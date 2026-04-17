Ranní shrnutí: Trump oznamuje příměří mezi Izraelem a Libanonem (17.04.2026)

- Poslední dny přinesly trhům výraznou úlevu. Prezident Donald Trump oznámil, že Izrael a Libanon se dohodly na 10denním příměří, což potvrdil i izraelský premiér. Odborníci na Blízký východ však zdůrazňují, že dohoda zůstává velmi křehká a řada klíčových otázek stále není vyřešena.
- Donald Trump také varoval, že pro Hizballáh by bylo „skvělé, kdyby se choval řádně“, a zároveň dodal, že nové setkání s Íránem by se mohlo uskutečnit už tento víkend. Uvedl také, že „válka v Zálivu by měla brzy skončit“.
- V důsledku tohoto geopolitického vývoje a částečného zmírnění napětí na Blízkém východě zůstávají americké akcie poblíž rekordních maxim po silném oživení, které podporují solidní firemní tržby a rostoucí optimismus investorů ohledně možného konce konfliktu.
- Mezitím představitelé zemí Perského zálivu a Evropy očekávají, že Spojené státy mohou potřebovat až šest měsíců k dosažení dohody s Íránem. Země G7 navíc varují před ekonomickými riziky plynoucími z války a upozorňují na možné inflační tlaky a narušení dodavatelských řetězců.
- Na komoditních trzích cena ropy Brent znovu klesla pod 100 USD za barel.
- Včera jsme se také dočkali dat z amerického trhu práce, která dopadla lépe než očekávání. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti dosáhl 207 000 oproti tržnímu odhadu 215 000, což potvrzuje relativně silný stav amerického trhu práce. Index podnikatelské aktivity Philadelphia Fed za duben navíc pozitivně překvapil, když vzrostl na +26,7 oproti očekávaným +10,0, což ukazuje na zřetelné zrychlení průmyslové aktivity a zlepšování podnikatelské nálady.
- V Asii nyní obchodním seancím dominuje negativní sentiment. Japonský Nikkei 225 ztrácí přibližně 1 %, jihokorejský Kospi odepisuje 0,5 % a čínský Hang Seng klesá o 1,3 %. Australský index si vede o něco lépe, když oslabuje pouze o 0,2 %.
- Guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda odmítl komentovat klesající očekávání ohledně dubnového zvýšení sazeb.
- Na měnovém trhu sledujeme pokračující oslabování japonského jenu vůči hlavním měnám, přičemž pár USD/JPY znovu testuje úroveň 160.
- Čínská centrální banka PBoC stanovila dnešní referenční kurz USD/CNY na 6,8622, zatímco očekávání byla na úrovni 6,8206. Čína nadále signalizuje uvolněnou měnovou politiku spolu se zvýšenými fiskálními výdaji na podporu hospodářského růstu v prostředí globální nejistoty. Úřady se zaměřují na podporu spotřeby a investice do nových technologií a energetické bezpečnosti s cílem posílit dlouhodobý rozvoj.
- U drahých kovů sledujeme mírné zisky. Zlato roste přibližně o 0,2 % a překonává hranici 4 800 USD, zatímco stříbro přidává asi 0,5 % a testuje úroveň 79 USD.
- Opačný vývoj je patrný na trhu kryptoměn, kde hlavní aktiva zůstávají pod tlakem. Bitcoin klesl pod 75 000 USD, zatímco Ethereum ztrácí přibližně 1,5 % a obchoduje se poblíž úrovně 2 320 USD.
- Akcie společnosti Netflix oslabily o více než 9 % navzdory solidním výsledkům za první čtvrtletí, které překonaly tržní očekávání z hlediska tržeb i zisku. Investory však zklamal především slabší výhled, zejména nižší očekávané zisky, tržby a marže pro druhé čtvrtletí. Část silného výkonu byla navíc tažena jednorázovými faktory, což vyvolalo obavy o udržitelnost růstu a zatížilo sentiment.
