Ranní shrnutí: Výprodej v Asii po výsledcích SK Hynix a útocích v Jordánsku! Dolar brzdí před Fedem (29.07.2026) 📉

📉 Akcie a indexy v USA a Evropě
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Futures na indexy na Wall Street zůstávají pod tlakem situace na Blízkém východě a výsledků klíčového dodavatele Nvidie, společnosti SK Hynix, které nesplnily očekávání investorů dostatečně výrazně.
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Kontrakt na Nasdaq 100 (US100) ztrácí nejvíce (-0,5 %), futures na S&P 500 (US500) a Russell 2000 (US2000) klesají přibližně o 0,15 %, zatímco kontrakt na Dow Jones (US30) obchoduje beze změny díky vysoké koncentraci tradičních akcií typu „value".
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Evropský index EU50 se rovněž nachází v červených číslech (-0,3 %).
🌏 Asijská seance
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Asijské trhy zasáhl prudký výprodej vyvolaný napětím na Blízkém východě, rostoucími cenami ropy, obavami z jestřábího Fedu a znepokojením ohledně ocenění společností z oblasti AI.
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Jihokorejský KOSPI ztrácel v kritickém okamžiku až 11 %, zatímco tchajwanský index klesal o téměř 4 %. Futures na Nikkei 225 (JP225) ztrácejí 1,6 %. Čínský HSCEI se drží mírně v plusu (CHN.cash: +0,8 %).
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Tahouny poklesů byli technologičtí giganti: SK Hynix propadl o více než 9 % navzdory rekordním tržbám, Samsung ztratil 5–8 % a TSMC klesl o více než 2 %.
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SK Hynix: Provozní zisk společnosti vzrostl v posledním čtvrtletí o 557 % na 60,5 bilionu wonů, avšak spolu s tržbami nedosáhl výhledů analytiků. Výsledky klíčového dodavatele paměťových čipů pro Nvidii prohloubily obavy, že boom AI a silný růst sektoru polovodičů zpomaluje, což vedlo k prudkému výprodeji akcií v after-hours obchodování v USA (-6 %).
🏦 Makroekonomika a geopolitika
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Eskalace na Blízkém východě: Írán prohlásil, že pokud s Ománem nedosáhne dohody, bude pokračovat ve své dosavadní politice ohledně Hormuzského průlivu. Írán navíc odpálil balistické rakety směrem na americkou základnu v Jordánsku. Jordánská státní tisková agentura sdělila, že jordánské síly zachytily pět raket přilétajících z Íránu.
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Inflace CPI v Austrálii: Inflace CPI klesla výrazněji, než se očekávalo — z 5,0 % v květnu na 3,8 % meziročně v červnu. Klesl rovněž čtvrtletní ukazatel za Q2 (ze 4,1 % na 3,9 %, výhled: 4,1 %). Ukazatel Trimmed Mean dosáhl 3,6 % (výhled: 3,7 %, předchozí hodnota: 3,5 %). Přestože náklady na bydlení stále rostly dynamicky (+6,8 %), inflace v dopravě prudce zpomalila a data jako celek oslabují očekávání ohledně zvýšení sazeb centrální banky na nadcházejícím srpnovém zasedání. Australský dolar (AUD) oslabuje vůči všem měnám G10.
💱 Měnové trhy, komodity a kryptoměny
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Devizový trh (FX): Index dolaru brzdí těsně před rozhodnutím Fedu (USDIDX: -0,1 %). Australský dolar je dnes nejslabší měnou G10 po slabší než očekávané inflaci CPI (AUDUSD: -0,25 %, AUDNZD: -0,3 %). Plošné zisky zaznamenává novozélandský dolar (NZDUSD: -0,3 %) a japonský jen (USDJPY: -0,2 %), oba podpořeny relativně jestřábím tlakem na domácí centrální banky. EURUSD přidává skromných 0,05 % na 1,1399.
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Ropa a zpráva API: Futures na ropu Brent odskakují o 3,3 % přibližně na 84–85 USD za barel. Týdenní zpráva API o pohybech zásob paliv pak vykázala nečekaný výrazný nárůst zásob ropy v USA (+3,3 mil. barelů oproti očekávanému poklesu o -1,35 mil.) a benzínu (+0,92 mil. oproti -1,2 mil.), což signalizuje slabší než očekávanou poptávku.
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Drahé kovy: Volatilita zlata zpomaluje spolu s dolarem před rozhodnutím FOMC (aktuálně se obchoduje beze změny při 4 030 USD za unci), zatímco stříbro přidává 1,3 % na 57,90 USD za unci.
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Kryptoměny: Podobně zpomalil i Bitcoin (beze změny při 64 000 USD) a Ethereum ztrácí skromných 0,5 % na 1 914 USD.
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (28.7.2026)
Denní shrnutí: Trhy omezují poklesy při čekání na Fed
Polovodičový výprodej pokračuje 📉
US OPEN: Hlubší výprodej a návrat SaaS sektoru
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