Shrnutí trhu 🚩 Ropa roste o 2 % kvůli napětí na Blízkém východě; Inditex prudce posiluje navzdory slabosti evropských akcií

Futures na ropu rostou téměř o 2 %, což zatěžuje sentiment na akciových trzích. Německý DE40 klesá zhruba o 0,8 %, zatímco španělský SPA45 vyčnívá na růstové straně a připisuje si 0,8 % díky téměř 6% rally akcií módního giganta Inditex, vlastníka značky Zara. Po zveřejnění evropských dat PMI se investoři nyní soustředí na report zaměstnanosti v soukromém sektoru ADP z USA (14:15) a ISM PMI ve službách (16:00).
Klíčové tržní faktory
- Eskalace napětí na Blízkém východě vytlačila ceny ropy výše, i když ztráty na akciích byly částečně omezeny poté, co Donald Trump naznačil, že jednání s Íránem nadále pokračují.
- Sektory citlivé na ceny paliv jsou pod tlakem. Lufthansa i Air France klesají zhruba o 2 %.
- Automobilky patří mezi nejslabší sektory. Evropský automobilový sektor klesá přibližně o 1,5 % a stahuje níže německé akcie.
- Maloobchod vede sektorové zisky. Roste zhruba o 2 % a překonává všechny hlavní sektory díky silným tržbám společnosti Inditex. Navzdory tomu zůstává Euro Stoxx 50 níže téměř o 0,35 %.
Evropská data PMI překonala očekávání
Finální údaje PMI vyšly nad tržními odhady, zejména v eurozóně, kde PMI ve službách i kompozitní PMI překonaly očekávání s výraznou rezervou. Všechny indikátory však zůstávají pod hranicí 50 bodů, což naznačuje, že ekonomická aktivita nadále klesá, i když pomalejším tempem, než se dříve očekávalo.
- Německo, finální PMI ve službách: 48,1
- Odhad: 47,8, předchozí: 47,8
- Německo, finální kompozitní PMI: 48,8
- Odhad: 48,6, předchozí: 48,6
- Eurozóna, finální kompozitní PMI: 48,5
- Odhad: 47,5, předchozí: 47,5
- Eurozóna, finální PMI ve službách: 47,7
- Odhad: 46,4, předchozí: 46,4
Graf indexu DAX a ropy (DE40, OIL, D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Silné výsledky Inditexu posouvají akcie výše
Inditex pozitivně překvapil silným zrychlením prodejů po skončení 1. čtvrtletí. Prodeje při konstantních směnných kurzech vzrostly mezi 1. květnem a 1. červnem meziročně o 11,5 %, což představuje výrazné zrychlení oproti růstu 8,8 % vykázanému v 1. čtvrtletí.
Reakce trhu byla jednoznačně pozitivní. Akcie posílily téměř o 6 %, protože investoři vnímali nejnovější údaje o prodejích jako důkaz odolné spotřebitelské poptávky navzdory náročnějšímu prostředí pro výdaje.
Výsledky za 1. čtvrtletí potvrdily sílu obchodního modelu společnosti:
- Tržby vzrostly o 5,8 % na 8,7 miliardy EUR
- Čistý zisk vzrostl o 5,4 % na 1,4 miliardy EUR
- Hrubý zisk vzrostl o 6,9 % na 5,4 miliardy EUR
- Hrubá marže se zlepšila o 67 bazických bodů na 61,2 %
- EBITDA vzrostla o 7,3 % na 2,6 miliardy EUR, čímž překonala růst tržeb
Rozvaha zůstává mimořádně silná. Inditex zakončil čtvrtletí s čistou hotovostí ve výši 10,8 miliardy EUR a bez finančního dluhu. To poskytuje výraznou flexibilitu pro budoucí investice a výnosy pro akcionáře. Disciplinované zůstává také řízení zásob. Zásoby vzrostly meziročně pouze o 1 % na 3,81 miliardy EUR, což naznačuje zdravou obrátku zboží a omezené riziko slev.
Společnost nadále investuje do růstu a efektivity. Pro rok 2026 očekává kapitálové výdaje přibližně 2,3 miliardy EUR, zaměřené na optimalizaci prodejen, technologické investice a rozvoj online platformy. Prodejní plocha by se měla letos zvýšit přibližně o 5 %.
Hlavním rizikem zůstává nepříznivý vliv měnových kurzů. Management očekává, že pohyby měn budou mít na tržby v roce 2026 negativní dopad zhruba 1 %, i když základní provozní dynamika zůstává solidní. Výsledky Inditexu také podpořily sentiment v širším oděvním sektoru. Akcie H&M po zveřejnění rostly, což posílilo důvěru investorů v evropský módní maloobchod.
Graf Inditexu (ITX.ES, D1)
Zdroj: xStation5
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