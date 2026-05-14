Ranní shrnutí: Trhy zamrzají se začátkem summitu USA–Čína 🇨🇳 (14.05.2026)

- Futures na hlavní indexy Wall Street vyčkávají, zatímco v Číně začíná summit Trump–Xi. US30 a US500 se obchodují beze změny, US2000 klesá přibližně o 0,2 %, zatímco technologický US100 posiluje o 0,1 %. EU50 se obchoduje beze změny.
- Prezident Donald Trump dorazil do Pekingu na summit s Xi Jinpingem. Mezi klíčová témata jednání patří obchod, odstranění vzájemných cel a role Číny v konfliktu na Blízkém východě. Trumpa doprovází podnikatelská delegace včetně generálních ředitelů společností Tesla a Nvidia. Agenda zahrnuje také Tchaj-wan a umělou inteligenci. Trump již uvedl, že vztahy mezi USA a Čínou budou „lepší než kdy dříve“.
- Prezident Fedu v Minneapolisu Neel Kashkari uvedl, že trh práce se zlepšuje, zatímco válka v Íránu podporuje vysokou inflaci. Prosazuje ponechání otevřených dveří pro zvyšování sazeb, což je v rozporu s očekáváním Donalda Trumpa ohledně Kevina Warshe. Kashkari zdůraznil, že předseda Fedu je pouze jedním z 12 hlasujících členů a musí přesvědčit své kolegy, aby podpořili jeho politiku.
- Asijské akciové trhy zaznamenaly mírné zisky, podpořené technologickým sektorem po rekordech na Wall Street. Čínské akcie však klesají z víceletých maxim kvůli vybírání zisků v den, kdy začíná klíčový summit Trump–Xi (CHN.cash: -1,8 %, HK.cash: -1,4 %). Index Hang Seng podporují akcie Alibaba. Trhy v Austrálii, Japonsku (JP225: -0,8 %) a Singapuru (SG20.cash: -0,7 %) zůstávají v červených číslech. Investoři se nadále obávají dopadu války v Íránu na ceny ropy a globální inflaci.
- Člen bankovní rady Bank of Japan Kazuyuki Masu vyzval ke zvýšení úrokových sazeb co nejdříve, pokud nedojde k výraznému hospodářskému zpomalení. Přestože dříve podporoval stabilizaci sazeb, nyní varuje před přetrvávajícím inflačním tlakem plynoucím z energetických šoků. Masu se domnívá, že Japonsko vstoupilo do fáze rostoucích cen, což vyžaduje rozhodné kroky k udržení inflace na cíli 2 %.
- Dolar se obchoduje beze změny, s minimálními pohyby v měnových párech G10 po nedávné vlně volatility vyvolané makrodaty (inflace v USA) a v očekávání výsledku summitu v Číně. USDJPY posiluje o 0,1 % navzdory jestřábím komentářům z BoJ. EURUSD stagnuje na úrovni 1,171.
- Ropa roste o 0,7 % (Brent / OIL na 106 USD za barel; OIL.WTI na 101 USD). NATGAS prodlužuje mírné zisky o dalších 0,7 %.
- Drahé kovy sledují mírnou volatilitu patrnou na měnách a ropě. GOLD roste o 0,25 % na 4 700 USD za unci, zatímco SILVER klesá o 0,25 % na 87 USD za unci.
- Sentiment na kryptoměnách zůstává smíšený, s mírnými zisky u hlavních tokenů. Bitcoin přidává 0,3 % na 79 800 USD, zatímco Ethereum roste také o 0,3 % na 2 265 USD.
Denní shrnutí: Horká inflace a čekání na zprávy z Pekingu
