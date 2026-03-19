Cukr na pětiměsíčním maximu 🍬

Bílý cukr vzrostl na pětiměsíční maximum a dostal se na 449,40 USD za tunu.
Narušení dopravy v Hormuzském průlivu ohrožuje asi 6 % světového obchodu s cukrem.
Problémy s dodávkami dopadají hlavně na Blízký východ, východní Afriku a část Asie.
Další vývoj bude záviset hlavně na Brazílii a poměru výroby mezi cukrem a etanolem.
Bílý cukr vzrostl na pětiměsíční maximum a dostal se na 449,40 USD za tunu.
Narušení dopravy v Hormuzském průlivu ohrožuje asi 6 % světového obchodu s cukrem.
Problémy s dodávkami dopadají hlavně na Blízký východ, východní Afriku a část Asie.
Další vývoj bude záviset hlavně na Brazílii a poměru výroby mezi cukrem a etanolem.
Cena bílého cukru vystoupala na nejvyšší úroveň od října, když napětí kolem války s Íránem a narušení dopravy v Hormuzském průlivu zvýšily obavy o dodávky do klíčových regionů. Nejaktivnější kontrakt v Londýně posílil až o 2,7 % na 449,40 USD za tunu, zatímco surový cukr v New Yorku vzrostl o více než 3 %.
Hormuzský průliv, který je zásadní tepnou světového obchodu, je od vypuknutí konfliktu prakticky ochromen. Podle odhadů se tím dostalo pod tlak přibližně 6 % světového obchodu s cukrem. Lodě přepravující surový cukr do hlavních rafinérských center na Blízkém východě zůstávají zablokované nebo musejí volit delší trasy, což omezuje výrobu rafinovaného cukru v době, kdy regionální poptávka zůstává silná.
Největší problém se týká zemí Perského zálivu, které jsou závislé na pravidelných dodávkách surového cukru především z Brazílie a dalších exportérů. Zpoždění a přesměrování lodí tak vytváří mezery v zásobování nejen na Blízkém východě, ale také ve východní Africe a částech Asie.
Růst cen cukru navíc podporuje i zdražování ropy. Trh sleduje, zda brazilská společnost Petrobras přistoupí ke zvýšení domácích cen benzinu. Pokud by k tomu došlo, brazilské cukrovary by mohly větší část cukrové třtiny směrovat do výroby etanolu místo cukru. To by dále snížilo globální nabídku sladidla a vytvořilo další tlak na růst cen.
Situaci komplikuje i slabší vývoz z Indie, kde nižší produkce omezuje dostupnost cukru na světovém trhu. Investoři tak stále více spoléhají právě na Brazílii a její rozhodnutí, jak rozdělit produkci mezi cukr a etanol, bude v příštích měsících pro vývoj trhu klíčové.
Graf SUGAR (H1)
Cena cukru výrazně posílila a aktuálně se pohybuje kolem 15,21, tedy na nejvyšších úrovních za poslední sledované období. Trh se po sérii silných růstových svíček dostal nad předchozí lokální maxima a zároveň se drží nad oběma klouzavými průměry. EMA 50 se nachází na 14,53 a SMA 100 na 14,28, což potvrzuje pokračující býčí nastavení a převahu kupců. CCI se pohybuje kolem hodnoty 121, což ukazuje na silné pozitivní momentum, i když současně naznačuje, že trh se již dostává do překoupenější oblasti. Také indikátor Momentum se drží nad hranicí 100, konkrétně kolem 105,06, a potvrzuje pokračující sílu růstového pohybu. Vývoj objemů navíc ukazuje zvýšenou aktivitu během posledního impulsu vzhůru, což posiluje důvěryhodnost průrazu.
Z technického pohledu je nyní důležité, zda se cukr dokáže udržet nad proraženou oblastí kolem 15,15–15,21. Pokud ano, může trh pokračovat v růstu a navázat na současný býčí impuls. V případě krátkodobého výběru zisků bude první důležitá podpora ležet kolem 14,95 a poté u EMA 50 na 14,53, kde by se kupci mohli znovu aktivovat.
Zdroj: xStation5
