Nvidia zažila největší jednodenní pokles od února 2026 📉

Akcie Nvidie zakončily pondělní seanci na úrovni 196 USD, což představuje pokles o 4,99 % — největší jednodenní ztrátu společnosti od února 2026.
Impulsem k výprodeji byl víkendový článek The Wall Street Journal. Podle WSJ a Bloombergu Nvidia jednala o garanci až 250 miliard dolarů za leasingové platby, aby OpenAI mohla využívat desetigigawattové datové centrum, které SoftBank staví v Ohiu. Vedle toho Nvidia údajně zvažuje i samostatnou dohodu na financování nákupu jejích AI čipů ze strany OpenAI, jehož objem by mohl dosáhnout dalších 350 miliard dolarů.
Investoři se obávají toho, co analytici označují jako „cirkulární financování". Jde o model, kdy dodavatel pomáhá svým zákazníkům platit za zboží nebo služby, které by si jinak nemohli dovolit. Zpočátku taková ujednání prodeje dodavatele zvyšují, časem se však dodavatel stává stále závislejším na osudech svých odběratelů. Kritici upozorňují, že struktura, v níž OpenAI a další Nvidií financované společnosti používají získané prostředky na nákup jejích GPU, vytváří riziko nadhodnocení skutečné poptávky po čipech a potenciálně větší ztráty. Obavy se promítly i do dluhopisového trhu: ceny credit default swapů na dluhopisy Nvidie zaznamenaly pondělní největší intradenní nárůst od doby, kdy začaly aktivně obchodovat v listopadu, podle dat ICE Data Services citovaných Bloombergem.
Negativní sentiment se rozšířil na celý sektor. Nvidia přitom v pátek oznámila strategickou spolupráci s konglomerátem SK Group, mateřskou společností SK Hynix, v rámci iniciativy přesahující 500 miliard dolarů zahrnující AI továrny a paměti nové generace. Zároveň trh tíží obavy, že Čína může získávat navrch v závodě o AI. Server The Information informoval, že čínská státem podporovaná společnost zahájila masovou výrobu klíčového zařízení pro výrobu čipů, což spustilo výprodej i u dalších hráčů v odvětví.
Základní otázka přitom není, zda OpenAI nemá zájem o výpočetní kapacitu — zájem tam je. Klíčové je, zda její příjmy a cash flow dokáží dlouhodobě unést vzniklé infrastrukturní závazky. Pokud vývojáři AI nedokáží své produkty dostatečně rychle zmonetizovat, mohou dodavatelé a finanční ručitelé nakonec nést vyšší riziko, než investoři dosud předpokládali. Vyčíslit tento risk je zatím obtížné — lidé obeznámení s věcí uvádějí, že jednání jsou v rané fázi a mohou selhat nebo se podmínky financování mohou změnit.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.