Strategy prodává Bitcoiny a vydává nové akcie. Firma upravuje financování ⚠️

Společnost Strategy, vedená Michaelem Saylorem, pokračuje v přestavbě své kapitálové struktury. Firma během týdne končícího 9. srpna prodala Bitcoin za 108,6 milionu USD a zároveň umístila na trh přibližně 6,6 milionu kmenových akcií v hodnotě kolem 653 milionů USD. Cílem je posílit hotovostní rezervu a vytvořit větší finanční flexibilitu.
Strategy současně odkoupila preferenční akcie STRC v hodnotě 108,6 milionu USD. Firma tak nyní pracuje s více zdroji kapitálu a nespoléhá už výhradně na strategii neustálého navyšování bitcoinových rezerv.
Přesto zůstává největším korporátním držitelem Bitcoinu a vlastní kryptoměnu v hodnotě přibližně 58 miliard USD.
Strategy už prodala Bitcoin za více než 400 milionů USD
- Od konce května, kdy Michael Saylor začal klást větší důraz na řízení kapitálové struktury, prodala společnost Bitcoin v celkové hodnotě přibližně 432 milionů USD.
- Pro Strategy jde o výraznou změnu oproti předchozím rokům. Firma se proslavila právě agresivní akumulací Bitcoinu a Saylor dlouhodobě vystupoval jako jeden z jeho největších zastánců.
- Současné prodeje však ukazují, že vedení nyní věnuje větší pozornost také likviditě, nákladům na financování a riziku přílišné závislosti na vydávání nových cenných papírů.
- Díky těmto krokům se hotovostní rezerva společnosti zvýšila přibližně na 4,6 miliardy USD.
Prodej akcií znovu otevírá otázku ředění
- Strategy prodala během jediného týdne kmenové akcie za přibližně 653 milionů USD. Právě vydávání nových akcií bylo v minulosti jedním z hlavních zdrojů kapitálu pro nákupy Bitcoinu.
- Pro akcionáře však tento model znamená riziko ředění jejich podílu. Čím více nových akcií firma vydá, tím menší podíl na společnosti připadá na každou stávající akcii.
- Saylor se dříve snažil tyto obavy zmírnit tím, že chtěl jako hlavní zdroj kapitálu více využívat preferenční akcie STRC.
- Tento plán ale zatím naráží na omezení trhu.
STRC se obchodují pod nominální hodnotou
- Preferenční akcie STRC se aktuálně obchodují kolem 95 USD, tedy pod jejich nominální hodnotou 100 USD.
- Dokud se jejich cena nedostane nad 100 USD, není pro Strategy jejich nové vydávání tak atraktivní. Firma proto musí kombinovat více zdrojů financování, včetně prodeje kmenových akcií a části svých bitcoinových rezerv.
- To vytváří složitější kapitálovou strukturu, ve které musí vedení balancovat mezi udržením vysoké expozice vůči Bitcoinu, ochranou stávajících akcionářů před ředěním a zajištěním dostatečné hotovosti.
Saylor se posouvá od čisté akumulace k řízení kapitálu
- Největší změnou je samotný přístup společnosti k Bitcoinu. Strategy už není pouze agresivním akumulátorem, ale začíná Bitcoin aktivně využívat také jako součást řízení firemní likvidity.
- To neznamená opuštění dlouhodobé bitcoinové strategie. Hodnota drženého BTC stále výrazně převyšuje hotovostní rezervu a kryptoměna zůstává dominantním aktivem v rozvaze společnosti.
- Pro investory je však důležité sledovat, zda se prodeje Bitcoinu nestanou pravidelnější součástí financování firmy. Pokud ano, mohl by se změnit způsob, jakým trh Strategy oceňuje – z čisté bitcoinové sázky směrem ke komplexnější finanční struktuře kombinující BTC, kmenové akcie, preferenční akcie a hotovost.
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