Ranní shrnutí: Trhy se pokouší o odraz po výsledcích Big Tech a rozhodnutí FEDu

- Eskalace na Blízkém východě je opět středem pozornosti. USA provedly ve středu večer (amerického času) „těžkou vlnu" náletů na cíle Sboru islámských revolučních gard v Íránu, jako odvetu za íránské raketové útoky na americké základny v úterý. Trump předem avizoval „tvrdý úder" vůči Íránu se slovy „budeme je bít, dostanou výprask". Generální tajemník OSN Guterres varoval, že prodlužující se konflikt hrozí vtažením celého regionu, a pohyb tankerů Hormuzským průlivem prakticky ustal poté, co Írán odmítl ománský návrh na sdílení kontroly nad touto trasou.
- Fed ponechal sazby beze změny, avšak komunikace Warsha trh překvapila. FOMC pod vedením nového předsedy Kevina Warsha ponechal sazby na úrovni 3,5–3,75 % při hlasování 9–3; Warsh označil situaci za „rodinnou hádku" a zdůraznil odklon od jasných vodítek ohledně trajektorie politiky, přičemž odpovědnost za oceňování přenáší na trh dluhopisů. Dnešní evropský kalendář je nabitý daty: předběžný HDP za 2. čtvrtletí z Francie, Španělska, Německa, Itálie a celé eurozóny a také červencový předběžný CPI z Německa a Španělska – trh oceňuje přibližně 64% pravděpodobnost dalšího kroku ECB (zvýšení) v září.
- Bank of England dnes oznamuje rozhodnutí ve 13:00. Konsenzus jednoznačně poukazuje na ponechání sazby na 3,75 % (hlasování pravděpodobně 7–2) navzdory geopolitickým napětím, která prostřednictvím ropy zvyšují inflační tlak. Po rozhodnutí se ve 13:30 GMT koná tisková konference guvernéra Baileye, která může poskytnout další vodítka pro září.
- Wall Street zaznamenalo slabou seanci po rozhodnutí Fedu a obnovení války s Íránem. Dow klesl o 1 153 bodů (-2,19 %), S&P 500 o 1,52 % a Nasdaq Composite o 1,74 %, čímž uzavřel seanci více než 10 % pod rekordním maximem z června. Výnos 30letých amerických dluhopisů vzrostl o více než 11 bps na 5,21 % – nejvýše od roku 2007 – což táhlo ocenění technologických akcií dolů.
- Americké futures dnes ráno odráží, trávíce výsledky Big Tech. Futures na Dow získávají 0,14 %, na S&P 500 0,35 % a na Nasdaq 100 až 0,78 %, což je patrné i v našem přehledu (US100 +0,78 %, US500 +0,44 %). Trh rychle přesouvá pozornost z geopolitiky a sazeb na výsledky velkých technologických společností oznámené po uzavření středeční seance.
- Meta a Microsoft po čtvrtletních výsledcích. Akcie Meta klesly přibližně o 10–11 % poté, co CFO Susan Li oznámila pokračující nárůst výdajů na AI až do roku 2028 a dále, přičemž volné peněžní toky propadly na 784 mil. USD oproti 8,55 mld. USD před rokem. Microsoft naopak po uzavření trhu posílil přibližně o 7–8 %, a to díky růstu Azure o 43 % ve 4. čtvrtletí a zachování výhledu kladných volných peněžních toků v FY27 navzdory CAPEXu ve výši přibližně 175 mld. USD.
- Asijské trhy jsou rozpolcené, KOSPI stále v krizi likvidity. Nikkei 225 dnes získává přibližně 1 % (odmazává část ztrát), avšak KOSPI klesá přibližně o 1,1 % poté, co dříve tento týden ztrácel i přes 10 % a 6 % ve dvou po sobě jdoucích seancích, čímž vyvolal regulatorní zásahy jihokorejské vlády (limity pro pákové ETF na Samsung a SK Hynix). SK Hynix dnes dále ztrácí více než 6 %, a to navzdory rekordním výsledkům – provozní zisk vzrostl o 557 % na 60,5 bilionu wonů, avšak nedosáhl analytických očekávání, což prohlubuje obavy z přecenění sektoru pamětí.
- Samsung – světlý bod v sektoru pamětí, i když burza trestá celý segment. Divize polovodičů Samsungu vykázala 250násobný nárůst zisku díky poptávce po pamětech pro AI, s provozním ziskem 89,2–89,5 bilionu wonů (přibližně 62 mld. USD), čímž překonala výhled 79,3–88,1 bilionu wonů. Společnost podepsala smlouvu s Broadcomem v hodnotě přes 200 mld. USD na dodávky čipů do roku 2030 a finalizuje víceleté smlouvy s pěti největšími zákazníky datových center, což jí poskytuje lepší přehlednost příjmů navzdory tržní volatilitě. Akcie společnosti po zveřejnění výsledků posilují o více než 7 %.
- Měny: dolar slabší navzdory vyšším výnosům. EUR posílilo vůči USD o 0,70 %, GBP o 0,56 %, pouze AUD ztratil (-0,36 %) ve středeční seanci – neobvyklá reakce, neboť vyšší výnosy by za normálních okolností dolaru pomohly, což může odrážet celkový výprodej amerických aktiv. Dnes ráno na spotovém trhu pozorujeme stabilizaci: EURUSD -0,03 %, GBPUSD -0,07 %, USDJPY +0,07 % a USDIDX +0,12 %.
- Komodity: ropa prudce nahoru na obavách z Hormuzského průlivu, zlato a stříbro v konsolidaci po předchozích růstech. Brent vyskočil o 7,9 % na 90,74 USD a WTI o 6,6 % na 84,46 USD v reakci na vyostření konfliktu s Íránem a uzavření rafinérie Jazan v Saúdské Arábii po útocích Húthíů. Zlato po téměř 1% růstu ve středu (přístav bezpečí) dnes koriguje o -0,58 % na přibližně 4 041 USD a stříbro ztrácí -0,77 % na 57,14 USD – přirozená realizace zisků po silném pohybu.
- Kryptoměny stabilní, Bitcoin dnes ráno mírně v plusu. Po poklesu o 0,5 % ve středu na 63 525 USD Bitcoin dnes ráno přidává 0,25 % na přibližně 63 900 USD a zůstává v režimu čekání na další vývoj makroekonomické a geopolitické situace.
- Na dnešní seanci budou klíčové: data HDP a CPI z Evropy, rozhodnutí BOE, výsledky Amazon/Apple/Coinbase po uzavření Wall Street a vývoj situace kolem Íránu a Hormuzského průlivu. OPEC+ má 2. srpna oznámit navýšení těžby o 188 tis. barelů denně na září, což může v delším horizontu omezit růst ropy, pokud geopolitická napětí oslabí. Stojí za to sledovat také reakci KOSPI, Samsungu a SK Hynix – pokud volatilita v Koreji neustane, může se opět přenést na globální náladu vůči sektoru polovodičů.
Volatilita aktuálně viditelná na vybraných instrumentech. Zdroj: xStation
💻 Výsledky Microsoftu: překonání konsenzu a Azure nad 100 miliard
Výsledky Mety: rekordní tržby, ale zisk pod očekáváním 📉
Denní shrnutí - Trh začíná pochybovat o zvýšení sazeb po Warshovi, ale Trump ničí oživení
Silný výprodej kávy a kakaa ☕
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