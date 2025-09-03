Zemní plyn proráží klíčovou rezistenci a otevírá prostor pro další růst

Cena zemního plynu (NATGAS) dnes vykazuje znatelné oživení a proráží klíčovou rezistenci na úrovni 3,057 USD, která odpovídá 23,6% Fibonacciho retracementu. Tento průraz je potvrzen silnou zelenou svíčkou a nárůstem objemů, což naznačuje zvýšený zájem kupců a potvrzuje sílu býčího momenta.
Technická situace se zřetelně zlepšila. Cena se nyní nachází nad oběma sledovanými klouzavými průměry – EMA 50 (2,931 USD) a SMA 100 (2,870 USD) – což je považováno za býčí signál. Tyto průměry nyní mohou fungovat jako dynamická podpora při případné korekci. Momentum se vyšplhal nad hodnotu 100 (aktuálně 103,8), což potvrzuje sílící růstové tempo. Také %R Williama se pohybuje v překoupené zóně, což může naznačovat možnost krátkodobé konsolidace, avšak trend zůstává nadále pozitivní.
Další důležitou rezistencí je nyní úroveň 3,266 USD, která odpovídá úrovni 38,2% Fibonacciho retracementu. Pokud by cena prorazila i nad tuto bariéru, otevře se prostor až k 3,434 USD (50% Fibonacci), kde se nachází silná technická i psychologická zóna. Naopak první významnější support lze očekávat na proražené úrovni 3,057 USD, která bude nyní testována jako nová podpůrná hladina. Pokud by došlo k jejímu selhání, další oporu může trh hledat u oblasti klouzavých průměrů, tedy v rozmezí 2,87–2,93 USD.
Zdroj: xStation5
