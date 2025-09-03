Ropa pod tlakem: OPEC+ zvažuje další navýšení těžby, trh reaguje poklesem

Ceny ropy klesly poté, co se na trhu objevila zpráva, že aliance OPEC+ zvažuje další zvýšení produkce, které by mohlo být oznámeno již tento víkend. Globální benchmark Brent se v Londýně propadl až o 1,8 %, čímž rozšířil předchozí pokles.
Podle informací agentury Reuters budou ministři členských států OPEC+ na nedělním zasedání jednat o možnosti nového kola navyšování dodávek. To by šlo proti očekávání většiny analytiků a obchodníků, kteří předpokládali, že skupina ponechá produkční kvóty na říjen beze změny, a přeruší tak sérii zvyšování těžby.
Nejmenovaný delegát OPEC již dříve uvedl, že skupina zvažuje více scénářů, včetně dalšího navýšení nebo i snížení produkce, v závislosti na vývoji poptávky a konkurence mimo OPEC.
OPEC+ letos opakovaně překvapil trhy, když navzdory očekávání pokračoval v růstové strategii s cílem získat zpět tržní podíl. Tento přístup přichází v době, kdy se očekává, že produkce mimo OPEC — zejména z USA a Latinské Ameriky — výrazně poroste ve čtvrtém čtvrtletí 2025, což by mohlo vést k výraznému převisu nabídky.
V důsledku toho převažuje na trhu medvědí nálada, protože rostoucí nabídka v kombinaci s možným zpomalením poptávky by mohla stlačit ceny ropy v následujících měsících. Vše nyní záleží na výsledku víkendového zasedání, které bude z pohledu investorů klíčovým faktorem pro krátkodobý směr trhu.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena OIL.WTI prudce klesla z oblasti 66,42 USD a aktuálně se obchoduje kolem 64,33 USD, čímž prorazila pod klouzavé průměry EMA 50 (65,02 USD) i SMA 100 (64,52 USD). Tento technický průraz pod oba průměry značí oslabení krátkodobého růstového trendu.
Z pohledu Fibonacciho retracementu cena prorazila úroveň 38,2 % (64,92 USD) a nyní směřuje k 23,6 % retracementu (63,59 USD), který může posloužit jako další klíčová podpora. Pokud by i ta byla prolomena, mohla by ropa zrychlit pokles až k 62,30–61,80 USD. Momentum (99,03) ukazuje na rychlou změnu dynamiky, zatímco CCI klesl hluboko do záporných hodnot (-332,7), což značí silně přeprodaný stav, ale zároveň potvrzuje intenzivní prodejní tlak. Objem obchodů během propadu výrazně vzrostl, což značí, že výprodej byl podpořen vyšší aktivitou investorů.
Z technického pohledu tedy ropa WTI vstoupila do korekční fáze a další vývoj bude záviset na schopnosti trhu udržet supporty v zóně 63,60–64,00 USD. Pokud se tak nestane, trh může pokračovat ve výprodeji. Naopak návrat nad 65 USD by mohl zmírnit aktuální medvědí náladu.
Zdroj: xStation5
