Ranní shrnutí 🚩 Wall Street odolává tlaku ropy při rostoucím napětí na Blízkém východě (09.07.2026)

- Asijské akcie odevzdaly většinu dřívějších zisků a nyní rostou už jen o 0,1 %, protože rally u polovodičových titulů ztratila momentum. Navzdory tomu americké akciové futures mírně rostou, US500 přidává 0,3 %, zatímco futures na evropské indexy naznačují silnější otevření napříč kontinentem.
- Ropa Brent klesá o víc než 1 % na zhruba 78 USD za barel. Vládní dluhopisy dál klesají v Japonsku, Austrálii i na Novém Zélandu, protože trhy stále více započítávají další zvýšení sazeb Fedu v reakci na rostoucí inflační rizika.
- Výnos amerického 2letého státního dluhopisu se ve středu přiblížil nejvyšší úrovni letošního roku, ačkoli během asijské seance se americké dluhopisy obchodovaly celkově stabilně.
- Zlato mírně roste a pohybuje se kolem 4 090 USD za unci a stříbro posiluje o 0,6 %, čímž se dostává k oblasti 58,5 USD za unci.
- Lodní doprava přes Hormuzský průliv se po druhém dni amerických útoků na Írán v řadě zpomalila téměř k úplnému zastavení. Ačkoli to dál živí obavy z narušení jedné z nejdůležitějších energetických přepravních tras na světě, akciové trhy zatím neoceňují riziko dlouhodobějších výpadků dodávek.
- Čínská inflace CPI v červnu vzrostla meziročně o 1,0 %, mírně pod konsenzem 1,1 % a níže oproti 1,2 % v květnu. Ceny výrobců (PPI) mezitím vzrostly meziročně o 4,1 %, v souladu s očekáváním a rychleji než o 3,9 % o měsíc dříve. Hongkongský index Hang Seng klesl o více než 1 %.
- Íránská státní televize uvedla, že poblíž města Bandar Abbás bylo slyšet osm explozí. Podle těchto zpráv zasáhly dvě střely přístav Sirik, zatímco další dvě explodovaly v přístavu Jask. Zároveň se objevily také zprávy o zničení mostu na severovýchodě Íránu, tato tvrzení však stále vyžadují nezávislé potvrzení. Teherán varoval před útoky na americké základny na Blízkém východě, zatímco podle amerických zdrojů má být nadcházející vlna útoků na Írán ještě silnější.
US500 (D1 graf)
Futures na S&P 500 se znovu odrazily od 50denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA50, oranžová linie), který během včerejší seance poskytl support. Během dvou silnějších korekčních pohybů v červnu se benchmark krátce obchodoval pod touto úrovní, než se zotavil. Klíčový support zůstává kolem 7 460 bodů, zatímco nejbližší rezistence je vymezena nedávnými lokálními maximy poblíž 7 650 bodů.
Zdroj: xStation 5
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