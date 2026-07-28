Ranní shrnutí: Zastavení útoků zastíněno poklesem v sektoru polovodičů? (28.07.2026)

Začátek týdne byl ovládnut zprávami o přerušení útoků mezi USA a Íránem.
🌍 Geopolitika
Noc ze čtvrtka na pátek byla zatím poslední, která přinesla bombardování ze strany USA. Pozastavení náletů má vyplývat mimo jiné z varování amerických poradců o vyčerpávajících se cílech a zásobách zbraní. V neděli tuto informaci potvrdil velvyslanec USA při OSN Mike Waltz. Zdůraznil, že přestávka má za cíl „dát diplomacii trochu prostoru".
Téhož dne prezident Trump informoval o tom, že rozhovory skutečně probíhají:
- „Mluvíme s nimi právě teď. Myslím, že každým dnem jsou vážnější. Jsme připraveni k akci, ale mluvíme s nimi."
Této noci dokonce zmínil, že jde o „dobré rozhovory". Zároveň, jak jsme si již zvykli, poznamenal, že v případě neúspěchu jednání se USA „vrátí k tomu, co dělaly".
Poněkud odlišně situaci popisuje mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei, který tvrdí, že v současnosti neprobíhá přímý dialog mezi íránskými a americkými úředníky. Teherán nicméně potvrdil, že vede rozhovory s Ománem, klíčovým mediátorem celého konfliktu. Jejich cílem je vytvoření „mechanismů týkajících se námořního provozu" v Hormuzském průlivu. Podle Baghaeiho prozatím „nedochází k žádné změně statusu plavby přes Hormuzský průliv".
Teherán zároveň prohlásil, že pozastaví odvetu „tak dlouho, dokud USA udrží pauzu".
🛢️ Energetické suroviny
Za zmínku stojí, že Hormuzský průliv je de facto stále uzavřen (podle dat Kpler je provoz omezen na maximálně několik desítek plavidel denně oproti zhruba 80–140 za běžných podmínek) a strany jsou od dohody ohledně obohacování uranu stále daleko.
- Za barel Brent zaplatíme v současnosti přibližně 85 dolarů, v případě WTI je to 82 dolarů. Oproti čtvrtečním maximům to představuje pokles o 15 %, respektive 12 %.
- Plyn na nizozemské burze TTF rovněž zlevňuje – zářijový kontrakt ukazuje cenu 58 dolarů za MWh. V případě NATGASu je to 2,75 dolaru za MMBtu.
📈 Akcie
Výrazný pokles cen energetických surovin vedl k výraznému zlepšení sentimentu na světových trzích. V zeleném pondělí uzavřely zejména evropské trhy, v čele s německým DAXem (+1 %) a španělským Ibexem 35 (+0,8 %).
Ve Spojených státech nebyla situace stejně jednoznačná. Dow Jones den zakončil posílením o 0,5 %, S&P 500 skončil na nule a Nasdaq 100 připsal 0,2 %. Tento nepoměr je především otázkou slabých výsledků společností z polovodičového sektoru, které odevzdaly část nedávno dosažených zisků. Sandisk včera ztratil 11,3 %, ASML 5,4 %, Nvidia 5 % a Seagate 4 %.
Graf 1: Vítězové a poražení dne v Nasdaq 100 (27.07.2026)
Zdroj: XTB Research, 28.07.2026
Tento pohyb lze částečně vnímat jako realizaci zisků před zveřejněním výsledků dalších hyperscalerů. V tomto kontextu mohly být rovněž důležité informace o pokroku čínských výrobců při budování vlastních strojů pro výrobu polovodičů. Rozvíjena má být mimo jiné technologie DUV (Deep Ultraviolet Lithography), která je klíčová při výrobě pokročilých čipů.
🌏 Asie
- Výprodej v polovodičovém sektoru se nevyhnul ani Asii. Korejský index KOSPI oslabil o více než 10 %. Pokles vedly především společnosti Samsung (-13,2 %) a SK Hynix (-7,5 %).
- V červených číslech skončily také japonský Nikkei 225 (-4,3 %) a čínský Shanghai SE Composite (-1,3 %). Index Hang Seng se držel mírně nad nulou (+0,2 %).
🧈 Drahé kovy
- U cen drahých kovů je obtížné určit jasný směr. Po pondělním otevření trhu zlato i stříbro nejprve posilovaly. V pozdější části dne však své zisky odevzdaly, a to navzdory poklesu výnosů desetiletých státních dluhopisů v hlavních ekonomikách. Dnes oba kovy pokračují v poklesu.
- Zlato se obchoduje přibližně za 4 045 USD za trojskou unci, což představuje pokles o 0,8 % od začátku dne. Stříbro se pohybuje kolem 57,2 USD a ztrácí 2,1 %.
📈 Makroekonomická data a měnová politika
- Včerejší kalendář nabídl jen omezené množství ekonomických údajů. Zajímavější bude druhá polovina týdne, kdy budou zveřejněna data o inflaci z evropských zemí a USA. V případě Spojených států půjde o inflaci PCE, která je zveřejňována s měsíčním zpožděním.
- Hlavní pozornost se však tento týden soustředí na zasedání největších centrálních bank. V úterý rozhodne o úrokových sazbách Fed, ve čtvrtek BoE a v noci ze čtvrtka na pátek BoJ.
- Od žádné z těchto bank neočekáváme změnu úrokových sazeb. Všechny by však měly zaujmout jestřábí tón a připravovat trhy na zvýšení sazeb na příštím zasedání. To je v současnosti základní scénář pro každou z nich.
Německo
- Německý index podnikatelského klimatu Ifo vzrostl na 86,6 bodu. Zlepšila se také podnikatelská očekávání, která stoupla na 86,7 bodu. Hodnocení současné situace se však nezlepšilo.
- Údaje jsou z velké části v souladu s nedávnými indexy PMI, které naznačují určité zlepšení ekonomické situace, zejména v průmyslovém sektoru.
Spojené státy
- Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v červnu meziměsíčně vzrostly o 0,3 %, výrazně méně než očekávaných 2,5 %. Trhy doufaly ve výraznější oživení po květnovém poklesu o 4 %.
- Slabší výsledek souvisel především s nižší poptávkou v dopravním sektoru. Objednávky klíčového kapitálového zboží však zůstaly solidní, což částečně uklidnilo náladu.
- Viditelný byl také růst výdajů spojených s umělou inteligencí. Největšími tahouny červnového oživení byly počítače a elektronická zařízení (+3,1 % m/m). Solidně se vyvíjela také situace u základních kovů (+1,1 % m/m) a elektrických zařízení a spotřebičů (+0,9 % m/m).
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (27.7.2026)
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