Krypto novinky: AI útoky ochromily Boltz, Coldcard překonal ztráty 100 milionů USD 🚨

Kryptoměnový trh dnes ovlivnily především bezpečnostní incidenty spojené s rostoucím využíváním umělé inteligence při hackerských útocích. Služba Boltz dočasně zastavila provoz kvůli sílícím AI útokům, ztráty z bezpečnostní chyby hardwarových peněženek Coldcard překročily hranici 100 milionů USD a správce aktiv Hashdex oznámil ukončení svého spotového Bitcoin ETF. Pozornost investorů přitáhly také nové nákupy Etherea společností Bitmine či dokončená akvizice stablecoinové firmy BVNK ze strany Mastercard.
Boltz zastavil provoz kvůli AI podporovaným útokům
- Neúschovná bitcoinová směnárenská služba Boltz oznámila dočasné pozastavení všech swapů poté, co během letošního roku zaznamenala prudký nárůst automatizovaných útoků využívajících umělou inteligenci.
- Podle společnosti útočníci stále rychleji objevují nové zranitelnosti a dokážou připravovat sofistikované exploity rychleji, než je menší vývojové týmy stihnou opravit. Boltz uvedl, že během posledních dnů intenzita útoků výrazně zrychlila a firma nechce službu znovu spustit, dokud nebudou odstraněna největší bezpečnostní rizika.
- Incident ukazuje, jak zásadní roli začíná AI hrát také v oblasti kybernetické kriminality. Rostoucí automatizace útoků představuje stále větší problém zejména pro menší projekty s omezenými bezpečnostními kapacitami.
Ztráty z útoku na Coldcard přesáhly 100 milionů USD
- Společnost Galaxy Research zveřejnila aktualizované údaje o útocích na hardwarové peněženky Coldcard. Potvrzené ztráty již dosáhly přibližně 1 596 BTC, tedy více než 100 milionů USD, přičemž bylo zasaženo zhruba 7 300 adres.
- Výzkumníci zároveň identifikovali pravděpodobnou čtvrtou vlnu útoků. Pokud se její rozsah potvrdí, mohly by celkové škody vzrůst až na 2 055 BTC, tedy přibližně 130 milionů USD.
- Příčinou incidentu byla chyba při generování seed frází, která snižovala jejich náhodnost. Díky tomu mohli útočníci některé privátní klíče odvodit výrazně snadněji, než by bylo běžně možné.
- Pozitivní zprávou je, že přibližně 90 % odcizených bitcoinů zatím zůstává na sledovaných adresách a nebylo dále přesunuto. Informace o peněženkách útočníků již byly předány americkým úřadům, kryptoburzám i společnostem specializujícím se na blockchainovou analýzu.
Hashdex uzavírá svůj spotový Bitcoin ETF
- Správce aktiv Hashdex oznámil, že ukončí svůj americký spotový Bitcoin ETF, který obchoduje pod tickerem DEFI.
- Fond spravoval pouze přibližně 14,3 milionu USD aktiv a nikdy nedokázal významněji konkurovat největším emitentům spotových bitcoinových ETF. Po prodeji zbývajících přibližně 225 BTC budou investoři vyplaceni v hotovosti.
- Jde o první významnější uzavření některého z amerických spotových Bitcoin ETF od jejich spuštění. Vývoj zároveň ukazuje, že na trhu dochází ke koncentraci kapitálu do několika největších fondů, zatímco menší emitenti mají stále obtížnější pozici.
Bernstein varuje před odkladem zákona CLARITY Act
- Analytici společnosti Bernstein upozorňují, že případné další odložení schválení amerického zákona CLARITY Act by mohlo krátkodobě negativně ovlivnit ocenění kryptoměn.
- Pokud americký Senát legislativu před letní přestávkou nepřijme, může podle analytiků přijít další vlna výprodejů na kryptotrhu. Současně ale očekávají, že regulační orgány SEC a CFTC budou pokračovat ve vytváření pravidel prostřednictvím iniciativy Project Crypto, která má zlepšit regulatorní prostředí ještě před schválením komplexní legislativy.
- Podle Bernsteinu by se kryptoměnový trh mohl začít stabilizovat až během třetího a čtvrtého čtvrtletí, kdy by se sentiment investorů mohl postupně zlepšovat.
Mastercard dokončil převzetí BVNK
- Společnost Mastercard dokončila akvizici poskytovatele stablecoinové infrastruktury BVNK za přibližně 1,8 miliardy USD.
- Cílem transakce je propojit tradiční platební síť Mastercard s blockchainovou infrastrukturou BVNK. Banky, fintech společnosti i podniky by díky tomu měly jednodušeji využívat stablecoiny pro přeshraniční platby, vypořádání transakcí nebo správu firemní likvidity.
- Akvizice potvrzuje pokračující zájem velkých platebních společností o integraci digitálních aktiv do běžného finančního systému.
Bitmine pokračuje v masivních nákupech Etherea
- Společnost Bitmine Immersion Technologies minulý týden nakoupila dalších 10 399 ETH a zároveň pokračovala ve zpětném odkupu vlastních akcií.
- Firma nyní drží přibližně 5,8 milionu ETH v hodnotě kolem 10,9 miliardy USD, což představuje téměř 4,8 % všech etherů v oběhu. Dlouhodobým cílem společnosti je vlastnit až 5 % celkové nabídky Etherea.
- Vedle Etherea drží Bitmine také 209 BTC, hotovost a další investice. Celková hodnota jejích aktiv přesahuje 11 miliard USD.
Velké kryptofirmy stále čekají na nejvýkonnější AI modely
- Významné kryptoměnové společnosti upozorňují, že stále nemají přístup k nejpokročilejším modelům umělé inteligence určeným pro kybernetickou bezpečnost.
- Zatímco například Coinbase získala přístup k omezenému modelu Mythos od společnosti Anthropic, jiné velké firmy včetně Binance nebo Fireblocks na schválení stále čekají.
- Bezpečnostní experti varují, že vzniká nerovnováha mezi útočníky a obránci. Hackeři stále častěji využívají výkonné AI nástroje, zatímco bezpečnostní týmy k nejmodernějším modelům často nemají přístup. To může v budoucnu dále zvýšit riziko sofistikovaných útoků na kryptoměnovou infrastrukturu.
Zjistěte, jak obchodovat kryptoměny:
- Jak investovat do Bitcoinu (BTC) – průvodce pro začátečníky
- Co je Ethereum? Průvodce pro začátečníky investováním do krypto ETP
- Kryptoměny: Jak investovat v roce 2026 a přijde růst trhu?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!
- Pozice na nákup (long) i prodej (short)
- Možnost obchodování s pákou 1:2
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kryptoměny: Jak začít investovat bezpečně a efektivně v roce 2025
- Jak investovat do Bitcoinu?
- Day trading pro začátečníky – Co je intradenní obchodování?
Ropa prudce klesá. Dohoda mezi USA a Íránem může přijít už během několika dnů 🛢️
Nasdaq roste o 0,6 % a překonává 29 000 bodů 🔼 Silné výsledky ON Semi a Palantir
Kakao zastavuje dynamický růst 🚩 Vracejí se obavy o produkci v Africe
🎥 Krypto briefing: Výsledky Coinbase a Strategy. Slabší trh, nový plán MSTR
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.