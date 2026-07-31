Ve čtvrtek se Wall Street výrazně vzpamatovala z předchozího výprodeje. S&P 500 posílil o +1,7 % a Nasdaq o +2,8 %. Tahounem byl Microsoft — akcie vyskočily o +15 % po výsledcích, v nichž Azure vzrostl o 43 % a jeho roční tržby poprvé překročily 100 miliard dolarů. Zpráva Microsoftu rozptýlila obavy o udržitelnost výdajů na AI a spustila výrazný comeback akcií čipových firem. Microsoft přidal zhruba 450 miliard dolarů na tržní hodnotě — nejvíc v historii u jakékoli akcie za jediný den. Na druhé straně Meta Platforms odepsala přes 9 % poté, co EPS zklamalo analytické odhady.
Po zavírací hodinové klade téhož večera dorazily výsledky Applu a Amazonu, které trhy nyní zpracovávají. Amazon ohlásil, že AWS „boumuje" — tržby divize vzrostly o 37 % meziročně, což trumflo očekávání analytiků ve výši 31 %. Akcie Amazonu po výsledcích v extended hours posílily. Apple sice vykázal EPS 2,02 USD — výrazný beat nad odhadem 1,88 USD — a tržby 109,4 mld. USD překonaly konsenzus, ale zklamal výhledem, slabšími tržbami ze Services a Číny, a akcie po zavření trhu prudce klesly.
V Evropě bylo největším tématem Adidas: společnost vykázala rekordní čtvrtletní tržby 6,7 mld. EUR (+14 % v neutrálním vyjádření), ale provozní zisk vzrostl jen o 5 % na 574 mil. EUR kvůli masivnímu marketingovému výdaji na mistrovství světa. Výsledek pod analytickým odhadem 623 mil. EUR srazil akcie Adidasu o více než 18 % — potenciálně největší jednodenní propad od IPO v roce 1995.
Dnes investoři vyhlíží výsledky ropných gigantů Exxon Mobil (XOM) a Chevron (CVX) a farmaceutické společnosti AbbVie (ABBV).
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