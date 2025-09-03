Heico klesá o 10 % ze svého historického maxima 📉 Co čeká tohoto lídra v leteckém sektoru dál?

Heico (HEI.US) patřil v posledních měsících mezi nejvýkonnější akcie, když spolu se společnostmi jako Curtiss Wright a RTX Corp. vedl růst amerického průmyslového sektoru. Na druhou stranu však akcie klesly téměř o 10 % ze svého historického maxima, přičemž euforická reakce na poslední výsledky byla rychle vystřídána výprodejem. Je přitom zřejmé, že americké firmy se stabilními a krátkými dodavatelskými řetězci, které dodávají komponenty a služby nejen soukromému sektoru, ale také Pentagonu a vesmírnému odvětví, by měly i v nadcházejících čtvrtletích vykazovat minimálně solidní výkonnost. Proč tedy akcie Heico oslabily?
✈️ Heico dominuje v leteckých výklenkových trzích
Heico je jedním z lídrů v této oblasti. Společnost zajišťuje údržbu letadel, kritické náhradní díly a kvalitní OEM náhrady, které umožňují firmám i institucím šetřit na důležitých komponentech, od elektroniky po konstrukční části. V posledních měsících sílí spekulace o možném zvýšení zakázek ze strany Pentagonu, jelikož ministerstvo obrany často „přeplácí“ OEM dodavatele, čímž se Heico stává přirozenou alternativou.
Ve 3. čtvrtletí 2025 firma vykázala tržby 1,15 miliardy USD a čistý zisk 177,34 milionu USD, což představuje meziroční růst téměř o 20 % a 30 %. Heico se desítky let řídí agresivní akviziční strategií, kdy pohlcuje výklenkové a strategické podniky, čímž si buduje dlouhodobou sílu na trhu. Díky tomu se stala téměř nenahraditelným článkem v leteckém sektoru, se stále rostoucím počtem zakázek jak pro vojenské, tak vesmírné mise. V roce 2025 firma získala dalších pět společností.
Heico odhaduje, že její roční tržby do roku 2028 dosáhnou 5,4 miliardy USD, což odpovídá průměrnému meziročnímu růstu tržeb kolem 8 %. Ještě důležitější je, že čistý zisk by měl do té doby dosáhnout téměř 1 miliardy USD, což znamená průměrný růst zisku o 15 % ročně oproti letošním přibližně 700 milionům USD. Tento výhled naznačuje, že akvizice zásadně neoslabí marže, a související náklady navíc pomáhají budovat efekt „sněhové koule“ škálovatelného růstu.
📉 Akcie Heico (H1, D1 interval)
Včera titul uzavřel na ceně 315 USD za akcii. Těsně nad touto úrovní se nachází hodinové klouzavé průměry EMA50 a EMA200. Průraz nad 316 USD by dnes mohl otevřít prostor pro retest historických maxim. Trh se obecně shoduje, že podnikání Heico je silné. Jediným problémem zůstává ocenění, které je i po nedávném poklesu nadále historicky vysoké z hlediska poměru P/E a P/S.
Průměrný růst tržeb o 8 % ročně a zisku o 15 % sám o sobě neodůvodňuje valuaci okolo 60násobku zisku – přesto předvídatelnost podnikání a dominance ve výklenkových oborech činí dlouhodobou škálovatelnost téměř jistou. Tato dynamika často vede k epizodám nadhodnocení. Na druhou stranu může být současný firemní výhled příliš defenzivní, což by mohlo otevřít prostor pro růst, pokud investoři uvidí zlepšení marží a pozitivní efekty akvizic již v blízkém horizontu.
Zdroj: xStation5
Akcie společnosti aktuálně testují 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA50, oranžová linie) na denním grafu. Pokles pod tuto úroveň by mohl otevřít prostor pro otestování EMA200 v blízkosti 282 USD za akcii. Naopak průraz směrem vzhůru by naznačoval opětovný test horní hranice cenového kanálu kolem 328 USD.
