US OPEN: Dluh a situace v Hormuzském průlivu prohlubují obavy

Začátek první seance nového týdne zatím nedokázal trhům určit jasný směr. Futures na hlavní indexy Wall Street při otevření mírně klesají, ztráty se však pohybují pouze kolem 0,2 %.
- Při absenci výraznějších makroekonomických impulsů a výsledků velkých společností se pozornost trhu znovu soustředí na nejistou situaci kolem Hormuzského průlivu. Navzdory vyjádřením amerického prezidenta a ministra financí zatím k žádné dohodě nedošlo a konkrétních detailů je stále minimum.
- Nervozita a netrpělivost investorů jsou jasně patrné na komoditních trzích. Brent se vrátil nad 85 USD za barel a evropský zemní plyn se přibližuje k 60 EUR/MWh.
- Podle kusých informací ze zdrojů včetně agentury Reuters není íránská strana ochotná ustoupit ze svých požadavků týkajících se poplatků za tranzit.
- Mezi rostoucími tituly skupiny MAG7 aktuálně vede Alphabet, který částečně podporují také nákupy ze strany Berkshire. Naopak Microsoft a Apple zaostávají.
- SpaceX se zotavuje a roste o 3 %, částečně díky optimismu ohledně dosud nezveřejněných výsledků společnosti Rocket Lab.
Firemní zprávy:
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Apple (AAPL.US): Akcie společnosti klesají přibližně o 1 % poté, co obdržely negativní doporučení od investiční banky. Analytici ve svém hodnocení upozornili především na tlak na marže a cenotvorbu nových iPhonů.
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Intel (INTC.US): Akcie amerického výrobce čipů při otevření klesají až o 3 % poté, co společnost oznámila novou emisi akcií na financování svých investic. Objem nabídky může dosáhnout až 15 miliard USD.
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Monday.com (MNDY.US): Akcie poskytovatele softwaru po zveřejnění výsledků klesají až o 9 %. Přestože firma výrazně překonala tržní konsenzus (tržby: 364,6 mil. USD vs. 355 mil. USD; EPS: 1,48 USD vs. 1,11 USD), akcionáře znepokojil slabší výhled.
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HP (HPQ.US): Akcie rostou přibližně o 6 % po pozitivním doporučení od investiční společnosti. Analytici upozorňují na dodatečnou poptávku podpořenou investicemi do AI. Barrick
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Mining (B.US): Akcie těžařského konglomerátu klesají přibližně o 4 % po uzavření dohody se společností Newmont Corp ohledně jejich společného podniku v Nevadě.
Technická analýza US100 (D1)
Cena se přibližuje k rezistenci kolem 30 100 bodů. Růstové momentum po prudkém odrazu od lokálních minim kolem 27 700 bodů zřetelně oslabilo, kupující si však stále drží iniciativu. Kromě proražení nad klesající kanál představuje krátkodobý býčí signál také návrat EMA25 nad EMA50. Signální linie MACD a normalizovaný RSI (14) by měly v příštích dnech podporovat kupující s cílem kolem 32 000 bodů. Klíčovou podmínkou pro udržení krátkodobého růstového momenta je obrana oblasti 30 000 až 29 900 bodů. Zdroj: xStation5
Makroekonomická data:
- Hodinu před uzavřením obchodování na Wall Street začne vystoupení Beth M. Hammack. Prezidentka Federální rezervní banky v Clevelandu bude hovořit o měnové politice. Hammack dlouhodobě prosazuje větší důraz na inflaci a inflační cíl a patří mezi přední „jestřáby“ ve Fedu. Trh očekává, že v tomto tónu bude pokračovat i během dnešní konference.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.