Ranní shrnutí: Skvělé výsledky společnosti Nvidia stahují trh dolů (27.02.2026)

- Obchodování na americkém trhu skončilo výrazným propadem. Prodejní vlna se rozšířila téměř na celý americký akciový trh a den skončil výraznými ztrátami. Index S&P 500 nakonec klesl o 0,5 %, Nasdaq ustoupil o 1,2 %, zatímco Dow Jones jako jediný zůstal relativně klidný a den zakončil symbolickým nárůstem.
- Technologický sektor zůstal pod značným tlakem, přičemž Nvidia utrpěla obzvláště silné ztráty. Důvodem korekce byly obavy trhu z prasknutí bubliny v oblasti umělé inteligence.
- Připomeňme, že před dvěma dny Nvidia zveřejnila zprávu, ve které se chlubila rekordními tržbami a zisky, částečně díky obrovským investičním výdajům společností BigTech. Trhy se obávají, že současná úroveň tržeb může být obtížné udržet, stejně jako vysoké investiční výdaje.
- Ačkoli se objevují známky určitého pokroku v jednáních na Blízkém východě, stále nedošlo k žádným konkrétním průlomům, které by mohly významně změnit geopolitickou a tržní situaci. Trhy zůstávají opatrné a očekávají pevná prohlášení a skutečná rozhodnutí, nikoli pouze diplomatické signály „konstruktivního dialogu“.
- Inflace v Tokiu zpomalila v únoru na 1,8 % meziročně a poprvé za 16 měsíců klesla pod 2% cíl Bank of Japan, i když jádrové ukazatele (bez čerstvých potravin a energií) nadále poukazují na přetrvávající cenový tlak.
- Japonsko: Maloobchodní tržby v lednu překonaly prognózy, což signalizuje odolnost spotřeby, zatímco průmyslová produkce zklamala ve srovnání s očekáváními, což ukazuje na smíšený obraz ekonomické aktivity na začátku roku.
- Čínská lidová banka (PBOC) stanovila dnešní referenční kurz USD/CNY na 6,9228 oproti odhadu 6,8428. Kromě toho BoC zvýšila svou rezervu na měnové riziko, aby ochladila jüan.
- Asijské indexy dnes mírně klesají, hlavně kvůli korekci v technologickém sektoru na Wall Street, ale únor stále končí silně v kladných číslech, zejména v Koreji a Japonsku. Ostatní trhy v regionu byly smíšené, australský ASX 200 zůstal stabilní, čínské indexy ztratily půdu pod nohama a hongkongský Hang Seng mírně vzrostl.
- Firemní zprávy z Wall Street: Společnost Block oznámila snížení více než 4 000 pracovních míst (40 % svého současného počtu zaměstnanců) a transformaci na menší týmy podporované umělou inteligencí s cílem zvýšit provozní efektivitu. Investoři reagovali pozitivně jak na restrukturalizaci, tak na finanční výsledky, což se po uzavření obchodování promítlo do přibližně 25% nárůstu ceny akcií.
- Na trhu s drahými kovy zlato mírně roste a testuje hranici 5 200 USD, zatímco stříbro vzrostlo o více než 2 % a opět se pohybuje kolem hranice 90 USD.
- Nálada na trhu s kryptoměnami je mírně pozitivní. Bitcoin vzrostl o více než 0,2 % a testuje hranici 67 800 USD, zatímco Ethereum také posiluje o přibližně 0,2 % a dosahuje hodnoty 2 040 USD.
