Ranní shrnutí: Wall Street se odráží po silných výsledcích Micronu 📈 Vrací se AI euforie?

- Globální trhy si oddechly po silnějších než očekávaných čtvrtletních výsledcích společnosti Micron (MU.US) a optimistickém výhledu. Ten podpořil býčí narativ kolem AI infrastruktury a poptávky po polovodičích. Futures na Nasdaq 100 rostly přibližně o 1,8 %, zatímco futures na S&P 500 přidaly 0,5 %. V Asii výrazně překonala trh Jižní Korea, kde KOSPI na intradenním maximu rostl až o 7 %. Evropské akciové futures také naznačují vyšší otevření, přičemž německý DE40 posiluje o 0,4 %.
- Klíčovým katalyzátorem byl výsledkový report Micronu. Akcie výrobce paměťových čipů v obchodování po uzavření trhu vyskočily o 15 % poté, co společnost představila výhled tržeb výrazně nad očekáváním Wall Street. Investoři výsledky vyhodnotili jako důkaz, že poptávka po AI infrastruktuře zůstává odolná navzdory nedávným obavám ze zvýšených valuací technologického sektoru.
- Sentimentu na trhu pomohly také nižší ceny ropy. Ropa klesla k úrovni kolem 72 USD za barel a odevzdala velkou část geopolitické rizikové prémie spojené s napětím kolem Íránu. Pokles zmírnil inflační obavy a podpořil širší chuť riskovat.
- Zlato se stabilizovalo poblíž 4 000 USD za unci poté, co se dříve krátce dostalo pod tuto úroveň. Drahý kov zůstával pod tlakem silnějšího amerického dolaru a očekávání, že úrokové sazby mohou zůstat zvýšené delší dobu.
- V Číně investoři sledují plánovanou emisi státních dluhopisů v objemu až 5 miliard EUR spolu s novými opatřeními People’s Bank of China (PBOC) na rozšíření nástrojů pro řízení krátkodobé likvidity. Peking dál upravuje rámec přenosu měnové politiky, i když dnešní tržní odraz je primárně tažen obnovenou důvěrou v investiční téma AI.
- Akcie Micronu po zveřejnění výsledků za 3. fiskální čtvrtletí 2026, které pohodlně překonaly očekávání trhu, nejprve v obchodování po uzavření trhu vzrostly přibližně o 9 %.
- Společnost vykázala upravený zisk na akcii (EPS) ve výši 25,11 USD, výrazně nad konsenzuálním odhadem 20,49 USD. Tržby dosáhly 41,46 miliardy USD, což výrazně překonalo očekávání analytiků na úrovni 35,69 miliardy USD.
- Micron zároveň představil mimořádně silný výhled pro 4. čtvrtletí. Očekává upravený EPS 30–32 USD oproti tržnímu konsenzu 25,31 USD a tržby 49–51 miliard USD ve srovnání s očekáváním 43,24 miliardy USD.
- Hrubá marže vzrostla na 84,9 % a překonala předchozí výhled společnosti na úrovni 81,8 % i tržní konsenzus 83,6 %.
- Segment Cloud Memory vygeneroval tržby 13,77 miliardy USD, výrazně nad očekáváním 10,69 miliardy USD, zatímco tržby segmentu Core Data Center dosáhly 11,52 miliardy USD, což výrazně překonalo konsenzuální odhad 6,88 miliardy USD. Management zdůraznil, že poptávka zákazníků zůstává mimořádně silná, což podporuje optimistický výhled pro nadcházející čtvrtletí. Společnost také oznámila čtvrtletní dividendu 0,15 USD na akcii.
- Fed zveřejnil výsledky každoročních zátěžových testů a uvedl, že největší americké banky zůstávají dobře kapitalizované a dokázaly by ustát vážnou ekonomickou recesi. Přestože by hypotetické souhrnné ztráty přesáhly 700 miliard USD, kapitálové poměry by zůstaly pohodlně nad regulatorními minimy.
- Fed zároveň oznámil plánované změny metodiky zátěžových testů, jejichž cílem je snížit volatilitu kapitálových požadavků. Nové kapitálové rezervy po zátěžových testech mají být zavedeny po testovacím cyklu v roce 2027.
- Meta rozšiřuje partnerství se společností Qualcomm a od roku 2028 plánuje nasadit procesory Qualcomm C1000 ve svých datových centrech. Qualcomm uvedl, že jeho procesory pro datová centra vstoupí na trh v polovině roku 2028, zatímco výraznější příjmy z byznysu zakázkového čipu očekává od konce roku 2027. Očekává se také, že Microsoft nasadí čipy High Bandwidth Compute (HBC) od Qualcommu napříč datovými centry Azure. Akcie Qualcommu v obchodování po uzavření trhu vzrostly o více než 12 %.
- Anthropic obvinil Alibabu, že prostřednictvím výzkumné laboratoře Qwen získala neoprávněný přístup k jeho AI modelům. Alibaba obvinění odmítla a neposkytla další komentář.
- AI startup SambaNova získal nové financování, které podle The Information zvýšilo jeho valuaci na 10 miliard USD.
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