná intervence nestačila. Japonsko nepotřebuje jen prodej dolaru a nákup jenu, ale především snížení rozdílu úrokových sazeb. A právě proto může být zářijové zasedání BoJ jednou z nejdůležitějších událostí pro USDJPY v celém třetím čtvrtletí.
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