Krypto novinky: Rusko reguluje trh, stablecoiny pronikají do plateb 🌍

Dnešní kryptoměnové dění ovládly především nové regulační kroky v Rusku, další expanze stablecoinových plateb a pokračující bezpečnostní problémy kolem peněženek Coldcard. Pozornost přitáhl také odchod technologického šéfa Mysten Labs do společnosti Anthropic, rostoucí význam tokenizovaných reálných aktiv na burze Hyperliquid a další rozšiřování regulovaných kryptoslužeb.
Rusko zavádí regulovaný kryptoměnový trh
- Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon, který vytváří komplexnější rámec pro fungování kryptoměnového trhu v zemi. Nová pravidla se budou vztahovat na burzy, brokery, správce aktiv, depozitáře i další poskytovatele kryptoměnových služeb.
- Provozovatelé kryptoburz budou muset splnit regulatorní požadavky a vstoupit do samoregulační organizace finančního trhu. Běžní investoři budou smět nakupovat pouze schválená digitální aktiva prostřednictvím licencovaných zprostředkovatelů a jejich roční limit bude činit 300 000 rublů, tedy přibližně 3 700 USD, na jednoho zprostředkovatele.
- Kvalifikovaní investoři budou moci nakupovat kryptoměny bez podobných omezení. Zákon však nadále zachovává zákaz používání kryptoměn k placení za zboží a služby v Rusku.
- Hlavní část pravidel vstoupí v platnost 1. září 2026, některá ustanovení pak až 1. července 2027. Dohled nad trhem získá Bank of Russia, která bude také určovat, jaká aktiva mohou licencovaní poskytovatelé nabízet.
Technický šéf Mysten Labs míří do Anthropic
- Spoluzakladatel a technologický ředitel Mysten Labs Sam Blackshear oznámil, že odchází do společnosti Anthropic, kde se bude věnovat výzkumu obranné kybernetické bezpečnosti.
- Mysten Labs stojí za blockchainem Sui a Blackshear patřil mezi klíčové osobnosti projektu od jeho založení v roce 2021. Technickou vizi firmy nyní převezme generální ředitel a spoluzakladatel Evan Cheng.
- Odchod přichází v době, kdy umělá inteligence stále více zasahuje do kybernetické bezpečnosti. AI dokáže rychleji hledat zranitelnosti, automatizovat phishingové kampaně a urychlovat útoky na blockchainovou infrastrukturu. Blackshear uvedl, že ho láká především praktická technická práce a výzkum v době, kdy se mění rovnováha mezi útočníky a obránci.
Western Union rozšiřuje stablecoinové platby
- Společnost Western Union spustila službu Stablecard, která kombinuje digitální peněženku a platební kartu Visa postavenou kolem dolarového stablecoinu USDPT.
- Služba je zatím dostupná ve 37 zemích a umožňuje klientům přijímat převody Western Union ve stablecoinech namísto hotovosti nebo klasického bankovního vkladu. Uživatelé mohou také posílat USDPT na podporované kryptoplatformy nebo s ním platit prostřednictvím globální sítě Visa.
- Stablecoin vydává Anchorage Digital Bank na blockchainu Solana. Western Union plánuje rozšířit službu na více než 60 trhů ještě během letošního roku.
- Stablecoiny jsou stále častěji vnímány jako nástroj pro modernizaci přeshraničních plateb, zejména v ekonomikách s vysokou inflací. Přesto zatím není jisté, zda dokážou dlouhodobě překonat tradiční převodní služby, protože převod mezi fiat měnami a digitálními aktivy stále vytváří dodatečné náklady a prodlevy.
MiCA vytvořila prostor pro nové podvody
- Evropští regulátoři varují před nárůstem podvodů, při kterých se útočníci vydávají za finanční úřady nebo licencované kryptofirmy. Podvodníci se zaměřují hlavně na klienty společností, které po termínu 1. července nezískaly licenci podle regulace MiCA.
- Uživatelé těchto platforem často hledají nového poskytovatele a přesouvají prostředky, což vytváří prostor pro falešné weby, podvržené dokumenty a zneužívání log regulátorů.
