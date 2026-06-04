Ranní shrnutí: Trump očekává dohodu s Íránem již tento víkend 📌

Geopolitika: Írán, USA, Hormuz a Blízký východ
- Ceny ropy klesají o 1,10 % až 1,20 % po komentářích Donalda Trumpa, podle nichž by potenciální dohody s Íránem mohlo být dosaženo již tento víkend. Írán zároveň provedl útok na letiště v Kuvajtu, zatímco Spojené státy uskutečnily údery poblíž Hormuzského průlivu. Situace zůstává napjatá.
- Podle zpráv Trump svým poradcům řekl, že konflikt vyhrotí do plnohodnotné války pouze v případě, že budou zabiti američtí vojáci. To naznačuje, že Washington může tolerovat omezené vojenské střety a zároveň ponechat otevřený vyjednávací kanál.
- Spojené státy oznámily, že Izrael a Libanon se dohodly na rámci příměří a vytvoření bezpečnostních zón v jižním Libanonu. Předchozí příměří nakonec selhalo, takže trvanlivost nové dohody zůstává nejistá. Vývoj je přesto významný, protože Írán spojoval jakoukoli potenciální dohodu se Spojenými státy se situací na libanonské frontě.
- Sněmovna reprezentantů USA schválila rezoluci o válečných pravomocích, jejímž cílem je zabránit dalším úderům na Írán. Šlo o první hlasování tohoto druhu od začátku konfliktu. Bílý dům význam rezoluce zlehčil, což znamená, že by měla být vnímána především jako symbolické politické gesto.
Komodity: Ropa a rizika dodávek
- Investiční banky varují, že dlouhodobé uzavření Hormuzského průlivu by mohlo vést k vážnému nedostatku dodávek ropy. HSBC popsala situaci jako „super-squeeze“, zatímco modely Morgan Stanley naznačují, že ropa Brent by mohla vzrůst až na 150 USD za barel, pokud by blokáda trvala delší dobu.
- JPMorgan stále očekává, že se Hormuz znovu otevře v červnu, hlavně kvůli rychlému čerpání ropných zásob.
- Kuvajt odhaduje, že po opětovném otevření Hormuzu bude schopen obnovit přibližně 70 % své produkce ropy během 6–8 týdnů. Úplné obnovení těžby však podle očekávání potrvá výrazně déle.
Akcie: Asie pod tlakem
- Asijské akciové trhy se dostaly pod tlak. JP225, SG20cash a hlavní čínské indexy zaznamenaly mírné poklesy.
- Forex: USDJPY poblíž úrovně 160
- USDJPY se nadále obchoduje kolem úrovně 160, i když pohyby na širším devizovém trhu zůstávají relativně omezené.
Ekonomika a centrální banky: Austrálie a RBA
- Australská ekonomika v 1. čtvrtletí vzrostla o 0,3 %, čímž roční růst dosáhl 2,5 %. Ekonomové z Commonwealth Bank of Australia však očekávají, že růst do konce roku zpomalí na přibližně 1,5 %. Důvodem je slabší spotřeba a ochlazující se trh s bydlením.
- Guvernérka Michele Bullock a další představitelé RBA mají vystoupit před parlamentem po třech po sobě jdoucích zvýšeních úrokových sazeb. Pro zákonodárce to bude první významná příležitost klást otázky tvůrcům měnové politiky ohledně posledního cyklu zpřísňování měnové politiky.
Akcie a AI: Masivní technologické investice
- Goldman Sachs odhaduje, že Meta, Microsoft, Amazon a Alphabet společně do roku 2030 utratí přibližně 5,3 bilionu USD za kapitálové výdaje. Celkové výdaje na infrastrukturu umělé inteligence by mohly v příštích pěti letech dosáhnout 7,6 bilionu USD. Rozsah těchto investic přesahuje roční HDP ekonomik, jako je Japonsko nebo Spojené království.
- Broadcom vykázal tržby, které překonaly očekávání. Jeho akcie však po včerejší americké seanci klesly v poobchodní fázi téměř o 14 %. Tržby ze segmentu polovodičů souvisejících s AI výrazně vzrostly, investoři však očekávali ještě silnější pozitivní překvapení. Podobné tržní reakce byly dříve vidět u společností jako CrowdStrike a Palo Alto Networks.
🎥 Ranní komentář: Broadcom po výsledcích -14 %, nový čip Intelu, výběry v PE fondech a levná META s GPN?
Denní shrnutí: Trhy si dávají pauzu (03.06.2026)
US Open: Je čas na pullback?
Hrozby pro růst – pouze v Evropě?
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