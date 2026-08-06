Nasdaq 100 se vrací k poklesům 🚩 SanDisk klesá o 10 % po výsledcích

Slabost technologických akcií v USA dnes kontrastuje s relativně lepším chováním kontraktů na S&P 500 a Dow Jones. Kontrakt na Nasdaq 100 (US100) ztrácí 0,7 %, což naznačuje rotaci kapitálu mimo nejvíce růstové segmenty trhu. Hlavním zdrojem averze k riziku jsou opětovné pochybnosti o valuacích společností těžících z boomu AI.
- Trh nezpochybňuje samotný růst výdajů na infrastrukturu umělé inteligence, ale začíná požadovat, aby velmi vysoká očekávání byla potvrzena stejně silnými finančními výsledky.
- SanDisk a Western Digital klesaly před zahájením obchodování o téměř 10 %, respektive 14 %. Jejich výsledky nesplnily přehnaná očekávání, což ukazuje, že i společnosti s přímou expozicí vůči rostoucí poptávce po pamětech a datových centrech mohou být za sebemenší zklamání tvrdě potrestány.
- Tlak dnes zasahuje celý dodavatelský řetězec polovodičů. Po předchozích poklesech AMD ztratil index Philadelphia Semiconductor 1,4 % a negativní sentiment se přenesl na celý sektor paměťových čipů. Je to signál, že trh vnímá problém jako sektorový, nikoli omezený na jednotlivé zprávy o výsledcích.
- Klíčovým rizikem pro Nasdaq zůstává komprese valuačních násobků. Po silném začátku srpna byly některé technologické společnosti oceněny s minimálním prostorem pro chybu. V takovém prostředí nestačí dobré výsledky — jsou potřeba výsledky i výhled výrazně překračující konsenzus.
- Klesající ceny ropy a výnosy dluhopisů jsou střednědobě příznivé pro Nasdaq. Případné otevření Hormuzského průlivu by snížilo riziko energetického inflačního impulzu a omezilo tlak na zvyšování úrokových sazeb. Nižší výnosy zvyšují teoretickou hodnotu budoucích peněžních toků technologických společností.
- Pozitivní vliv geopolitiky může být nicméně omezený, protože část dobrých zpráv je již zahrnuta v cenách. Trh předpokládá pokrok v jednáních o Hormuzském průlivu, takže absence konkrétní dohody nebo nová eskalace by mohly rychle zvrátit pokles cen ropy i výnosů.
- Nejdůležitější makroekonomickou událostí zůstává páteční zpráva NFP z amerického trhu práce. Slabší, ale ne recesní číslo by mohlo podpořit Nasdaq prostřednictvím poklesu výnosů. Příliš silná data by naopak mohla znovu prohloubit obavy z restriktivní politiky Fedu.
- Výsledky Airbnb a Warner Bros. Discovery budou dalším testem kondice společností kotovaných na Nasdaq. Trh bude analyzovat nejen čtvrtletní výsledky, ale především výhled, dynamiku příjmů, marže a komentáře týkající se spotřebitelské poptávky.
- V návaznosti na poklesy SanDisk a Western Digital ztrácejí akcie Seagate 3,6 %, Micron 3,7 % a ADR SK Hynix 6,2 %. Intel, AMD a Marvell klesaly přibližně o 1–1,5 %. Tato reakce naznačuje, že investoři začali zpochybňovat nikoli samotnou poptávku po infrastruktuře AI, ale schopnost udržet stávající tempo růstu cen a marží v celém odvětví datových úložišť.
Graf US100 (interval D1)
Kontrakt na Nasdaq 100, US100 dnes klesá o více než 0,7 % a testuje 50denní exponenciální klouzavý průměr na denním intervalu.
Zdroj: xStation5
Výsledky SanDisk silné, ale trh čekal ještě více
SanDisk zveřejnil výsledky lepší, než byl konsenzus, a oznámil další růst příjmů díky poptávce ze strany datových center AI. Příjmy ve čtvrtém čtvrtletí dosáhly 8,97 mld USD oproti očekávaným 8,39 mld USD, a upravený zisk na akcii dosáhl 39,25 USD při konsenzu na úrovni 34,45 USD. Příjmy segmentu datových center se mezikvartálně více než zdvojnásobily na 2,98 mld USD a v celém roce 2026 byly o více než 400 % vyšší než rok předtím.