- Podle posledního seznamu získalo licenci pouze 323 kryptospolečností, zatímco odhady dříve naznačovaly, že více než 1 700 nelicencovaných firem bude muset své aktivity v Evropské unii ukončit nebo převést jinam.
JPYC získal další kapitál
- Japonský emitent stablecoinu JPYC, navázaného na jen, rozšířil investiční kolo série B na celkových přibližně 6 miliard jenů, tedy asi 38 milionů USD.
- Novým investorem se stala logistická skupina AZ-COM Maruwa Holdings. Firma zvažuje využití stablecoinu pro platby přibližně 2 300 obchodním partnerům a dodavatelům.
- JPYC chce získané prostředky použít k rozšiřování svého finančního a Web3 ekosystému. Spolupráce s logistickou skupinou by mohla propojit obchodní, platební a dodavatelské toky v rámci blockchainové infrastruktury.
PowerCompute refinancoval dluh proti Bitcoinu
- Těžařská společnost PowerCompute spojila tři úvěry v celkové hodnotě 18 milionů USD do jednoho nového úvěru krytého Bitcoinem.
- Firma poskytla jako zástavu 307 BTC a získala počáteční úrokovou sazbu kolem 2 % ročně, zatímco dvě z předchozích půjček nesly sazbu až 12 %.
- Výhodou je výrazné snížení nákladů na financování a zachování expozice vůči Bitcoinu. Rizikem naopak zůstává možnost, že při poklesu ceny BTC bude muset společnost dodat další zajištění.
Blockchain.com získal licenci na Kajmanských ostrovech
- Společnost Blockchain.com získala licenci poskytovatele služeb s virtuálními aktivy od regulátora na Kajmanských ostrovech.
- Povolení jí umožňuje poskytovat regulované služby úschovy kryptoměn i směny mezi kryptoměnami a fiat měnami. Firma tak navazuje na předchozí regulatorní schválení v Evropě podle MiCA a registraci u britského regulátora FCA.
Hyperliquid roste díky tokenizovaným aktivům
- Obchodování s tokenizovanými reálnými aktivy tvořilo ve druhém čtvrtletí už 32,2 % aktivity na decentralizované burze Hyperliquid, zatímco o čtvrtletí dříve to bylo 20,7 %.
- Objem obchodů s RWA kontrakty dosáhl 213 miliard USD a tato kategorie vytvořila přibližně 6,6 % čtvrtletních příjmů platformy. Celkové příjmy činily 169 milionů USD, z čehož Hyperliquid vrátil držitelům tokenu prostřednictvím zpětných odkupů přibližně 141 milionů USD.
- Růst ukazuje, že tokenizovaná aktiva se stávají stále důležitější součástí decentralizovaných finančních trhů.
Coldcard hackeři přesouvají prostředky do mixerů
- Přibližně 64 BTC v hodnotě 4,17 milionu USD a 200 ETH v hodnotě asi 380 000 USD, spojených s útokem na Coldcard, bylo převedeno do kryptoměnových mixerů Wasabi a Tornado Cash.
- Mixery znesnadňují dohledání původu prostředků a snižují šanci na jejich navrácení. Analytici se domnívají, že za částí transakcí mohou stát menší napodobitelé původního útoku.
- Coldcard incident se stal třetím největším kryptoměnovým hackem letošního roku. Potvrzené škody dosahují nejméně 100 milionů USD, přičemž při započtení další možné vlny mohou vzrůst až na 130 milionů USD.
Zjistěte, jak obchodovat kryptoměny:
- Jak investovat do Bitcoinu (BTC) – průvodce pro začátečníky
- Co je Ethereum? Průvodce pro začátečníky investováním do krypto ETP
- Kryptoměny: Jak investovat v roce 2026 a přijde růst trhu?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!
- Pozice na nákup (long) i prodej (short)
- Možnost obchodování s pákou 1:2
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Dolar klesá po zveřejnění dat z trhu práce 💲📉
US OPEN: Mírný odraz ve stínu slabého trhu práce
Nečekaná intervence USA znepokojila Evropu ⚠️
Velmi slabá data NFP z USA 🚩 Wall Street reaguje
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.