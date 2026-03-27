Ranní shrnutí: Trump oznámil „pauzu“. Další 10denní ultimátum!

- Včerejší seance na Wall Street skončila silným výprodejem, přičemž hlavní americké indexy zaznamenaly jeden z nejhorších dnů od začátku konfliktu na Blízkém východě. Index S&P 500 klesl o více než 1,7 %, Dow Jones odepsal 1 %, zatímco Nasdaq uzavřel den se ztrátou 2,4 %.
- Po uzavření americké seance prezident Donald Trump oznámil pauzu v plánovaných úderech na íránskou energetickou infrastrukturu. Pauza má trvat 10 dní a skončit 7. dubna ve 2:00 středoevropského letního času.
- Prezident Trump uvedl, že jednání s Teheránem postupují velmi dobře a že rozšířené diplomatické okno může přinést dlouho očekávaný výsledek v podobě deeskalace napětí v Perském zálivu.
- Přesto se objevují další formy tlaku na Írán. Pentagon zvažuje nasazení 10 000 vojáků navzdory oznámené pauze v útocích.
- Navzdory vyhlášené „pauze“ v amerických akcích zůstávají ceny ropy mírně nad úrovní 100 USD za barel.
- Je třeba zdůraznit, že navzdory pozastavení leteckých úderů na íránská energetická zařízení zůstává konflikt nevyřešený a nadále přicházejí zprávy o vzájemných raketových útocích.
- Asijská seance byla smíšená. Mírné poklesy byly zaznamenány v Japonsku, Koreji a Austrálii, zatímco čínské indexy si vedly relativně lépe.
- Na forexovém trhu zaujala japonská ministryně financí Katayama rázný tón, když varovala, že úřady trh pozorně sledují a jsou připraveny zasáhnout. Zároveň oznámila hovor ministrů financí G7 a zdůraznila možnost „rozhodných kroků“, které jsou obvykle spojovány s rizikem intervence.
- PBOC dnes nastavil referenční kurz USD/CNY na 6,9141, zatímco tržní očekávání byla na úrovni 6,9083.
- Cyklon Narelle zasáhl Austrálii a narušil dodávky LNG ze země.
- Na trhu drahých kovů sledujeme odražení po nedávných prudkých poklesech. Zlato roste přibližně o 2 % a testuje úroveň 4 500 USD, zatímco stříbro přidává kolem 3 % a proráží nad 70 USD.
- Odlišný obrázek je vidět na trhu kryptoměn, kde hlavní aktiva zůstávají pod tlakem. Bitcoin ztrácí téměř 2 % a klesá zpět pod úroveň 69 000 USD, zatímco Ethereum odepisuje přibližně 2,5 % a testuje úroveň 2 050 USD.
Zdroj: xStation5
