Rekordní příliv do ETF od června. Co to znamená pro cenu bitcoinu? 🎯

Bitcoin včera skončil se ziskem 5,20 % a dosáhl 66 080 USD. Tento nárůst nebyl způsoben jediným katalyzátorem, ale spíše podpořen pozitivním sentimentem na akciovém trhu. Americký index SP500 dosáhl nového historického maxima a kontrakty US500 CFD překonaly hranici 5 900 bodů.

Dynamické zisky na trhu s kryptoměnami podpořil také rekordní čistý příliv do ETF, který jen za včerejšek dosáhl 551 milionů dolarů. Jedná se o desátý největší čistý příliv v historii, přičemž předchozí maximum ve výši 886 milionů dolarů nastalo 4. června 2024. Jedná se také o první výrazný pohyb za několik měsíců po letním útlumu.





Níže je graf, který ukazuje 10 největších a nejmenších denních přílivů do spotových ETF na bitcoin v historii. S výjimkou rychlých nárůstů z února a března se největší přítoky do ETF obvykle shodovaly s místními cenovými vrcholy. Stojí však za zmínku, že to bylo v období několikaměsíční konsolidace ceny Bitcoinu. Pokud Bitcoin prorazí směrem vzhůru a vrátí se na býčí trh, můžeme být svědky opakování podobné situace jako v únoru a březnu na začátku letošního roku. Pokud však Bitcoin zůstane v konsolidaci, mohl by současný rekordní příliv ETF dokonce naznačovat lokální vrchol.





V této souvislosti je užitečné podívat se na kumulativní spotové toky ETF za posledních 20 dní. Zde bývají lokální minima spolehlivějším referenčním bodem. Pokud čisté toky klesnou přibližně na nulu nebo níže, může to znamenat lokální minimum ceny bitcoinu. Během léta jsme se kolem této úrovně pohybovali neustále. Absence výrazných odlivů z ETF také naznačuje, že investoři zatím nejsou ochotni prodávat a na trhu v současné době převažují dlouhodobí investoři, kteří Bitcoin akumulují. Nedávný pomalý nárůst kumulativních čistých toků na 2 miliardy USD naznačuje, že se na trh možná postupně vrací kapitál a likvidita.





Bitcoin zastavil svůj růst poblíž horní hranice bočního trendu, který trvá od března letošního roku. Zvýšený prodejní tlak na těchto úrovních je pochopitelný a je možná další korekce. Pokud se však býkům podaří nad tuto hranici trvale proniknout, můžeme očekávat další růst směrem k 69 000 až 71 000 USD. Tento scénář bude pravděpodobně doprovázen i dalším pozitivním přílivem do ETF.

Zdroj: xStation 5