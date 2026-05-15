Ranní shrnutí: Trump a Xi formují trhy. AI žene indexy na rekordní maxima, zatímco Írán a geopolitika tlumí sentiment

- Americká seance uzavřela na nových rekordních maximech. S&P 500 i Nasdaq 100 zaznamenaly silné zisky tažené technologickým sektorem.
- Stephen Miran odstupuje z rady Fed, čímž otevírá cestu Kevinu Warshovi, aby po Powellovi převzal funkci dalšího předsedy Federálního rezervního systému. Trhy očekávají, že Warsh zaujme holubičtější postoj. To by mohlo urychlit snižování sazeb navzdory přetrvávajícím inflačním tlakům.
- Donald Trump uvedl, že po jednáních se Xi Jinpingem získal ujištění, že Čína nebude dodávat Íránu zbraně a podpoří snahy o deeskalaci napětí na Blízkém východě. Zároveň zdůraznil pokrok v obchodních jednáních s Pekingem.
- Objevily se také zprávy, že Saúdská Arábie provedla tajné údery na íránské cíle v reakci na dřívější útoky z Teheránu. To signalizuje další eskalaci v regionu.
- Čínské ministerstvo zahraničí vyzvalo k zachování otevřeného Hormuzského průlivu. Zdůraznilo význam stabilních toků energie a bezpečnosti globálního obchodu při rostoucím regionálním napětí.
- Podle zpráv Washington informoval Izrael o možnosti, že by Trump mohl schválit údery na cíle v Íránu. To přimělo izraelské síly zůstat ve zvýšené pohotovosti.
- Trump také uvedl, že situace kolem Íránu se blíží kritickému bodu a jeho trpělivost se krátí. Nadále preferuje odstranění íránských zásob obohaceného uranu, připouští však i jejich ponechání pod přísným mezinárodním dohledem.
- Japonská výrobní inflace (PPI) v dubnu zrychlila na 4,9 % meziročně, nad očekáváním. Jde o nejrychlejší tempo zhruba za tři roky. Růst byl tažen hlavně vyššími dovozními náklady, zejména u energií a ropy, v souvislosti s narušením dodávek na Blízkém východě. To zvyšuje tlak na Bank of Japan, aby zvážila další zpřísnění měnové politiky.
- Asijské trhy se dnes obchodují výrazně níže. Většina indexů je v červených číslech, protože rizikový sentiment se zhoršuje kvůli přetrvávající geopolitické nejistotě a novým komentářům Donalda Trumpa k Íránu.
- Nejslabší výkonnost vykazuje Jižní Korea, kde KOSPI klesá o více než 6 %. To ukazuje rozsah regionálního risk-off sentimentu. Pod tlakem jsou také trhy v Japonsku, Hongkongu a Číně.
- Futures na ropu Brent mírně rostou. Ropa se obchoduje těsně pod úrovní 110 USD za barel.
- Drahé kovy jsou pod prodejním tlakem a odevzdávají velkou část týdenních zisků. Zlato klesá o více než 2 % a propadá pod 4 600 USD za unci, zatímco stříbro ztrácí přes 8 % a testuje úroveň 78 USD.
- Kryptoměnové trhy jsou smíšené. Bitcoin roste přibližně o 0,7 % a drží se nad 80 000 USD, zatímco Ethereum klesá o více než 1 % a propadá pod 2 250 USD.
Denní shrnutí: Tržní euforie nevykazuje známky zpomalení 🚀
