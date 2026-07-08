Ranní shrnutí: V Perském zálivu opět přituhuje, ropa je zpět v centru pozornosti

📈 Akciový trh
- Úterní seance na Wall Street skončila poklesy hlavních indexů.
- Index Dow Jones ustoupil o více než 0,2 % a klesl pod úroveň 53 000 bodů.
- S&P 500 ztratil téměř 0,5 %, což odráží zhoršení tržního sentimentu.
- Technologický Nasdaq byl zasažen nejvíce a klesl o více než 1,1 %. Pod největším tlakem byl sektor výrobců čipů.
- Největší poklesy zaznamenali američtí výrobci pamětí – Micron a SanDisk, jejichž akcie ztratily přibližně 5 %, respektive 7 %.
- Z dalších klíčových technologických společností se Intel propadl téměř o 10 % a AMD klesla skoro o 7 %.
- Společnosti ze skupiny hyperscalerů – Microsoft, Meta, Amazon a Alphabet – si vedly relativně dobře a den zakončily v zelených číslech.
- Na asijských trzích převládá negativní sentiment a většina burz v této části světa pokračuje ve výprodeji.
- Nejhůře si vede jihokorejský KOSPI, který ztrácí přes 5 %. Reaguje na globální rizikové faktory a zhoršující se sentiment spojený se sektorem AI.
- Japonský Nikkei ztrácí přibližně 1 % a následuje klesající trend v regionu.
- Burzám v Číně se daří výrazně lépe. Hongkongský Hang Seng roste o více než 2,5 %.
🌍 Geopolitika a energetický sektor
- Sentiment investorů zhoršilo rostoucí geopolitické napětí na Blízkém východě, které vyvolal íránský útok na katarský LNG tanker poblíž Hormuzského průlivu.
- Dalším rizikovým faktorem byly americké útoky na vojenské cíle v Íránu v reakci na předchozí útoky na obchodní lodě.
- Po skončení seance růst cen komodit zrychlil po rozhodnutí USA zrušit licenci, tedy povolení k prodeji íránské ropy, a po dalších vojenských akcích proti Íránu. To zvýšilo riziko dalších sankcí a omezení dodávek.
- Teherán označil obnovení ropných sankcí za porušení předchozích mírových dohod a íránské velení oznámilo „drtivou odvetu“. Washington obvinilo z porušení platných dohod o příměří.
- Nepotvrzené zprávy naznačují možnost, že by íránské námořnictvo mohlo uzavřít Hormuzský průliv, což by znamenalo vážnou eskalaci konfliktu.
- Narušení provozu přes jednu z klíčových přepravních tras pro ropu a LNG zvýšilo obavy o bezpečnost globálních dodávek energií a podpořilo averzi k riziku na trzích.
- Čína v posledních dnech nakoupila od zemí Perského zálivu nejméně 26 milionů barelů ropy s dodáním v červenci a srpnu.
- Peking využil výrazných cenových slev ze strany Saúdské Arábie, největších od roku 2020, které mají pomoci obnovit čínské zásoby po období omezeného dovozu.
🛢️ Komodity
- Kontrakty na ropu Brent včera vzrostly v reakci na eskalaci konfliktu na Blízkém východě přibližně o 3 % na 74 USD za barel.
- Americká ropa WTI zakončila den téměř o 3 % výše na 70 USD za barel.
- Zlato roste a pohybuje se okolo 4 130 USD za unci.
- Stříbro se pohybuje poblíž výchozí úrovně a obchoduje se v oblasti 61 USD za unci.
💵 Makroekonomika a měny
- Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) v souladu s širokým očekáváním trhu zvýšila oficiální hotovostní sazbu OCR o 25 bazických bodů na 2,50 %.
- RBNZ zároveň signalizovala, že přetrvávající inflační rizika mohou vyžadovat další zpřísnění měnové politiky.
- Jestřábí tón prohlášení podpořil novozélandský dolar (NZD), protože investoři zvýšili očekávání dalšího růstu sazeb v příštích měsících.
- Guvernérka RBNZ Anna Bremanová uvedla, že inflace na Novém Zélandu už mohla dosáhnout vrcholu.
- Centrální banka zůstává opatrná kvůli pokračující nejistotě ohledně cenových tlaků.
- Bylo zdůrazněno, že budoucí rozhodnutí o úrokových sazbách budou záviset na příchozích datech, i když základním scénářem zůstává postupné zpřísňování měnové politiky.
🪙 Kryptoměny
- V segmentu digitálních aktiv je patrné výrazné zhoršení sentimentu, protože investoři snížili svou expozici vůči riziku.
- Bitcoin ztrácí přibližně 0,8 % a klesá pod úroveň 63 000 USD.
- Ethereum ztrácí více než 1 % a testuje support na úrovni 1 750 USD.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.