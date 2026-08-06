Ropa se vrací nad 80 USD za barel 🔼

Ceny ropy během čtvrteční seance rostou, protože se investoři znovu zaměřují na geopolitická rizika ovlivňující globální dodávky ropy. Pozornost trhu se soustředí na jednání mezi Íránem a Ománem o budoucnosti lodní dopravy přes Hormuzský průliv a také na zprávy o nových útocích Hútíů na saúdské ropné tankery. Další podporu cenám poskytují ukrajinské dronové útoky na ruskou rafinérskou infrastrukturu, které zvyšují nejistotu ohledně dodávek. Na tomto geopolitickém pozadí Saúdská Arábie mírně snížila oficiální prodejní cenu své vlajkové ropy Arab Light pro zářijové dodávky do Asie. Tento krok sice ukazuje na pokračující konkurenci o asijskou poptávku, ale geopolitický vývoj jej z velké části zastínil a zůstává hlavním faktorem ovlivňujícím ceny ropy.
Klíčové informace
- Ropa Brent roste směrem k 81 USD za barel, zatímco WTI se obchoduje poblíž 76 USD za barel.
- Jednání mezi Íránem a Ománem o Hormuzském průlivu zůstávají hlavním tématem trhu, přestože jejich výsledek je stále nejistý.
- Ukrajina provedla dronové útoky na dvě ruské rafinerie a plavidla zapojená do přepravy ruské ropy, čímž zvýšila riziko narušení dodávek.
Jednání mezi Íránem a Ománem zůstávají hlavním tématem trhu
Největším faktorem ovlivňujícím ceny ropy jsou v současnosti pokračující jednání mezi Íránem a Ománem o pravidlech lodní dopravy přes Hormuzský průliv. Podle íránského ministerstva zahraničí se obě strany dohodly na navrhované trase pro lodní dopravu a společné prohlášení se očekává po dokončení konzultací se zbývajícími účastníky.
Podle zdrojů agentury Reuters by navrhovaná dohoda mohla Íránu poskytnout větší kontrolu nad plavidly vplouvajícími do Perského zálivu. Pro ropný trh by to mohlo otevřít cestu k částečnému obnovení provozu v jednom z nejdůležitějších energetických uzlů světa. Investoři však zůstávají opatrní poté, co předchozí pokusy o dosažení trvalé dohody selhaly.
Hormuzský průliv zůstává klíčový pro globální dodávky ropy
Před vypuknutím konfliktu na konci února procházelo Hormuzským průlivem přibližně 20 % světových denních dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu. Jakýkoli vývoj týkající se bezpečnosti této námořní trasy nebo možného obnovení běžné lodní dopravy má proto okamžitý dopad na ceny energií.
Údaje o lodní dopravě zároveň ukazují, že vývoz ropy a kondenzátu ze zemí Perského zálivu zůstává přibližně o 40 % nižší než před konfliktem, což ukazuje, že se fyzické dodávky dosud plně neobnovily.
Útoky Hútíů zvyšují geopolitickou rizikovou prémii
Nové zprávy o útocích Hútíů na saúdské ropné tankery operující v Rudém moři a Adenském zálivu přidaly trhu další vrstvu nejistoty. Saúdská Arábie incidenty oficiálně nepotvrdila, samotné zprávy však přispěly k růstu geopolitické rizikové prémie v cenách ropy.
Analytici upozorňují, že předchozí útoky Hútíů výrazně nenarušily globální dodávky ropy ani zemního plynu. Investoři se však nadále obávají, že širší eskalace by se nakonec mohla promítnout do skutečného narušení vývozu v regionu.
Írán varuje před možnými útoky na energetickou infrastrukturu v regionu
Podle agentury Reuters Írán varoval státy Perského zálivu, že jakýkoli nový útok USA na íránské území by vyvolal odvetu proti strategické energetické infrastruktuře v celém regionu. Taková prohlášení posilují obavy o bezpečnost dodávek ropy z Blízkého východu a nadále podporují geopolitickou prémii započítanou v cenách ropy.
Ukrajina útočí na ruské rafinerie
Náladu na trhu ovlivňuje také vývoj v Rusku. Ukrajina oznámila dronové útoky na rafinerie Bashneft-Novoil a Slavneft-Yanos a také na plavidla používaná k přepravě ruské ropy v Černém moři.
Ruské úřady uvedly, že rafinerie v Jaroslavli byla zasažena během jednoho z největších dronových útoků od začátku války, což v areálu způsobilo požár. Přestože se bezprostřední dopad na globální dodávky ropy zdá být omezený, trh nadále vnímá opakované útoky na ruskou energetickou infrastrukturu jako faktor zvyšující rizika na straně nabídky.
Technický výhled pro ropu (graf D1)
Cena ropy se odrazila nad úroveň 23,6% Fibonacciho retracementu posledního poklesu poblíž 80,6 USD za barel. Pro býky představuje další klíčovou rezistenci úroveň 87,3 USD, která odpovídá 38,2% Fibonacciho retracementu a je podpořena předchozími cenovými reakcemi i 50denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA50, oranžová linie). Směrem dolů zůstává psychologická hranice 80 USD za barel první důležitou podporou, následovanou nedávnými minimy kolem 78,5 USD za barel.
Zdroj: xStation5
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