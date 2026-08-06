Cena niklu padá na třítýdenní minimum 📉⚠️

Cena niklu klesla na nejnižší úroveň od poloviny července poté, co se na trhu znovu objevily spekulace, že Indonésie povolí jednomu z největších domácích dolů výrazně vyšší objem těžby. Vyšší produkce by mohla dále zvýšit nabídku kovu, který se používá především při výrobě nerezové oceli a baterií.
Nikl na Londýnské burze kovů během obchodování oslabil až o 3,2 % na 16 565 USD za tunu. Později se obchodoval kolem 16 665 USD, přibližně o 2,5 % níže.
Podle Shanghai Metals Market má významný indonéský těžař získat na druhé pololetí dodatečnou kvótu v řádu desítek milionů tun rudy. Konkrétní společnost však nebyla uvedena a indonéské ministerstvo energetiky a nerostných zdrojů zprávu bezprostředně nepotvrdilo.
Indonésie má pro globální trh s niklem zásadní význam, protože se podílí přibližně 60 % na světové produkci. Jakákoli změna tamní těžební politiky proto může rychle ovlivnit očekávání ohledně nabídky, cen i ziskovosti těžařských společností.
Trh se přitom už delší dobu potýká s obavami z nadměrné nabídky. Pokud Jakarta skutečně schválí další zvýšení produkce, mohl by se tlak na cenu niklu ještě prohloubit. To by bylo příznivé pro odběratele z automobilového a ocelářského průmyslu, ale negativní pro producenty s vyššími náklady.
Graf niklu (NICKEL, M30)
Zdroj: xStation5
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