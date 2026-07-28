📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (27.7.2026)

Vítězové:
-
Workday Inc (WDAY) +9,01 % – Americká softwarová společnost poskytující cloudové aplikace pro finanční řízení a řízení lidských zdrojů (HR).
-
Autodesk Inc (ADSK) +7,70 % – Nadnárodní korporace, která vytváří softwarové produkty a služby pro architekturu, strojírenství, stavebnictví a výrobu (proslavená zejména programem AutoCAD).
-
Expedia Group Inc (EXPE) +7,09 % – Americká online cestovní agentura, která provozuje platformy jako Expedia, Hotels.com, Vrbo a Trivago pro rezervace letenek a ubytování.
-
Palantir Technologies Inc (PLTR) +7,00 % – Softwarová společnost specializující se na analýzu velkých objemů dat (big data), často spolupracující s vládními a bezpečnostními složkami.
-
ServiceNow Inc (NOW) +6,86 % – Cloudová softwarová společnost, která pomáhá firmám řídit, automatizovat a optimalizovat digitální pracovní postupy a IT služby.
-
Charter Communications Inc (CHTR) +6,73 % – Jedna z největších amerických telekomunikačních a kabelových společností, poskytující služby (internet, TV) převážně pod značkou Spectrum.
-
DoorDash Inc (DASH) +6,63 % – Americká technologická společnost provozující přední online platformu pro objednávání a doručování jídla a dalších produktů z lokálních podniků.
-
Copart Inc (CPRT) +6,62 % – Globální poskytovatel online aukcí vozidel a remarketingových služeb, primárně prodávající havarovaná nebo zabavená auta pro pojišťovny.
-
Tyler Technologies Inc (TYL) +6,30 % – Americká společnost poskytující software a technologické služby zaměřené výhradně na veřejný sektor (vlády, státní správa, města a školy).
-
Salesforce Inc (CRM) +6,07 % – Celosvětový lídr v oblasti cloudového softwaru pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) a podnikových aplikací pro prodej, servis a marketing.
Poražení:
-
Sandisk Corp -11,02 % – Známý výrobce paměťových úložných řešení, flash disků a paměťových karet.
-
Lumentum Holdings Inc -6,69 % – Specialista na inovativní optické a fotonické produkty určené pro telekomunikační sítě a komerční laserové aplikace.
-
CH Robinson Worldwide Inc -6,46 % – Americká logistická společnost patřící mezi největší poskytovatele nákladní přepravy a řízení dodavatelských řetězců na světě.
-
Texas Pacific Land Corp -5,44 % – Jeden z největších vlastníků půdy ve státě Texas; jeho příjmy plynou z licenčních poplatků za těžbu ropy a zemního plynu a z prodeje vody.
-
Advanced Micro Devices Inc (AMD) -5,17 % – Významný globální výrobce polovodičů, procesorů a grafických karet pro osobní počítače i obří datová centra.
-
NVIDIA Corp -4,99 % – Světový lídr v navrhování grafických procesorů (GPU) a specializovaných čipů, které v současnosti pohánějí revoluci v umělé inteligenci.
-
Fedex Freight Holding Co Inc -4,87 % – Dceřiná společnost logistického giganta FedEx, která se specializuje na nákladní kamionovou přepravu (tzv. LTL – Less-Than-Truckload).
-
Targa Resources Corp -4,87 % – Severoamerická energetická společnost zaměřená na shromažďování, přepravu, skladování a zpracování zemního plynu (midstream sektor).
-
Lam Research Corp -4,46 % – Přední světový dodavatel specializovaných zařízení a služeb pro výrobu polovodičových desek a integrovaných obvodů.
-
Diamondback Energy Inc -4,34 % – Nezávislá ropná a plynárenská společnost zaměřená na průzkum a těžbu nekonvenčních ložisek v texaské Permské pánvi.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Ranní shrnutí: Zastavení útoků zastíněno poklesem v sektoru polovodičů? (28.07.2026)
Denní shrnutí: Čipová válka tíží Wall Street, ropa se propadá po příměří mezi USA a Íránem ⭐
Nasdaq-100 pod tlakem kvůli čipům
Čína buduje vlastní stroje na výrobu čipů. ASML pod tlakem, technologická válka vstupuje do nové fáze
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.