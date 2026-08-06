Japonský jen ztrácí část zisků po intervenci. Trh znovu sleduje hranici 158 USD/JPY 💴

Japonský jen dnes mírně oslabuje vůči americkému dolaru a postupně odevzdává část výrazných zisků, které získal po koordinované měnové intervenci Japonska a Spojených států na konci minulého týdne. Měnový pár USD/JPY se po pondělním poklesu k 155,23 vrátil zpět těsně pod hranici 158,00, přestože americký dolar zůstává pod tlakem slabších makroekonomických dat.
Společná intervence japonského ministerstva financí a amerického ministerstva financí vyvolala krátkodobé posílení jenu o přibližně 4,5 %. Trh však nyní zpochybňuje, zda bude tento efekt dlouhodobě udržitelný.
Fiskální opatření vyvolávají otázky
K oslabení jenu přispívají také nové kroky japonské vlády. Kabinet schválil plán na dvouleté snížení daně z potravin a zároveň připravuje finanční podporu pro nízkopříjmové domácnosti, aby zmírnil dopady rostoucích životních nákladů.
Podle analytiků Rabobank však tento balíček vyvolává pochybnosti, protože není doprovázen jasným plánem financování. Kritika přichází nejen od opozice, ale také od části vládní Liberálně demokratické strany. Přesto poslední aukce 30letých japonských státních dluhopisů neukázala výraznější známky nervozity investorů.
Analytici upozorňují, že skutečným testem důvěry v hospodářskou politiku vlády bude právě vývoj japonské měny.
Slabší dolar omezuje ztráty jenu
Dalším důležitým faktorem jsou očekávání ohledně americké měnové politiky. Slabší ekonomická data z USA zvýšila obavy ze zpomalování trhu práce a omezila podporu amerického dolaru.
Zpráva ADP Employment Change ukázala vznik pouze 44 tisíc nových pracovních míst, zatímco trh očekával přibližně 70 tisíc. Zklamáním skončil také index ISM služeb, jehož zaměstnanost naznačila pokračující ochlazování pracovního trhu.
Investoři nyní vyhlížejí páteční statistiku Nonfarm Payrolls (NFP), která může výrazně ovlivnit další vývoj dolaru i jenu. Trh aktuálně očekává vznik přibližně 80 tisíc pracovních míst, po červnových 57 tisících.
Slabší data zároveň vedla ke snížení očekávání dalšího zvýšení úrokových sazeb Fedu. Podle nástroje CME FedWatch nyní trh přisuzuje zářijovému zvýšení sazeb přibližně 54% pravděpodobnost, zatímco ještě na začátku týdne činila zhruba 67 %.
Vývoj měnového páru USD/JPY tak bude v nejbližších dnech záviset především na amerických datech z trhu práce a na tom, zda bude japonská vláda připravena případně znovu zasáhnout na devizovém trhu.
Graf USD/JPY (USD/JPY, H4)
Zdroj: xStation5
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