Výhled společnosti rovněž naznačuje udržení vysoké poptávky. SanDisk předpokládá, že příjmy v prvním čtvrtletí nového fiskálního roku budou v rozmezí 10,30 až 10,80 mld USD. Střed tohoto pásma, tedy 10,55 mld USD, překračuje konsenzus LSEG ve výši 10,47 mld USD. Upravený zisk na akcii by se měl pohybovat v rozmezí 44–46 USD oproti analytickým očekáváním na úrovni 43,12 USD.
Navzdory překonání výhledu klesaly akcie SanDisk před zahájením obchodování přibližně o 9,2 % na 1 226,04 USD. Podobná reakce postihla Western Digital, jehož kurz klesl o téměř 15 % na 440 USD, přestože i tato společnost avizovala příjmy nad konsenzem LSEG. Ukazuje to, že pro největší beneficienty boomu AI přestalo pouhé překonání analytických výhledů stačit — výsledky musí překonat i vysoká očekávání, která nejsou vždy plně viditelná v oficiálním konsenzu.
Rozsah předchozích nárůstů laťku ještě zvýšil. Kurz SanDisk vzrostl v roce 2026 více než pětinásobně, zatímco akcie Western Digital více než trojnásobně. Pro srovnání index Philadelphia Semiconductor za stejné období posílil přibližně o 70 % a S&P 500 o 12,8 %. Tak silné zhodnocení znamená, že investoři do valuací zahrnuli nejen udržení vysoké poptávky, ale také další růst cen pamětí, marží a rentability. Historické změny kurzů představují pouze popis chování trhu a nejsou zárukou budoucích výsledků.
SanDisk se snaží omezit nejistotu přechodem z čtvrtletních objednávek na víceleté smlouvy se zákazníky. Společnost má osm dohod uzavřených se šesti odběrateli v celkové hodnotě nejméně 93,9 mld USD, přičemž medián jejich trvání činí čtyři roky. Ve fiskálním roce končícím v červenci 2027 má být přibližně polovina produkce prodána v rámci těchto smluv, v následujícím roce by měl tento podíl vzrůst na dvě třetiny.
Od dubna SanDisk podepsal pět dalších smluv, z toho tři s novými zákazníky a dvě rozšíření stávajících kontraktů. Víceleté dohody zvyšují předvídatelnost příjmů a omezují závislost na krátkodobých výkyvech cen pamětí. Nevylučují však riziko, že dynamika růstu se začne normalizovat, zejména pokud jsou současné marže blízko cyklického maxima.
Na tento problém upozornili analytici RBC Capital Markets. Podle jejich názoru víceleté smlouvy zlepšují viditelnost podnikání SanDisk, ale skepse investorů může přetrvávat kvůli možnosti dosažení vrcholu marží a pomalejšího růstu cen pamětí. To znamená, že další výsledkové reporty nebudou hodnoceny pouze podle růstu tržeb, ale také podle stability ziskovosti a tempa plnění víceletých smluv.
Dalším signálem důvěry managementu je schválení programu zpětného odkupu akcií v hodnotě 14 mld USD.Celkový nevyužitý rámec společnosti SanDisk pro buyback se tím zvýšil na 15,5 miliardy USD. Odkupy mohou podpořit zisk na akcii, ale nemění hlavní výzvu před společností: trh očekává, že mimořádně rychlý rozvoj infrastruktury AI se bude promítat do výsledků rostoucích stejně rychle jako dřívější valuace akcií.
Graf SanDisk (interval D1)
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Co je to obchodování CFD?
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500
Dolar klesá po zveřejnění dat z trhu práce 💲📉
US OPEN: Mírný odraz ve stínu slabého trhu práce
Nečekaná intervence USA znepokojila Evropu ⚠️
Velmi slabá data NFP z USA 🚩 Wall Street reaguje
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.