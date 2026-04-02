Ranní shrnutí: Trump chce poslat Írán „zpět do doby kamenné“. Indexy prudce klesají (02.04.2026)

- Ve svém projevu Donald Trump ujistil, že strategické cíle v Íránu jsou téměř splněny a válka brzy skončí. Oznámil silné údery v nadcházejících týdnech, aby „dokončil práci“ a „vrátil Írán zpět do doby kamenné“. Navzdory ujištění o úspěchu se prezident vyhnul otázkám pozemních jednotek a diplomacie. Projev, který měl uklidnit veřejnost kvůli rostoucím cenám energií, vyvolal okamžitý růst cen ropy a poklesy na akciových trzích.
- Trump navíc přesunul odpovědnost za Hormuzský průliv na ostatní země a vyzval je, aby „převzaly iniciativu“ a trasu si zajistily samy. Naznačil, že země závislé na této ropě se budou muset „postarat samy o sebe“, protože USA se plánují z konfliktu stáhnout. Tím zůstává kritický ekonomický problém nevyřešený a rostou obavy z íránské dominance.
- Trumpův jestřábí tón tlačí hlavní indexové futures níže. Nejvíce zasažené jsou small caps v indexu Russell 2000 (US2000: -1,9 %), následované indexy Nasdaq (US100: -1,6 %), S&P 500 (US500: -1,3 %) a DJIA (US30: -1,15 %).
- Nálada v Asii prudce klesla. Nejhůře si vedly jihokorejský KOSPI (-3,7 %) a japonské indexy Nikkei 225 (-2 %) a TOPIX, které smazaly zisky z předchozí seance. Technologický sektor stáhl níže Hang Seng (-1 %), zatímco australský ASX 200 oslabil o 1,1 %. Rostoucí ceny ropy zasáhly trhy závislé na energiích a zvýšily obavy z inflace a jestřábí politiky centrálních bank.
- Australská obchodní bilance vzrostla na 5,69 mld. AUD (odhad: 2,6 mld., předchozí: 2,26 mld.). Tento skok byl tažen především prudkým poklesem exportu klíčových kovů a uhlí po masivním růstu cen po vypuknutí války v Íránu.
- Na devizovém trhu znovu dominuje americký dolar (USDIDX: +0,5 %), který posiluje na vlně obnovené averze k riziku a nejistoty ohledně dalších kroků USA v Íránu, zejména možné pozemní intervence. Největší poklesy jsou vidět u antipodských měn (AUDUSD, NZDUSD: -0,7 %), švýcarského franku (USDCHF: +0,65 %) a britské libry, která je nejvíce vystavena vysokým cenám dováženého plynu (GBPUSD: -0,6 %). EURUSD ztrácí 0,5 % na 1,1535.
- Ropa Brent vyskočila přibližně o 6,7 % na 107 USD a vymazala většinu poklesů z posledních tří dnů. Pokles je patrný také u drahých kovů. Zlato oslabuje o 2,2 % na 4 650 USD za unci, zatímco stříbro kleslo o 5,35 % na 71 USD za unci.
- Alberto Musalem z Fedu v St. Louis zdůraznil, že Fed nemusí náhle měnit svůj přístup k měnové politice. Uvedl, že současná úroveň úrokových sazeb je vzhledem k inflačním rizikům spojeným s válkou v Íránu odpovídající.
