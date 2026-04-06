Ranní shrnutí: Wall Street se snaží oživit růst díky nadějím na příměří s Íránem (06.04.2026)

- Wall Street by měla v pondělí otevřít běžnou obchodní seanci po uzavření trhů na Velký pátek. Nálada na trzích se zlepšila po zprávách o možném zmírnění konfliktu na Blízkém východě a pokračujících jednáních mezi USA a Íránem. Investoři se opatrně vracejí do akcií, což podporuje růst na vybraných trzích. Pohyb je však zatím jen omezený. Kromě geopolitického vývoje se trhy zaměří na data ISM z USA, která budou zveřejněna v 16:00.
- Podle mediálních zpráv diskutují Spojené státy, Írán a skupina regionálních zprostředkovatelů o podmínkách možného 45denního příměří. Trhy by takový scénář pravděpodobně vnímaly jako první krok k širšímu zmírnění napětí. O víkendu stanovil Donald Trump lhůtu do 2:00 v úterý 7. dubna, aby se Írán rozhodl o znovuotevření Hormuzského průlivu. V opačném případě pohrozil „totálním zničením“.
- Další podporu náladě přináší zvýšený provoz lodí přes Hormuzský průliv, který zmírňuje obavy z okamžitého narušení globálních dodávek ropy a energií. Riziko eskalace však zůstává vysoké. Írán pohrozil nejen odvetou vůči spojencům USA v případě útoku, ale také možným uzavřením průlivu Bab al-Mandab poblíž Adenského zálivu. Společně s Hormuzem tyto trasy tvoří zhruba 25 % globálních dodávek ropy.
- Futures na S&P 500 smazaly předchozí ztráty a rostou o zhruba 0,3 %, což naznačuje, že trhy začínají částečně započítávat scénář částečného zmírnění napětí. Index MSCI Asia Pacific přidal 0,4 %, přičemž růsty a poklesy byly rozloženy poměrně vyrovnaně. Nejvíce se dařilo technologickým akciím, což naznačuje selektivní návrat kapitálu do aktiv s vyšší betou.
- Zároveň zůstává politické pozadí velmi křehké. Donald Trump přitvrdil svou rétoriku vůči Íránu a pohrozil útoky na civilní infrastrukturu, pokud nebude dosaženo dohody. Oznámil také tiskovou konferenci a znovu zopakoval konkrétní termín, aniž by poskytl operační detaily.
- Na komoditních trzích byly předchozí zisky na ropě zcela vymazány. To naznačuje, že investoři alespoň v krátkodobém horizontu omezují geopolitickou rizikovou prémii. Zlato kleslo přibližně o 0,6 % na zhruba 4 650 USD za unci. Od začátku konfliktu na konci února drahý kov oslabil přibližně o 12 %.
- Pokles zlata lze spojit se změnou očekávání ohledně měnové politiky. Rostoucí náklady na energie posílily obavy z inflace, což snižuje pravděpodobnost brzkého snižování úrokových sazeb. Právě to obvykle podporuje aktiva nenesoucí výnos, jako je zlato.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
