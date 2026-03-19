Uber investuje až 1,25 miliardy USD do Rivianu, zatímco zrychluje tlak do robotaxi

Uber 19. března oznámil, že investuje až 1,25 miliardy USD do společnosti Rivian v rámci dohody o robotaxi, která začne nasazením 10 000 plně autonomních SUV R2 od roku 2028. Akcie Rivianu po oznámení vzrostly v předobchodní fázi přibližně o 9 %, protože investoři se zaměřili na rozsah partnerství a hlubší vstup Rivianu do autonomního řízení.
Dohoda začíná s 10 000 robotaxi R2
Uber uskuteční počáteční investici ve výši 300 milionů USD, přičemž zbývající financování poběží do roku 2031 a bude navázáno na splnění konkrétních milníků v oblasti autonomního řízení ze strany Rivianu. Robotaxi R2 budou dostupná výhradně na platformě Uberu a první spuštění je plánováno v San Franciscu a Miami v roce 2028.
Uber má zároveň opci na nákup až 40 000 dalších robotaxi od roku 2030. Pokud firmy splní všechny milníky, očekávají, že do konce roku 2031 nasadí tisíce neřízených robotaxi Rivian R2 ve 25 městech v USA, Kanadě a Evropě.
Proč je partnerství důležité
Dohoda posiluje strategii Uberu budovat autonomní síť prostřednictvím partnerství namísto vývoje celé robotaxi technologie ve vlastní režii. Reuters uvedl, že Uber už spolupracuje napříč sektorem autonomních vozidel, včetně partnerství s Waymo, Baidu, Lucid a Nvidia, zatímco konkurence v oblasti bezpilotní přepravy dále sílí.
Pro Rivian partnerství představuje významné komerční využití připravovaného SUV R2 v době, kdy se firma snaží rozšířit svůj byznys za hranice prémiových elektromobilů. Reuters uvedl, že Rivian zatím robotaxi nespustil, ale v prosinci představil svůj první vlastní počítačový čip pro samořízení a v tomto čtvrtletí se chystá uvést menší SUV R2.
Trhy nyní budou sledovat, zda Rivian dokáže splnit požadované autonomní milníky, zda bude počáteční investice 300 milionů USD bez problémů dokončena a zda první spuštění v roce 2028 zůstane podle plánu. Investoři budou také sledovat, zda Uber dokáže svůj rostoucí seznam partnerství v oblasti AV proměnit v dobře škálovatelnou robotaxi platformu v příštích letech.
