⏫ Ropa posiluje o 2 %

- USA uvalily rozsáhlé sankce na společnosti Rosněfť a Lukoil, dvě největší ruské ropné společnosti. To znamená obrat v Trumpově politice, jehož cílem je vynutit si příměří na Ukrajině.
- Cílem těchto sankcí, které zahrnují zmrazení aktiv a zákaz transakcí (s přechodným obdobím do 21. listopadu 2025), je především omezit vývoz ropy do Indie a Číny, na které připadá většina ruských dodávek.
- Reakcí trhu byl 2% nárůst cen ropy WTI, ale základní trh se stále potýká s výrazným přebytkem nabídky (cca 4 mil. bpd). Analytici naznačují, že sankce by mohly v příštím roce přebytek nabídky snížit.
22. října se Spojené státy, konkrétně Donald Trump, rozhodly uvalit rozsáhlé sankce na Rosněfť a Lukoil- dva největší ruské ropné konglomeráty. Jedná se o první významné opatření Trumpovy administrativy proti ruskému energetickému sektoru od prezidentova návratu do Bílého domu. Tento krok je vnímán jako obrat o 180 stupňů oproti nedávné komunikaci amerického prezidenta, kdy vyjádřil spokojenost s rozhovory s Putinem a vyzval Ukrajinu, aby zanechala boje o některá území. Nyní se USA snaží tlačit na Rusko, aby dosáhlo příměří, přičemž ukrajinský prezident Zelenskyj naznačil vysokou pravděpodobnost příměří, ale bez prohlášení o odstoupení území.
Sankce USA uvalené na ruské společnosti:
- Executive Order 14024 - sankce uvalené na základě exekutivního příkazu týkajícího se škodlivých aktivit Ruska.
- Zmrazení majetku - veškerý majetek obou společností v USA nebo pod kontrolou amerických osob byl zablokován.
- Zákaz transakcí - americkým občanům a společnostem je zakázáno provádět jakékoli finanční transakce se sankcionovanými konglomeráty.
- Pravidlo 50 % dolarů - všechny subjekty kontrolované alespoň 50 % dolarů společností Rosněfť nebo Lukoil automaticky podléhají sankcím.
- 34 Dceřiné společnosti - společnosti uvedené na seznamu OFAC, včetně společností Sibněftěgaz, Bašněfť-Dobiča, Lukoil-Perm, Lukoil-Kaliningradmorneft, RN-Juganskněftěgaz a RITEK.
Hrozba sekundárních sankcí:
- Zahraniční banky provádějící významné transakce s Rosněftem nebo Lukoilem se mohou samy stát předmětem sekundárních sankcí.
- Neamerické finanční instituce zpracovávající transakce s ruskými společnostmi ztratí přístup do finančního systému USA, pokud budou obsluhovat sankcionované subjekty.
- Cílem je omezit dovoz ropy z Ruska třetími zeměmi - především Čínou a Indií, které v první polovině roku 2025 od těchto dvou společností dohromady dovážely přibližně 2,2 milionu barelů denně.
- Ministr financí Scott Bessent varoval před dalšími kroky a vyzval ke spolupráci spojenců. EU uvaluje další balíček sankcí a naznačuje, že od roku 2027 se vzdá ruského plynu LNG.
- Trump oznámil rozhovor s prezidentem Si Ťin-pchingem ohledně nákupu ruské ropy.
- Transakce s Lukoilem a Rosněftí budou povoleny do 21. listopadu 2025.
- Toto odkladné období má společnostem umožnit přizpůsobit se novým požadavkům.
Ekonomické důsledky: V roce 2018 bude v rámci projektu „Důsledky pro ekonomiku“ realizován tzv:
- Ceny ropy v posledních dnech zaznamenaly výrazné oživení. V tomto týdnu dosáhly více než 5% zisku .
- Rozsah vývozu - Rosněfť a Lukoil tvoří téměř polovinu ruského vývozu ropy, přibližně 3,1 milionu barelů denně.
- Příjmy rozpočtu - ruský ropný a plynárenský sektor tvoří přibližně 25 % příjmů ruského federálního rozpočtu.
- Indie - největší odběratel ruské námořní ropy zahájil revizi smlouvy; státní rafinerie mohou být nuceny odstoupit od ruských dodávek.
- Čína - dováží přibližně 20 % ropy z Ruska (přibližně 2 miliony barelů denně), přičemž obzvláště ohrožené jsou rafinerie v provincii Šan-tung a CNPC.
Geopolitické souvislosti:
- Sankce byly oznámeny den po zrušení schůzky Trump-Putin v Maďarsku.
- Trump prohlásil, že „čekal dlouho“ a nechtěl „zbytečné setkání“ bez pokroku v mírových jednáních.
- EU současně přijala svůj 19. balíček sankcí, včetně zákazu dovozu ruského zkapalněného zemního plynu od roku 2027 a omezení pro 117 plavidel ze stínové flotily.
Základní údaje o trhu s ropou:
- Současný přebytek nabídky na trhu činí téměř 4 miliony barelů denně. Přebytek roste od začátku letošního roku. Současná situace připomíná období konce 90. let 20. století nebo období 2014-2016$, kdy byl rovněž zaznamenán masivní přebytek na trhu. Poklesy cen byly v těchto obdobích podstatně prudší než nyní, ačkoli současný přebytek je s malými přestávkami přítomen od roku 2022$.
- IEA očekává, že v příštím roce přetrvá přebytek nabídky na úrovni přibližně 4 milionů barelů denně, ale současná situace může tento obraz změnit. Indii a potenciálně i Čínu není snadné nahradit jako vývozní destinace ropy. Dříve tyto dvě velké země nahradily jako hlavní příjemce celou Evropskou unii. Potenciálně tak hrozí, že se dostupná nabídka na trhu sníží o 2-4 miliony barelů denně, i když se jistě najdou menší země, které mohou nakupovat ruskou ropu v menším množství a využívat starší, nepojištěné flotily. Klesající trend na trhu s ropou by měl pokračovat, ale přebytek nabídky v příštím roce může být určitě menší, než předpokládá IEA.
Technická situace:
Cena dnes vzrostla o více než 2 % a testuje 25-periodový klouzavý průměr. Momentum směrem vzhůru by mohlo vést k růstu k úrovni 62 dolarů za barel, kde se nachází klouzavý průměr za 50 období. Neměla by však překročit zónu kolem 63-65 dolarů za barel, kde se nachází klesající trendová linie a pásmo předchozí konsolidace ze srpna a září. Pokud se však současné sankce ukážou jako „papírový tygr“ (případná další ujištění ze strany Putina a zrušení sankcí nebo pokračující široký ruský vývoz), může cena opět klesnout do blízkosti 57 dolarů a v příštím roce se natrvalo usadit pod 55 dolary za barel.
